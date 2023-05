Un BTU est la mesure de base utilisée pour évaluer la quantité d’énergie nécessaire pour produire de la chaleur. Il est utilisé pour déterminer l’efficacité de l’équipement de climatisation, des fournaises et de tout appareil qui chauffe, comme les chauffe-eau, les fours et les foyers. Voici ce que cela signifie et comment convertir les BTU en d’autres mesures d’énergie.

Lors de l’achat d’un appareil de chauffage ou de refroidissement, vous rencontrerez une unité de mesure appelée BTU, souvent affichée sur l’autocollant de l’appareil ou répertoriée dans la littérature.

Qu’est-ce qu’un BTU ? Comment le nombre de BTU dans la cote d’un appareil devrait-il affecter votre décision lorsque vous envisagez d’acheter l’appareil ? C’est ce que cet article explique.

BTU, abréviation de British Thermal Unit, est une mesure de base normalisée de l’énergie pour tous les appareils de chauffage et de refroidissement. Il s’agit d’une mesure de la quantité de chaleur (ou de refroidissement) pouvant être générée par l’appareil à partir d’une quantité donnée de combustible.

Techniquement, 1 BTU est à peu près égal à la quantité d’énergie nécessaire pour élever la température d’une livre d’eau de 1 degré Fahrenheit. (Encore plus techniquement, cette mesure a lieu au niveau de la mer avec une eau à 39° F.)

En Amérique du Nord, le BTU est utilisé pour décrire à la fois la teneur en chaleur des combustibles et la capacité des appareils de chauffage et de refroidissement à convertir ce combustible en énergie. Lorsqu’il est utilisé pour mesurer un appareil, le terme « BTU » désigne en fait les BTU par heure (BTU/h).

Un BTU est une très petite mesure. La plupart des appareils ont des cotes de milliers de BTU. Un chauffe-eau, par exemple, peut être évalué à 75 000 BTU (ou 75 000 BTU). Un « therm » est une unité de mesure qui indique 100 000 BTU.

Conversion de BTU : équivalents communs

Dans certains cas, il est nécessaire de convertir les BTU en une autre forme de mesure. Voici quelques conversions utiles :

1 BTU équivaut à 252 à 253 calories

1 BTU équivaut à 0,293071 wattheures

1 watt équivaut à environ 3,41214 BTU heures

1 000 heures BTU équivaut à environ 293,071 watts

1 therme équivaut à 100 000 BTU

1 pied cube standard de gaz naturel produit 1 030 BTU

Combien y a-t-il de BTU dans une tonne ?

Lors de l’achat d’un nouveau climatiseur central, vous pourriez également entendre le mot « tonne ». Une tonne est simplement une plus grande unité de mesure qu’un BTU. Généralement, une tonne de refroidissement équivaut à 12 000 BTU par heure.

Quels types de produits sont évalués par BTU ?

Tous les principaux produits de chauffage et de refroidissement sont classés en BTU, notamment :

Climatiseurs

Fours et appareils de chauffage

Poêles à pellets

Chauffe-eau

Poêles et appareils à gaz

Foyers et foyers

Barbecues

Réchauffeurs remplis d’huile

Chauffe-eau solaires

Différence entre les BTU d’entrée et de sortie

Lors de l’achat d’un appareil de chauffage ou de climatisation, assurez-vous de bien comprendre si la capacité en BTU indiquée fait référence à la entrée ou sortie.

Un BTU d’entrée fait référence au carburant utilisé.

Un BTU de sortie mesure la chaleur (ou le refroidissement) créé.

Combien de BTU par pied carré ?

Lors du choix d’un appareil de chauffage ou de refroidissement, la taille de la pièce est peut-être la considération la plus importante. Une unité sous-dimensionnée ne fera pas le travail. Et, si vous choisissez un système de chauffage ou de refroidissement trop grand, il gaspillera de l’énergie et pourra rendre la température ambiante inconfortable.

Consultez le tableau ci-dessous pour voir combien de BTU un climatiseur individuel aura besoin pour refroidir adéquatement votre espace.

Tableau BTU pour la taille de la pièce

Autres considérations lors de l’achat d’équipement CVC

D’autres facteurs affectent le nombre de BTU/h nécessaires pour garder une maison confortable. Tenez-en compte lors de l’achat d’un nouvel équipement CVC.

Taille de la pièce et hauteur du plafond

Une pièce avec de hauts plafonds a plus de volume qu’une pièce avec des plafonds standard de 8 pieds, qui sont utilisés pour évaluer l’équipement. Si vous avez des plafonds plus hauts que la normale, tenez compte de ce volume accru.

Qualité d’isolation

Si votre maison a une mauvaise isolation ou des coupe-froid, vous voudrez peut-être envisager une unité avec une sortie BTU supérieure à la moyenne pour les dimensions de votre espace, car la pièce fuira constamment son air conditionné.

Climat local

Tenez compte de votre climat local et évaluez vos besoins en chauffage/refroidissement.

Comment calculer l’EER (cote d’efficacité énergétique)

L’EER d’une unité de chauffage ou de refroidissement est calculé en divisant ses BTU par ses watts. Des EER plus élevés vous feront économiser de l’argent à long terme, mais cela pourrait coûter plus cher au départ.

Aucun radiateur ou refroidisseur ne pourra fonctionner à 100% d’efficacité en raison d’erreurs mécaniques, alors trouvez votre EER horaire en divisant le BTU par la quantité de kilowatts consommés (BTU/Watts).

Disons qu’un appareil de chauffage a un BTU de 20 000 et consomme environ 1 800 watts ; cette unité HVAC produira environ 8,3 (20 000 BTU/2 400 watts). Avec cette formule, vous pourrez calculer votre EER et découvrir la quantité d’énergie que vous produirez chaque jour.