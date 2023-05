Qu’est-ce qu’un Batterboard ?

Un guide utile sur les planches de battage et sur la façon dont elles sont utilisées pour les petits projets de construction comme la construction de terrasses et de patios et la pose de fondations.

Lorsque vous construisez une terrasse, versez un patio, posez une fondation ou effectuez d’autres types de construction similaires, une partie du processus de mise en page implique souvent une configuration appelée «planchers».

Alors, que sont les planches de batterie et pourquoi en avez-vous besoin ?

Les Batterboards assurent une disposition « carrée ». Autrement dit, ils garantissent que les quatre coins d’une mise en page seront à de vrais angles de 90 degrés.

Ces guides temporaires sont généralement bricolés sur place à partir de cinq chutes de bois : trois piquets enfoncés dans le sol en forme d’équerre et deux longueurs horizontales jointes aux piquets, comme le montre cette illustration.

Les planches de battage sont placées juste au-delà des coins du site de construction proposé afin de ne pas gêner la construction proprement dite.

Les cordes sont étroitement tendues entre les paires de planches de pâte et fixées à des clous partiellement enfoncés ou à des encoches coupées dans les éléments horizontaux. Les cordes, qui indiquent le bon alignement des fondations ou des murs, sont faciles à ajuster d’avant en arrière jusqu’à ce que tout s’aligne parfaitement.

Vous savez que les coins sont carrés lorsque vous mesurez en diagonale d’un coin à l’autre et que les mesures correspondent.

Les panneaux de pâte sont ainsi nommés parce qu’ils étaient à l’origine utilisés pour vérifier la «pâte», ou l’inclinaison vers le haut, d’un mur de maçonnerie.