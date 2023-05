Qu’est-ce qu’un appareil de chauffage de maçonnerie ou un poêle de maçonnerie ?

Un appareil de chauffage en maçonnerie est comme un grand foyer en maçonnerie scellé avec des chambres intérieures qui l’aident à s’accumuler et à diffuser un maximum de chaleur lors de la combustion du bois. Les appareils de chauffage en maçonnerie produisent de la chaleur plus efficacement et avec moins de pollution que tout autre type de foyer au bois, de poêle à bois ou de poêle à granulés. Et ils offrent aux propriétaires la possibilité de profiter d’un vrai feu de bois sans la perte d’énergie et la pollution d’un foyer typique.

Un appareil de chauffage en maçonnerie peut fournir le chauffage principal d’une maison de taille moyenne s’il est situé au centre afin que la chaleur rayonnante puisse atteindre les pièces de toute la maison. C’est une bonne idée d’avoir une forme auxiliaire de chauffage pour les moments où personne n’est disponible pour faire un feu pendant un jour ou deux. D’un autre côté, si vous avez un appareil de chauffage en maçonnerie, vous êtes peut-être la seule maison de votre quartier à avoir du chauffage pendant une panne de courant.

Mais il y a des inconvénients : les radiateurs de maçonnerie sont chers et extrêmement lourds. Les grandes unités sont souvent construites sur mesure. Ils coûtent généralement plus de 8 000 $ et la livraison et l’installation peuvent coûter 2 000 $ ou plus. Leur poids extrême de 6000 livres ou plus nécessite généralement qu’ils soient construits sur une dalle ou une fondation en béton, semblable à un foyer en maçonnerie.

Si ces deux inconvénients mettent ces appareils de chauffage hors de votre portée, vous voudrez peut-être vous tourner vers un poêle à granulés, qui est également un appareil de chauffage écoénergétique, ou un poêle à bois en stéatite, qui ressemble aux appareils de chauffage en maçonnerie mais n’est pas en maçonnerie solide. et donc moins cher et plus léger.

Avec un poêle de maçonnerie, vous allumez un petit feu chaud une ou deux fois par jour. Au lieu de permettre à la fumée chauffée de sortir par la cheminée, un poêle en maçonnerie l’envoie à travers un labyrinthe de passages détournés où la chaleur est absorbée et stockée par la maçonnerie. La masse de maçonnerie libère lentement la chaleur dans la maison sur une période de 12 à 20 heures.

La fumée et les gaz de combustion qui s’échappent de la cheminée sont relativement frais car la majeure partie de la chaleur a été extraite et utilisée. Les appareils de chauffage en maçonnerie convertissent généralement 90 % de leur combustible en chaleur utilisable.

Étant donné que la chaleur est retenue et lentement libérée pendant la journée, un appareil de chauffage en maçonnerie n’a pas besoin d’être rechargé en combustible aussi fréquemment que les autres appareils de chauffage au bois. Et, parce que le feu brûle si intensément, il brûle la plupart des particules, ce qui entraîne beaucoup moins de pollution de l’air que les poêles à bois typiques. Il y a aussi moins d’accumulation de créosote dans la cheminée qu’avec d’autres appareils de chauffage au bois.

Les poêles en maçonnerie ne sont pas vraiment destinés à chauffer une pièce pendant quelques heures, ils sont conçus pour chauffer toute la journée et toute la nuit. Ils prennent plus de temps à chauffer que les poêles à bois ordinaires, puis émettent de la chaleur pendant de nombreuses heures. Leurs surfaces ne sont que chaudes au toucher, elles dégagent donc une chaleur beaucoup plus uniforme et confortable qu’un poêle à bois (cependant, les vitres deviennent très chaudes). Par conséquent, un appareil de chauffage de maçonnerie ne vous fera pas sortir d’une pièce chauffée comme le ferait un poêle à bois.

Un avantage supplémentaire est qu’un appareil de chauffage en maçonnerie peut servir d’appareil de chauffage solaire passif s’il est placé à un endroit où il peut recevoir la lumière directe du soleil et libérer lentement cette chaleur rayonnante dans la pièce.