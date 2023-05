Qu’est-ce que l’humidité relative et pourquoi est-elle importante pour votre maison ?

Conseils d’experts sur ce qu’est l’humidité relative, comment l’humidité affecte votre confort et les moyens d’humidifier ou de déshumidifier pour contrôler l’humidité.

Bien que l’on considère souvent le confort de la maison comme étant un facteur de la température dans une maison, il est également directement lié à l’humidité relative intérieure d’une maison. Cela dit, peu de gens comprennent l’humidité relative.

Ici, nous examinons ce qu’est l’humidité relative et pourquoi elle est importante. Cet article vous montrera également comment maintenir une humidité relative confortable.

Qu’est-ce que l’humidité relative ?

Peu importe la période de l’année ou la saison, l’air retient toujours l’eau. Le pourcentage de vapeur d’eau dans l’air est ce que nous appelons l’humidité relative. Lorsque ce pourcentage est très élevé, l’air est considéré comme humide. Quand il est bas, l’air est sec.

Une humidité élevée fait généralement que les gens se sentent trop chauds et mal à l’aise. En effet, la transpiration a plus de mal à s’évaporer du corps lorsque l’air est déjà rempli d’humidité. Un ventilateur améliore le confort car, en déplaçant l’air, il augmente l’évaporation.

Avec une faible humidité, l’air est très sec, ce qui peut sembler froid pendant les mois d’hiver.

En général, le pourcentage d’humidité dans l’air n’est pas directement lié à la chaleur ou au froid qu’il fait à l’extérieur. S’il fait 75 degrés à l’extérieur avec 0 % d’humidité, il fera beaucoup plus frais qu’à 75 degrés avec 100 % d’humidité. L’air chaud peut atteindre une concentration d’humidité plus élevée que l’air froid.

Les humains sont généralement à l’aise lorsque l’air se situe entre 30 et 60% d’humidité. Ceci est très important à garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de confort à la maison.

Votre confort et votre humidité relative

Si vous vous sentez très chaud et mal à l’aise comme si l’air était humide, cela pourrait être un signe que votre système CVC laisse trop d’humidité dans l’air. D’un autre côté, si l’air de votre maison est inconfortablement sec, votre humidité pourrait être à l’origine de ce problème car elle est inférieure à 25 %.

Il existe de nombreux autres problèmes qui peuvent découler du déséquilibre de l’humidité dans votre maison.

Les allergènes et les moisissures prospèrent lorsque l’humidité est élevée et peuvent causer des problèmes aux personnes souffrant d’allergies saisonnières. Lorsque l’humidité est trop faible, l’asthme, les allergies et l’eczéma peuvent être aggravés car l’air sec commence à affecter les voies nasales et à assécher les allergènes, les rendant aéroportés.

Une faible humidité et un air sec peuvent également vous rendre vulnérable au rhume et à la toux, car vos voies nasales se dessèchent et perdent une partie de leur capacité à piéger les virus et les bactéries.

Humidité relative dans votre maison

Si vous avez trop d’humidité dans votre maison, vous verrez probablement les signes comme de la moisissure ou un excès de condensation sur vos fenêtres. Lorsque cette humidité élevée se poursuit pendant de longues périodes, la pourriture peut causer des dommages structurels à votre maison.

Humidité trop élevée. Si vous rencontrez une humidité élevée, nous vous recommandons d’appeler un professionnel pour vous aider à résoudre votre problème immédiatement. Le laisser aller peut être très dommageable pour votre maison.

Humidité trop faible. Si votre maison a des niveaux d’humidité trop bas, elle peut également avoir divers problèmes. De faibles niveaux peuvent causer des problèmes avec les structures en bois de votre maison. Les meubles et les planchers en bois, dépourvus d’humidité, peuvent rétrécir et se déformer. Les tiroirs en bois peuvent coller.

De plus, avec une humidité très faible, le papier peint peut commencer à se décoller du mur. Comme une humidité élevée, les problèmes de faible humidité doivent être pris au sérieux.

Comment combattre les problèmes d’humidité

Trouver ce point idéal pour l’humidité relative de votre maison est important non seulement pour votre propre confort, mais aussi pour la structure. Si vous pensez que votre air est trop sec ou humide, l’une des premières mesures à prendre consiste à installer un humidimètre intérieur. Cela vous permettra de mettre des chiffres à votre niveau de confort.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez ajouter des unités d’humidification individuelles aux pièces si l’humidité est trop faible. Ou vous pouvez utiliser des déshumidificateurs si l’humidité est trop élevée.

Si ce problème semble être une lutte constante et que vous préférez ne pas avoir à vider ou à ajouter de l’eau aux humidificateurs ou aux déshumidificateurs, un professionnel du CVC peut installer un appareil d’humidification permanent dans votre système.

N’oubliez pas que l’humidité relative change avec la température, il est donc important de choisir une solution qui en tienne compte. Vous ne voulez pas trop d’humidité dans votre maison en plein hiver, car vous détesteriez en enlever trop pendant l’été.

Avec quelques connaissances supplémentaires, vous serez en mesure de créer une maison confortable pour vous et votre famille.

