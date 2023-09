Qu’est-ce que le revêtement en poudre ?

Sauf peut-être pour le chromage ou le nickelage, rien ne vaut une finition en poudre. C’est comme des bijoux pour pièces de voiture !

Le revêtement en poudre est une peinture sèche de texture similaire à celle de la farine à pâtisserie. Après avoir été chauffé et durci, le revêtement en poudre produit des finitions beaucoup plus résistantes, capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes tout en résistant à la décoloration et aux fissures comme les peintures traditionnelles.

Comment le revêtement en poudre est-il utilisé ?

Le revêtement en poudre est appliqué avec un équipement spécialisé en utilisant un processus de peinture par pulvérisation électrostatique. Pendant le processus de peinture électrostatique, la pièce à revêtir est mise à la terre avec une charge négative (-), tandis qu’un pistolet de revêtement en poudre à haut volume/basse pression charge positivement (+) le revêtement en poudre. La charge statique crée un lien fort entre le revêtement et la surface à revêtir, et adhère mieux aux formes étranges et aux surfaces verticales. Ce processus élimine pratiquement les coulures et les coulures, ce qui entraîne des variations minimes entre les surfaces finies horizontales et verticales.

Revêtement en poudre vs peinture

Le revêtement en poudre peut durcir complètement en moins d’une journée. Pendant le durcissement, le revêtement en poudre fond et remplit rapidement, complètement et complètement les trous microscopiques (appelés porosité dans les métaux). Une barrière lisse, résistante, épaisse et solide contre la rouille responsable de l’humidité est formée.

Les peintures conventionnelles utilisent un solvant liquide (support) qui s’évapore et peut prendre de sept jours à un mois pour durcir complètement (chimiquement). Les solvants à séchage plus lent réduisent la durabilité, l’apparence, l’adhérence et les propriétés anticorrosion de la peinture.

Les temps de durcissement plus courts des revêtements en poudre réduisent également le risque de « pelage d’orange » et d’autres défauts courants de la peinture, tels que des saignements, des cloques et des fissures.

Avantages et inconvénients du revêtement en poudre

RossHelen/GETTY IMAGES

Semblable à d’autres revêtements de finition, le revêtement en poudre présente des avantages, des inconvénients, des avantages et des limites. Le revêtement en poudre agit comme un revêtement de surface efficace et décoratif, mais peut ne pas convenir à toutes les applications.

Avantages

Durable : Durable et extrêmement durable, l’épaisseur dure, résistante et uniforme du revêtement en poudre et sa finition résistante aux chocs offrent une barrière de protection supérieure contre l’usure quotidienne, l’humidité, l’air salin et les produits chimiques que les revêtements d’épaisseur similaire.

: Durable et extrêmement durable, l’épaisseur dure, résistante et uniforme du revêtement en poudre et sa finition résistante aux chocs offrent une barrière de protection supérieure contre l’usure quotidienne, l’humidité, l’air salin et les produits chimiques que les revêtements d’épaisseur similaire. Couleurs et textures : Le revêtement en poudre est disponible dans des centaines de couleurs, textures et finitions.

: Le revêtement en poudre est disponible dans des centaines de couleurs, textures et finitions. Polyvalent : Principalement utilisés pour les métaux, les nouveaux revêtements en poudre peuvent être utilisés sur n’importe quelle surface pouvant être préchauffée et réchauffée à 400 degrés. Les matériaux non métalliques, tels que le bois, le verre, les pièces automobiles fabriquées à partir de composites comme le plastique polyéthylène haute densité (un collecteur d’admission de moteur, par exemple) et même les panneaux de fibres de densité moyenne peuvent être recouverts d’un revêtement en poudre.

: Principalement utilisés pour les métaux, les nouveaux revêtements en poudre peuvent être utilisés sur n’importe quelle surface pouvant être préchauffée et réchauffée à 400 degrés. Les matériaux non métalliques, tels que le bois, le verre, les pièces automobiles fabriquées à partir de composites comme le plastique polyéthylène haute densité (un collecteur d’admission de moteur, par exemple) et même les panneaux de fibres de densité moyenne peuvent être recouverts d’un revêtement en poudre. Coût d’exploitation réduit: Des temps de durcissement rapides, pas besoin d’apprêt ou de deuxième couche, ni de pulvérisation excessive ni de matériaux en excès pouvant être recyclés ou réutilisés rendent le revêtement en poudre abordable. Selon Marc Heaton du Professionals Painters Guide, alors que les deux tiers du revêtement en poudre pulvérisé adhèrent à la surface, près des deux tiers de la peinture pulvérisée sont gaspillés.

Les inconvénients

Les coûts de démarrage : Un équipement spécial pour appliquer et durcir le revêtement en poudre peut être coûteux. Guérison : Pour une adhérence et une finition appropriées, la pièce entière doit être chauffée uniformément sans fluctuations de température, afin que les polymères de peinture et les pigments s’activent correctement. C’est quelque chose qu’un pistolet thermique ou des lampes infrarouges ne peuvent pas faire. Application: Bien que facile à utiliser, l’application d’une fine couche de revêtement en poudre est difficile et peu pratique pour les pièces ayant des tolérances étroites. Couleurs personnalisées : Contrairement à la peinture, vous ne pouvez pas mélanger des revêtements en poudre pour créer une couleur personnalisée. Retouches : Les éclats sont difficiles à retoucher et peuvent nécessiter un nouveau revêtement de la pièce entière. En cas d’écaillage jusqu’au métal nu, des retouches avec de la peinture automobile peuvent aider à prévenir les dommages causés par la rouille, mais peuvent ne pas correspondre à la couleur, remplir ou couvrir complètement les imperfections.



Le revêtement en poudre est-il réalisable à la maison ?

Ça dépend. Si vous disposez de l’espace, d’une bonne ventilation et que vous êtes prêt à faire l’investissement financier initial, le revêtement en poudre peut être une tâche DIY. Il existe des kits de bricolage à domicile à des prix raisonnables, mais le four pour durcir la finition pose un problème.

La plupart des bricoleurs utilisent un four de type grille-pain dédié pour durcir les pièces revêtues de poudre. Mais cela limite la taille des pièces que vous pouvez recouvrir. Vous pouvez également utiliser un four de cuisine de tous les jours. Cependant, aucun des deux fours ne pourra plus jamais être utilisé pour cuire des aliments. Bien que le revêtement en poudre ne dégage pas de fumées toxiques lors de son application, les vapeurs nocives et les composés chimiques libérés pendant le processus de durcissement présentent des risques pour la santé.

Impact environnemental et sanitaire

Selon l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, le revêtement en poudre est un déchet non dangereux, contrairement aux revêtements à base de solvants qui utilisent des composés organiques volatils (COV). Les COV ont été associés à certains problèmes de santé, et sans eux, le revêtement en poudre est un processus de finition par pulvérisation plus propre et plus sûr, impossible avec les revêtements liquides. Notez cependant que bien qu’il soit ininflammable, le revêtement en poudre peut entretenir le feu lorsqu’il est finement atomisé, tout comme les poudres, la farine ou la poussière.



Plus important encore, selon les normes du Département américain du Travail et de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), un équipement de protection individuelle (EPI) approprié est essentiel lorsque l’on travaille avec du revêtement en poudre. Le port de lunettes de protection, d’un respirateur, de gants et d’une combinaison de peinture empêche les fines particules des revêtements en poudre de pénétrer dans vos yeux ou de rester piégées dans vos poumons ou votre peau. L’EPI réduit considérablement le risque d’irritation des yeux et de la peau ainsi que d’inflammation ou d’infection respiratoire.