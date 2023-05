Qu’est-ce que le label Energy Star ?

Le programme Energy Star, une initiative de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et du Département de l’énergie (DOE), a été lancé au début des années 1990 et aide les consommateurs à faire des achats intelligents et éconergétiques pour leur maison.

Les produits portant le label Energy Star ont les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que les produits non étiquetés mais consomment moins d’énergie. Les avantages comprennent des économies sur la facture énergétique et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En plus de tout, des ordinateurs aux ampoules en passant par tous les gros appareils électroménagers, même les nouvelles maisons entières peuvent obtenir le sceau d’approbation Energy Star.

Pour être admissible à la certification Energy Star, un produit doit respecter ou dépasser les directives établies par l’EPA et le DOE. Le label garantit qu’un produit utilise 10% à 50% d’énergie en moins qu’un modèle similaire. Les appareils Energy Star portent également l’étiquette jaune Energy Guide, qui estime la quantité d’énergie annuelle que le produit utilisera et combien vous économiserez par rapport à l’utilisation de produits similaires non étiquetés.

Les produits Energy Star peuvent coûter plus cher que leurs homologues, mais les économies d’énergie sur la durée de vie d’un produit certifié peuvent facilement compenser les dépenses supplémentaires initiales. Et, comme incitation supplémentaire, de nombreuses entreprises de services publics offrent des remises sur les produits Energy Star. Contactez votre entreprise de services publics pour plus de détails lorsque vous envisagez d’acheter un nouvel appareil.