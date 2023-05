Quels sont les bons apprêts pour les peintures pour toitures métalliques ?

Conseils d’experts sur l’importance d’apprêter un toit en métal avant de le peindre, ainsi que des recommandations sur les meilleurs types d’apprêts pour toit en métal à choisir.

Comme indiqué dans l’article Avantages et inconvénients de la toiture métallique, les toits métalliques sont durables, durables et économes en énergie. La plupart des nouveaux produits de toiture en métal ont des finitions durables qui sont garanties pendant une longue période, dans certains cas, plus de 50 ans. Mais les toitures métalliques plus anciennes peuvent parfois se décolorer ou s’écailler, ou peuvent s’endommager avec le temps. C’est alors que peindre une toiture métallique ou appliquer un revêtement de toiture métallique peut être une option importante à considérer.

Vérifiez toujours auprès du fabricant ou de l’installateur de la toiture – et lisez votre garantie – avant d’apprêter, de peindre ou de recouvrir un toit en métal. Dans certains cas, l’apprêt, la peinture ou le revêtement d’un toit en métal annulera la garantie.

Devriez-vous apprêter avant de peindre un toit en métal ?

Oui, avant de peindre ou de recouvrir la plupart des toits métalliques, un apprêt pour toit métallique est recommandé. L’utilisation d’un apprêt avant de peindre offre plusieurs avantages qui aident à assurer une finition de haute qualité et durable. Par exemple, une amorce fournit :

Meilleure adhérence au métal

Durabilité accrue en fournissant une barrière de protection supplémentaire contre les intempéries

Couverture accrue de la peinture ou du revêtement appliqué (cela peut réduire le nombre de couches nécessaires)

Prévention de la rouille, de la corrosion ou d’autres taches saignant à travers la peinture

Meilleur aspect du top coat en lissant les éventuelles imperfections

Meilleurs apprêts pour les toits métalliques

Il existe une variété d’apprêts pour toitures métalliques disponibles sur le marché, y compris des apprêts à base d’acrylique, d’époxy et d’uréthane. L’apprêt qui convient le mieux à votre toit en métal dépendra de l’état du toit et du type de métal, ainsi que de la peinture ou du revêtement que vous avez l’intention d’appliquer.

Voici quelques-unes des meilleures marques d’apprêts. Tous ces éléments peuvent être utilisés sur tous les types de toitures métalliques, y compris l’acier galvanisé et l’aluminium. Tous sont compatibles avec les peintures à base d’huile, à base d’eau, acryliques, polyester et silicone. Ils sont tous faciles à appliquer et sèchent rapidement. La plupart sont des apprêts 100 % acryliques à faible teneur en COV dotés d’excellentes propriétés d’adhérence et de blocage des taches.

Apprêt Rust-Oleum

KILZ Premium

Sherwin-Williams Pro Industriel

Benjamin Moore Nouveau départ

Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Plus

REMARQUE : Bien que ces recommandations mentionnent que l’apprêt peut être utilisé avec des peintures à base d’huile, les peintures à base d’huile ne sont généralement pas recommandées pour les toits en métal, car elles peuvent provoquer la fissuration ou l’écaillage de la peinture avec le temps. En savoir plus à ce sujet : Comment choisir la bonne peinture pour une toiture métallique

Lorsque vous faites votre choix, vérifiez les directives et les recommandations du fabricant.

De plus, assurez-vous de bien nettoyer et préparer la surface de votre toit en métal avant d’appliquer un apprêt pour assurer une performance maximale de la finition de votre toit en métal. Généralement, un apprêt est appliqué en couches minces et uniformes à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur. Une fois que l’apprêt a complètement séché, le revêtement de toiture peut être appliqué dessus.

En conclusion

L’application d’un apprêt avant de peindre un toit en métal est importante. Un apprêt pour toit métallique améliore l’adhérence, la durabilité et la couverture de la couche de finition et aide à empêcher la rouille ou les taches de saigner à travers la peinture. Les meilleurs apprêts sont faciles à appliquer, sèchent rapidement et fonctionnent avec des peintures acryliques, polyester et silicone sur tous les types de toits métalliques.

Avons-nous répondu à toutes vos questions sur les avantages et les inconvénients de peindre des toitures métalliques ? Veuillez consulter la « Conversation » au bas de la page si vous souhaitez approfondir ce sujet.

