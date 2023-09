Quelle est la saison des ouragans ?

La fin de l’été est le moment des voyages de fin de saison et des journées farniente à la plage. C’est aussi la saison des ouragans. Les mois d’août et septembre connaissent plus d’ouragans aux États-Unis que n’importe quel autre mois. Si vous essayez de profiter de vacances supplémentaires en famille avant de renvoyer les enfants à l’école, vérifiez les prévisions météorologiques pour ne pas vous retrouver bloqué par un ouragan.

Qu’est-ce que la saison des ouragans ?

La saison des ouragans fait référence à la période de l’année où se forment de puissantes tempêtes, appelées cyclones tropicaux. « Cyclone » est un terme générique désignant un système de vents et d’orages qui tourne autour d’une zone de basse pression.

Dans les océans Atlantique Nord et Pacifique Est, les cyclones sont appelés ouragans. Dans le Pacifique Ouest, on les appelle typhons. Si des cyclones se développent dans le Pacifique Sud ou dans l’océan Indien, on les appelle simplement cyclones. Le nom que vous connaissez dépend donc de l’endroit où vous vivez, mais c’est tous la même chose.

La plupart du temps, lorsqu’on entend parler de « saison des ouragans » aux États-Unis, on parle de la saison atlantique. Cela est dû à la façon dont les ouragans se forment et se déplacent à travers l’océan.

Lorsque les cyclones tropicaux de l’Atlantique se développent au large des côtes africaines, ils se déplacent vers l’ouest-nord-ouest, visant le golfe et les côtes est des États-Unis. Les ouragans du Pacifique se déplacent également vers l’ouest-nord-ouest. Mais comme ils partent des côtes du Mexique, cela les emmène au-delà de l’océan en direction de l’Asie.

Chaque tempête tropicale en rotation se transforme-t-elle en ouragan ou en cyclone ? Non. Les ouragans ne deviennent des ouragans que lorsque la vitesse du vent atteint 74 mph. Ensuite, une fois qu’un ouragan se forme, la vitesse du vent détermine la gravité de la tempête.

L’échelle de vent d’ouragan Saffir-Simpson classe les tempêtes de la catégorie 1, avec des vitesses de vent soutenues de 74 à 95 mph, à la catégorie 5, avec des vents atteignant 157 mph et plus.

Quelle est la saison des ouragans aux États-Unis ?

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre. La saison des ouragans dans le Pacifique, qui touche occasionnellement la côte ouest des États-Unis, commence deux semaines plus tôt, le 15 mai, et se termine également le 30 novembre.

La grande majorité des ouragans américains frappent le Golfe et la côte Est. Mais comme l’a montré le récent ouragan Hilary, la Californie et d’autres États occidentaux ne sont pas à l’abri de ces puissantes tempêtes.

Quand la saison des ouragans commence

Quatre-vingt-dix-sept pour cent des tempêtes dans l’Atlantique surviennent après le 1er juin. Selon le National Hurricane Center, la première tempête nommée se forme généralement entre la mi-juin et la fin juin. Il reçoit un nom lorsqu’il atteint des vitesses de vent de 39 mph, avant de devenir un ouragan.

Avant le début des années 1950, les tempêtes étaient décrites par année, ce qui devenait confus lorsque plusieurs tempêtes se développaient en même temps. Actuellement, l’Organisation météorologique mondiale contrôle la dénomination des tempêtes tropicales et des ouragans.

Pic de la saison des ouragans

À la fin de l’été, la saison des ouragans bat son plein. Les États-Unis connaissent le plus d’ouragans de la mi-août à la mi-octobre, avec un pic officiel le 10 septembre, selon le National Hurricane Center. Le premier ouragan ainsi que le premier ouragan majeur – défini comme une catégorie 3 ou supérieure – se forment généralement au cours de cette période.

Quand se termine la saison des ouragans ?

Bien que techniquement le 30 novembre, comme mentionné ci-dessus, il n’est pas rare qu’un ouragan se forme en décembre. Plusieurs tempêtes nommées se sont développées en décembre, mais la dernière à s’être transformée en ouragan a été Epsilon, en 2005 – une année particulièrement meurtrière pour les ouragans, parmi lesquels Katrina et Rita. La plupart des ouragans hors saison se produisent en mai.

Préparation aux ouragans

La plupart des ouragans aux États-Unis touchent terre dans les États du Golfe et de la côte Est : Floride, Texas, Louisiane, Caroline du Nord et Caroline du Sud. Mais le Mississippi, l’Alabama, la Géorgie et même New York obtiennent leur juste part. Fondamentalement, n’importe où sur la côte Est est mûr pour que ces systèmes tropicaux touchent terre.

Se préparer à un ouragan est un effort qui dure toute l’année. N’attendez pas qu’il y en ait un dans les prévisions ou, pire encore, n’allez pas mettre de l’ordre dans votre maison et votre plan d’évacuation.

Tom Gissler, président de Restoration 1, propose ces conseils importants pour rester en sécurité :

Créez un plan d’urgence. Pratiquez votre itinéraire si vous devez fuir la tempête et établissez un lieu de rendez-vous désigné si vous êtes séparé.

Sécurisez les documents importants et disposez de listes de contacts d’urgence.

Identifiez une pièce sûre où vous pourrez affronter la tempête, si nécessaire.

Vérifiez et réparez votre toiture et vos gouttières. Taillez les arbres et sécurisez les objets dans votre cour qui pourraient voler.

Sécurisez les fenêtres et les sous-sols pour éviter les inondations et les dégâts des eaux.

Faites le plein de fournitures. Ayez à portée de main au moins trois jours de nourriture et d’eau dans votre trousse d’urgence.

Préparez-vous également pour vos animaux de compagnie. Préparez de la nourriture, des médicaments et des supports. Assurez-vous qu’ils sont micropucés.

Achetez une radio d’urgence et connectez-vous à la radio météo de la NOAA. Évacuez quand on vous le demande.