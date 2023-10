Quelle est la meilleure option d’isolation pour plafond cathédrale ?

Les plafonds cathédrale sont un choix de conception populaire dans les maisons car ils peuvent donner à une pièce une touche dramatique et marquante. Ils peuvent également rendre un espace plus spacieux, et il existe de nombreuses façons différentes de les aborder. Cependant, il y a un défi particulier à relever avec les plafonds cathédrale : leur isolation.

Qu’est-ce qu’un plafond cathédrale ?

Un plafond « cathédrale » fait référence à un aspect voûté classique où les côtés du plafond sont effilés vers le haut pour suivre la forme du toit. Il s’agit d’un choix de conception unique qui crée un aspect ouvert et aéré dans une pièce.

Pourquoi les plafonds voûtés sont-ils difficiles à isoler ?

Les plafonds cathédrale peuvent cependant être difficiles à isoler. Dans la plupart des cas, une isolation doit être ajoutée entre le toit et le plafond lui-même, plutôt que d’isoler le grenier avec un toit standard. Même avec l’isolation, l’humidité peut encore s’infiltrer.

La meilleure façon de contourner ce problème consiste à appliquer une mousse isolante pulvérisée.

Faire mousser un plafond voûté

Inexplicablement, certains plafonds voûtés bien construits, dotés d’aérations et d’une isolation en fibre de verre, ont des problèmes d’humidité. Les cloisons sèches se tachent, l’isolation devient humide et le bois du toit peut même commencer à pourrir.

L’isolation en mousse est une excellente solution, bien que coûteuse. Malheureusement, l’application de mousse pulvérisée n’est pas un projet de bricolage.

Mousse pulvérisée à cellules fermées ou à cellules ouvertes

Il existe deux types d’isolation disponibles : à cellules « ouvertes » et « fermées ». Les termes indiquent si les bulles de mousse éclatent pendant le durcissement, rendant la mousse douce comme une éponge, ou restent intactes et fermes, comme celles des panneaux de mousse rigide des centres de rénovation. L’isolation d’un plafond en mousse à cellules fermées dans un plafond voûté offre des avantages substantiels par rapport à l’isolation à cellules ouvertes.

La mousse à cellules fermées a une valeur R par pouce 60 % plus élevée que celle à cellules ouvertes (6,3 contre 3,9). La valeur R plus élevée réduit la condensation lorsque l’air intérieur humide atteint le plafond désormais « moins froid » (vice versa en été avec l’air extérieur humide et la climatisation à l’intérieur). Deuxièmement, puisque les cellules fermées de la mousse empêchent la circulation de l’air et l’absorption de l’humidité, la mousse agit à la fois comme un pare-air et un pare-vapeur.

Enfin, la mousse à cellules fermées est plus rigide et renforce donc le platelage du toit. Cette résistance supplémentaire limite la flexion due aux charges de neige, le type de flexion qui crée des points de fuite.

Malheureusement, l’isolation des plafonds en mousse à cellules fermées coûte 40 % plus cher que celle à cellules ouvertes. L’isolation du plafond en mousse à cellules ouvertes restreint la circulation de l’air, mais n’empêche pas la diffusion de la vapeur. Vous devez installer un pare-vapeur séparé. Même dans ce cas, si l’humidité passe au-delà, le matériau à cellules ouvertes la retiendra, ce qui n’est pas bon.

Mais sachez ceci : une fois que l’eau pénètre dans un espace isolé par la mousse, quel que soit le type de mousse, elle n’en sort pas. Une fois l’humidité emprisonnée, la pourriture se propagera rapidement. Quelle que soit votre isolation, assurez-vous que votre toiture en bardeaux est en bon état et bien entretenue.