Même si je suis une sorte de sorcière (une sorcière de la cuisine verte et de la nature s’il faut l’appeler), j’aime l’idée des escaliers de sorcière. Ils sont merveilleusement originaux et le folklore qui les entoure est pittoresque et amusant. Et il y a quelque chose de charmant dans leur esthétique globale.

Mais je déteste vous le dire : je peux très bien monter les escaliers des sorcières.

Que sont les escaliers de sorcière ?

Homme à tout faire familial

Les escaliers de sorcière, également appelés échelles de navire ou escaliers à marches alternées, sont une forme unique d’escalier caractérisée par une pente raide et des marches alternées.

Contrairement à un escalier ordinaire où chaque marche est de la même taille, les escaliers sorcières comportent des marches moitié moins larges qu’un escalier standard, créant ainsi une solution pratique et peu encombrante. Ils sont courants dans les maisons anciennes du nord-est des États-Unis.

Les escaliers de sorcière économisent de l’espace en raison des marches raides, ils constituent donc une option intelligente pour les petits espaces. C’était leur objectif initial.

Comment les escaliers des sorcières tirent-ils leur nom ?

Maintenant, pourquoi quelque chose d’aussi inoffensif qu’un escalier aurait-il un surnom aussi effrayant ?

Selon les publications sur les réseaux sociaux, les sorcières ne pouvaient pas monter ce type d’escalier. Il existe de nombreuses variantes de l’histoire, toutes basées sur la même théorie générale. Sans surprise, cette théorie a été démystifiée.

Les escaliers des sorcières sont-ils dangereux ?

Ça dépend. Les marches alternées peuvent prêter à confusion, augmentant le risque de faux pas et de chutes. En tant que tels, ils peuvent ne pas convenir aux maisons avec de jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Ou des gens comme moi qui sont tout simplement maladroits !

Et après une vie passée à monter et descendre des escaliers ordinaires, passer soudainement à des escaliers de sorcière peut être problématique, même avec des mains courantes pour vous aider.

Escaliers de sorcière et codes du bâtiment modernes

Les codes de construction modernes pour les escaliers ont été élaborés dans un souci de sécurité, en tenant compte de facteurs tels que la hauteur et la profondeur des marches, les garde-corps et la pente globale. Étant donné que les escaliers de sorcière sont plus raides et comportent des marches alternatives, ils ne respectent souvent pas ces codes, en particulier les dimensions de montée et de course sécuritaires.

Ainsi, même si vous rencontrez des escaliers de sorcière dans les maisons plus anciennes, ils ne sont généralement pas autorisés dans les nouvelles constructions sans une dérogation particulière. Il convient de noter que certaines juridictions peuvent autoriser les escaliers de sorcière dans des contextes spécifiques, comme les espaces restreints où un escalier traditionnel ne peut pas rentrer. Mais c’est rare.

Les utilisations pratiques des escaliers à marches alternatives

Les escaliers à marches alternatives sont des choix judicieux pour les lofts ou les greniers, où un escalier pleine grandeur n’est peut-être pas réalisable, mais où une échelle est inesthétique et dangereuse.

L’espace sous ces escaliers originaux peut être transformé en un espace de stockage unique. Vous pouvez construire des tiroirs coulissants ou des petits placards qui s’intègrent parfaitement sous chaque marche. Cette utilisation intelligente de l’espace peut ajouter des fonctionnalités à des zones qui autrement seraient gaspillées.

Les escaliers de sorcière sont-ils plus difficiles à nettoyer ?

Non. Si vous possédez un aspirateur à main, vous constaterez que ce n’est pas différent du nettoyage d’un escalier standard.