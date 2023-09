Que faites-vous si vous et votre partenaire avez des styles de conception différents ?

Emménager ensemble est une étape importante pour de nombreux couples. Cela peut signifier un pas en avant dans la relation et apporter de nombreuses joies de compagnie au quotidien.

Cependant, cela nécessite également certains compromis. Et l’un des plus grands compromis auxquels les couples doivent faire face lorsqu’ils emménagent ensemble est la fusion de leurs styles de conception. Les couples peuvent se disputer sur les meubles qui resteront ou sur les couleurs de peinture qui les rendront tous les deux heureux. Cela peut être stressant et problématique.

Dans cet esprit, voici nos meilleurs conseils pour intégrer différentes esthétiques dans la nouvelle maison.

Astuce 1 : Communiquez vos attentes

Avant même d’emballer vos espaces individuels pour déménager, commencez à discuter de ce à quoi chacun d’entre vous aimerait que votre nouvelle maison ressemble.

Dans une interview accordée au Washington Post, Natalie Ron, fondatrice de la société d’organisation de maison Swoon Spaces, suggère d’être précise. « À quoi ressemble une maison paisible pour votre partenaire ? » elle dit. « De quelle part êtes-vous chacun responsable ? »

Ces questions vous donneront une idée claire des espoirs et des attentes des deux partenaires avant même d’entrer dans le nouveau logement.

Astuce 2 : désencombrer avant le déménagement

L’entreprise de déménagement You Move Me considère le tri de vos propres objets comme « l’étape la plus cruciale » de tout déménagement.

Parce que vous n’avez peut-être pas d’espace pour tous vos affaires et celles de votre partenaire, le désencombrement vous donne une longueur d’avance pour regrouper les ménages. Cela vous obligera également à réfléchir aux objets que vous aimez, ainsi qu’à la façon dont vous avez décoré votre propre espace.

Lors de votre préparation, essayez d’identifier les caractéristiques de votre style. Vous aimez les pièces vintage ? Peut-être que vous aimez les meubles verts. Quoi que vous soyez attiré, le décrire clairement à votre partenaire vous aidera à déterminer les éléments de votre style personnel que vous aimeriez préserver.

Astuce 3 : Identifiez les points communs – et les éléments non négociables

DragonImages/Getty Images

Après avoir emménagé dans le nouvel espace avec votre charge de meubles allégée, il est temps de voir comment tout s’intègre. Le déballage peut être stressant à mesure que les décisions de conception commencent à se concrétiser.

Dans cette phase de négociation, essayez de trouver des choix de décoration sur lesquels vous êtes tous les deux d’accord. Même s’il ne s’agit que de l’emplacement du canapé ou d’une haine mutuelle pour la couleur rouge, Ron dit qu’il y aura ici un terrain d’entente.

Au cours de cette phase, il est également essentiel de garantir que les deux partenaires ont leur mot à dire sur le style de conception de la maison. Comme l’a déclaré la thérapeute de couple Glenna Gordon au Washington Post : « Il ne s’agit pas seulement d’ego ; c’est aussi une question de santé mentale. Il n’est jamais bon pour quelqu’un de se sentir étranger dans sa propre maison – ni bon pour l’individu, ni vraiment bon pour la relation.

Donc, si votre partenaire exprime une aversion ou une opinion non négociable, écoutez et essayez d’intégrer sa contribution.

Astuce 4 : Adoptez l’éclectique

Pour trouver les meilleurs compromis de conception, cela vaut la peine d’élargir vos idées sur votre style personnel. Cela peut signifier adopter une esthétique plus éclectique qui répond aux besoins des deux partenaires.

Le rapport Zoe prend un exemple dans lequel un partenaire est un minimaliste qui aime les tons neutres, tandis que l’autre est un maximaliste coloré. Pour combiner leurs styles, le couple a utilisé de grands meubles de base de couleur neutre et un mélange éclectique d’art mural et de bibelots. Cela a satisfait les préférences des deux partenaires, créant ainsi un espace aussi unique que le couple qui l’a conçu.

Astuce 5 : Investissez ensemble dans de nouvelles pièces

Comme le dit la designer Tiffany Leigh Piotrowski à My Domaine, la clé pour rapprocher deux styles indépendants consiste parfois à acheter quelques pièces clés qui parlent aux deux. C’est ce qu’ont fait Piotrowski et son partenaire.

«(Nous) pouvions acheter ensemble des pièces qui nous ressemblaient, et nous ne nous précipitions pas», dit-elle. « Nous avons lentement collecté des pièces au cours des deux dernières années, à mesure que nous avons trouvé des objets que nous aimons tous les deux. »

Bien sûr, lorsque vous investissez dans de nouveaux travaux, définissez des attentes claires concernant votre budget mobilier, ainsi que le nombre de nouvelles pièces que vous essayez d’ajouter. Et conservez toujours ces reçus, juste au cas où une pièce ne fonctionnerait pas comme vous l’espériez.

Astuce 6 : Choisissez la patience

Enfin, rappelez-vous que s’installer dans une nouvelle maison prend du temps. C’est bien de passer des mois, voire des années ! — développer ensemble une nouvelle esthétique.

De même, faites de votre mieux pour ne pas juger les préférences de votre partenaire. Même si vous détestez ce vieux fauteuil inclinable affaissé, il peut avoir une valeur particulière pour votre partenaire. Essayez de comprendre d’où ils viennent. Qui sait? Cela peut vous donner une nouvelle appréciation pour la personne que vous aimez.