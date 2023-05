Que couvrent les garanties résidentielles ?

Un guide des garanties de maison, y compris des informations sur ce qu’elles couvrent et les garanties de maison neuve

Une garantie habitation est une forme d’assurance qui couvre votre maison en cas de réparation ou de remplacement d’appareils électroménagers ou de certains systèmes. L’astuce avec une police de garantie à domicile est d’en choisir une qui couvrira les types de réparations qui pourraient être nécessaires émises par une entreprise qui ne refusera pas vos réclamations.

Les entreprises peuvent refuser la couverture pour des raisons telles que la «négligence d’entretien» du propriétaire, des problèmes de «conditions préexistantes» ou parce que la nature de la réparation ne relève pas des limites de la couverture. La seule façon de vraiment vous protéger est de faire des recherches approfondies avant de choisir une police et de lire chaque ligne en petits caractères du contrat.

Le coût typique d’une police se situe entre 300 $ et 450 $ par année. La plupart des politiques ont une franchise de 50 $ à 100 $ par incident. Avec la plupart des polices, vous ne pouvez pas combiner deux ou plusieurs réparations en une seule franchise d’appel de service.

Que couvre une garantie habitation ?

Que couvre la police de garantie d’une maison typique ? Bien que la couverture varie d’une société de garantie à l’autre, la plupart couvriront ces principaux domaines :

1) Quelques gros électroménagers. Les appareils tels que la cuisinière, le réfrigérateur et le lave-vaisselle encastré sont généralement inclus. Certaines polices incluent une couverture pour l’élimination des déchets, le compacteur de déchets, le four à micro-ondes intégré, la machine à laver et le sèche-linge et le ventilateur de plafond, mais d’autres non.

2) Systèmes de chauffage et de refroidissement. Les fournaises, les climatiseurs, les thermopompes et leurs conduits sont généralement couverts. Les climatiseurs et appareils de chauffage portatifs ne sont généralement pas couverts. En raison du coût élevé des réparations des systèmes de chauffage et de climatisation – généralement de 600 $ à 3 500 $ – il s’agit de l’une des couvertures les plus importantes d’une garantie de maison typique.

3) Plomberie et systèmes électriques. Si les systèmes électriques et de plomberie sont correctement installés, ils sont généralement couverts par une garantie de maison. Cette couverture s’étend aux panneaux électriques, au câblage, aux tuyaux intérieurs et aux drains. mais généralement pas pour les robinets ou la plomberie extérieure tels que les systèmes de gicleurs. Un avenant à la politique est généralement nécessaire pour les piscines et les spas.

Garanties des maisons neuves

La plupart des maisons neuves sont protégées par une garantie d’un an sur les défauts de matériaux et de fabrication, bien qu’une garantie ne soit pas requise par la loi. Dans le cadre d’une garantie de maison neuve, le constructeur est tenu de réparer les éléments lorsqu’il est contacté (généralement par écrit) par le propriétaire.

Renseignez-vous sur la garantie de la maison neuve avant d’acheter et assurez-vous d’obtenir un document de garantie signé. De plus, assurez-vous de recevoir un colis avec les garanties des produits, y compris les matériaux et les appareils proposés par les différents fabricants. Si quelque chose ne va pas avec ces parties de votre maison, vous devez contacter le fabricant et non le constructeur.

Certains constructeurs offrent une garantie prolongée de maison neuve, appelée « garantie assurée ». Cela couvre généralement tous les systèmes de plomberie et d’électricité, par exemple, pour une période de deux ans. Il peut également garantir la structure jusqu’à 10 ans. Les garanties assurées sont en fait émises par une compagnie d’assurance, de sorte que votre maison est couverte même si le constructeur fait faillite.