Quand décorer pour l’automne ?

La décoration saisonnière vous aide à vous plonger dans l’esprit de cette période de l’année et crée une atmosphère adaptée à la météo extérieure. Ajouter des couleurs chaudes et des accessoires confortables est la solution idéale pour l’automne.

Mais quand accrocher les couronnes d’automne et allumer les bougies pomme-cannelle ? Et combien de temps votre décoration d’automne doit-elle rester avant de laisser la place aux styles d’hiver ?

Il n’y a pas de date définitive pour décorer cet automne. Mais ces conseils approuvés par des experts vous aideront à décider quand échanger vos affaires d’été et adopter les plus beaux atours de l’automne.

Quand commencer à planifier une décoration d’automne ?

Vous n’êtes pas limité à un mois ou deux avant l’arrivée de l’automne pour planifier la décoration de la saison.

Heather Knight-Willcock, architecte d’intérieur et experte en décoration pour ShopGoodwill.com, dit qu’elle aime s’inspirer toute l’année pour sa décoration saisonnière. «Je sauvegarde tout ce qui attire mon attention sur Pinterest et j’essaie de noter mentalement si c’est quelque chose que j’ai vu et qui n’est pas en ligne», dit-elle.

Cependant, si vous recherchez des accessoires spécifiques à l’automne et pas seulement un décor aux tons classiques d’automne orange, rouge, jaune et marron, gardez un œil sur leur arrivée dans les magasins.

« Habituellement, l’automne commence à arriver dans les magasins en août », explique Knight-Willcock. « C’est le moment idéal pour récupérer certains de vos objets de décoration préférés plutôt que d’attendre qu’ils soient trop ramassés, lorsque la météo rappelle à tout le monde que le temps du changement est venu. »

Vous n’avez pas besoin de beaucoup de temps ou d’investissement en espèces pour planifier une décoration d’automne.

«J’aime consacrer la majeure partie de mon budget à mon porche, où je fais le geste le plus grandiose pour la saison», déclare Knight-Willcock. « En dehors de cela, je peux simplement changer le style de fleurs que j’achète à l’intérieur de ma maison, et quelques oreillers décoratifs et couvertures invitantes contribuent grandement à changer l’ambiance saisonnière de l’intérieur. »

Et pour occuper vos enfants, invitez-les à travailler sur des projets de bricolage faciles à réaliser à l’automne.

Quand décorer pour l’automne ?

Ces considérations peuvent vous guider pour savoir quand changer de style saisonnier.

Surveillez la météo

Knight-Willcock aime laisser les saisons dicter quand commencer à décorer pour l’automne. « C’est lorsque le temps commence à changer que je commence à envisager de remplacer mon paillasson, ma couronne et mes jardinières de porche par des fleurs et des plantes d’automne plus adaptées à la saison », dit-elle.

Alors que les températures baissent et que le feuillage d’automne arrive, Knight-Willcock dit que c’est le moment idéal pour refléter ces changements de tons dans votre décor. « Pensez à des tons plus riches, des teintes plus profondes et des textures plus réconfortantes », dit-elle.

Laissez-vous guider par les grands événements de l’automne

Vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour le premier jour officiel de la saison pour introduire ces accents d’automne. L’équinoxe d’automne a généralement lieu le 22 ou le 23 septembre.

Cependant, vous pouvez y aller un peu plus tôt, surtout si vous vivez dans une région plus froide ou si vous souhaitez quelque chose que vos enfants pourront apprécier à leur retour à l’école. La fête du Travail marque la fin officieuse de l’été, et accrocher votre couronne d’automne ne devrait alors pas faire sourciller.

Bien sûr, vous pouvez ajouter des accessoires supplémentaires pour Halloween ou Thanksgiving. Mais il convient d’introduire une ambiance automnale générale avant l’arrivée de ces vacances.

Suivez les tendances du quartier

Vous ne savez toujours pas quand commencer à exposer des citrouilles ? Pourquoi ne pas attendre de voir vos voisins décorer leur porche pour l’automne ? C’est une bonne façon de créer une ambiance communautaire cohésive, et vous ne parlerez pas de la rue parce que vous êtes toujours trop rapide.

Quand la décoration d’automne devrait-elle tomber ?

Il n’y a pas non plus de règles pour cela. Le solstice d’hiver a généralement lieu le 20 ou le 21 décembre, mais vous devriez penser à remplacer les bottes de foin et les squelettes par des bonhommes de neige et des couronnes de pins avant cette date.

Knight-Willcock essaie de garder ses choix de décoration d’automne suffisamment subtils pour pouvoir intégrer lentement la décoration d’hiver jusqu’après Thanksgiving. C’est à ce moment-là que c’est la véritable saison de Noël pour elle. «Je supprimerai les décorations automnales traditionnelles, comme les citrouilles et les feuilles, et les remplacerai par des flocons de neige et des pins», dit-elle.

Certaines personnes installent leur sapin de Noël et leurs lumières juste après Thanksgiving. Cependant, s’il s’agit d’un vrai arbre, attendre une semaine ou deux garantit que l’arbre ne se dessèchera pas le jour de Noël.