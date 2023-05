Quand avez-vous besoin d’un permis de construire ?

Pour de nombreux types de travaux de réparation et d’amélioration de la maison, des permis sont nécessaires. Bien que les réparations simples ne nécessitent généralement pas de permis, les ajouts ou les changements majeurs, en particulier ceux qui impliquent des travaux structurels, l’électricité, le chauffage et la plomberie, exigent généralement que vous obteniez les permis appropriés du service local du bâtiment. Si vous travaillez avec un entrepreneur ou un sous-traitant, ce professionnel s’occupe habituellement du processus de permis.

Si votre travail entre dans cette catégorie et que votre artisan suggère que vous n’avez pas besoin de permis, soyez prudent et vérifiez vous-même auprès du service du bâtiment. Dans la plupart des cas, l’obtention d’un permis signifie que le travail sera inspecté par les fonctionnaires nécessaires.

En tant que propriétaire, c’est bon pour vous. Le travail de votre entrepreneur sera examiné par un autre groupe d’yeux avertis et les résultats du projet doivent respecter les codes du bâtiment, qui établissent des normes de sécurité minimales pour les matériaux et les techniques de construction.

Les codes du bâtiment garantissent que votre maison sera sécuritaire pour votre famille et toute future famille qui y habitera. Si le travail est effectué sans permis et découvert plus tard, les responsables du bâtiment peuvent exiger que vous apportiez le travail aux normes de permis – ou même démontez et refaites le travail – avant de lui donner une approbation d’achèvement ou d’occupation.

Pour la plupart des permis, vous devez payer des frais, généralement basés sur la valeur du projet. Ne surestimez pas la valeur des travaux car cela vous coûtera plus cher en frais de permis.

Un permis assure la surveillance des travaux de votre entrepreneur (ou des vôtres). L’examen minutieux d’un inspecteur peut se prémunir contre les erreurs et les malfaçons et s’assurer que le travail respecte les codes du bâtiment. Vous dormirez mieux en sachant que votre projet respecte les normes de sécurité des matériaux et des techniques de construction.

Un permis vous aidera également à éviter les maux de tête à l’avenir. Si les responsables du bâtiment découvrent que vous avez effectué des travaux sans permis, vous pourriez être légalement tenu de divulguer que vous avez rénové sans permis, et l’acheteur pourrait exiger que vous mettiez les travaux en conformité.

Quand avez-vous besoin d’un permis de construire ?

Si votre projet implique une chirurgie esthétique mineure, vous n’aurez probablement pas à vous soucier d’obtenir un permis de construire. Si vous apportez des modifications à la structure, à la plomberie ou au câblage électrique de votre maison, vous devrez obtenir des permis auprès du service de construction de votre ville ou de votre comté avant de commencer. La meilleure façon de savoir si un permis est requis ou non est d’appeler votre service de construction local.

Vous aurez probablement besoin d’un permis si vous prévoyez :

• Modifier l’empreinte de votre maison

• Déplacer un mur porteur

• Modifier la ligne de toit

• Créer une nouvelle ouverture de porte ou de fenêtre

• Remplacer une cuisinière électrique par un modèle au gaz naturel

• Déplacer un évier

• Installer un nouveau câblage électrique

Vous n’aurez probablement pas besoin d’un permis si vous prévoyez :

• Installer de nouveaux revêtements de sol

• Remplacer les portes ou les fenêtres sans altérer la structure

• Changer un comptoir

• Remplacer un robinet

Gestion des codes de construction et des permis

Voici une liste de choses à faire si vous décidez d’agir comme votre propre entrepreneur général :

Vérifiez auprès de votre service de construction si vous faites un ajout. Les codes locaux spécifient généralement à quelle distance de la limite de propriété une maison doit se trouver. Si votre ajout est trop proche, vous aurez peut-être besoin d’un écart ou il vous sera peut-être interdit de construire du tout. Découvrez si vous devrez soumettre vos plans pour approbation.

Demandez si le service du bâtiment peut vous envoyer des informations imprimées sur les ordonnances qui s’appliquent à votre rénovation et les différents types de permis dont vous aurez besoin.

Sachez que seuls les électriciens ou les plombiers certifiés sont légalement autorisés à installer ou à mettre à niveau le câblage et les tuyaux dans certaines régions. Vérifiez auprès de votre service de construction local avant d’effectuer vous-même ces travaux.

Préparez-vous aux inspections. Lisez les sections pertinentes du code du bâtiment afin de savoir exactement ce que l’inspecteur recherchera. Si vous embauchez des sous-traitants, demandez-leur d’être présents lors de l’inspection de leur travail.

