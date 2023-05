Puits de lumière tubulaires : lumière naturelle à petit prix

Conseils d’experts sur la façon d’acheter un puits de lumière tubulaire tel qu’ils sont fabriqués par SolaTube, Sun-Dome et Velux, y compris une aide pour le dimensionnement pour une lumière suffisante et des notes sur l’installation.

Besoin d’apporter un peu de lumière dans un couloir, un palier ou un placard sombre ? Avec les puits de lumière tubulaires (également appelés « tubes solaires », vous pouvez installer un peu de soleil. Des recherches ont montré que les lumières peuvent fournir le rendement lumineux équivalent à une ampoule à incandescence de 700 watts en décembre et à une ampoule de 1 200 watts en décembre. Juin.

Avec ce type de puits de lumière relativement peu coûteux, un dôme collecteur de lumière monté sur le toit (dans de nombreux cas, avec une lentille en forme de prisme) recueille la lumière naturelle et la transmet à la pièce en dessous à travers un arbre tubulaire doté d’un revêtement intérieur hautement réfléchissant. En raison de leurs composants hautement réfringents et réfléchissants, les puits de lumière tubulaires fonctionnent mieux que les puits de lumière traditionnels pour fournir une lumière utilisable.

L’ensemble de toit dirige la lumière du soleil dans un tube en métal ou en plastique qui guide la lumière du soleil vers une lentille de diffuseur, montée sur la surface intérieure du plafond. Cela diffuse la lumière uniformément. En raison de la forme de la « écope » au sommet, les puits de lumière tubulaires peuvent attirer la lumière quel que soit l’angle du soleil dans le ciel. Les nouveaux modèles sont équipés de luminaires inclus afin que les zones sombres de votre maison puissent être éclairées de jour comme de nuit.

Un autre avantage du choix des puits de lumière tubulaires est qu’ils fournissent beaucoup moins de chaleur que de nombreux puits de lumière standard. En raison de ce manque de gain de chaleur, les puits de lumière tubulaires permettent d’économiser de l’argent sur les factures de climatisation pendant les mois chauds.

Pour empêcher les rayons ultraviolets (UV) nocifs de décolorer les tapis et les meubles, des inhibiteurs d’UV sont moulés dans le dôme du toit sur la plupart des modèles.

Un avantage très important des puits de lumière tubulaires est la facilité d’installation. La plupart des puits de lumière tubulaires sont conçus pour s’adapter entre les chevrons du toit et les solives du plafond. Pour cette raison, les chevrons et les solives n’ont pas besoin d’être coupés et renforcés lors de l’installation, ce qui permet d’économiser une main-d’œuvre, des tracas et des dépenses considérables.

Acheter un puits de lumière tubulaire

Les dimensions moyennes des puits de lumière tubulaires sont de 10, 14 ou 21 pouces. De petite à grande, elles éclairent efficacement les espaces intérieurs de 100 à 600 pieds carrés. Pour fournir la lumière la plus naturelle, choisissez la plus grande taille qui s’adaptera entre vos chevrons de toit et les solives de plafond (plus le diamètre est grand, plus il laissera passer de lumière).

La longueur et la configuration du puits de lumière affecteront également la quantité de lumière que le puits de lumière fournira. La plupart des marques sont livrées avec un arbre standard de 48 pouces, mais vous pouvez acheter des tubes d’extension de 2 pieds. Si la distance entre votre toit et votre plafond est supérieure à 2 pieds, vous aurez besoin d’un tube d’extension. Vous pouvez connecter plusieurs tubes d’extension ensemble si nécessaire, mais plus la distance est grande, moins la lucarne permettra de lumière.

Des arbres rigides et flexibles sont disponibles. La variété flexible est conçue pour faire des virages modestes pour contourner les obstacles. L’arbre flexible ne dégage pas autant de lumière qu’un arbre rigide – plus il faut de virages, plus la lumière est réfléchie et bloquée.

La plupart des principaux fabricants de puits de lumière tubulaires, y compris Solatube et Sun-Dome, offrent des garanties de 10 ans contre les défauts matériels et la fissuration ou la décoloration après l’installation. Les entrepreneurs en installation de puits de lumière tubulaires offrent généralement une garantie d’installation de deux à trois ans pour couvrir l’étanchéité et la protection contre les tempêtes.

À propos de l’installation d’un puits de lumière tubulaire

Étant donné que les puits et autres composants clés des puits de lumière tubulaires sont conçus pour s’adapter entre les éléments de charpente de toit et de plafond conventionnels, éliminant ainsi le besoin de modifications structurelles, l’installation est assez facile par rapport à un puits de lumière conventionnel. Les puits de lumière tubulaires peuvent souvent être installés en quelques heures seulement.

Les dômes collecteurs de lumière peuvent être montés sur presque tous les types de matériaux de toiture, y compris les bardeaux de bois et d’asphalte, les carreaux de béton et de céramique et le métal. En raison de leur conception, ils nécessitent un minimum de trou dans le toit. Bien sûr, comme pour toute pénétration dans la toiture, des précautions doivent être prises avec le solin, la prévention appropriée des intrusions d’eau et l’application de la toiture autour de la pénétration.

Au-delà de la pénétration et de la réparation du toit, les principaux travaux d’installation consistent à pénétrer dans le grenier pour fixer les tubes, à percer un trou dans le plafond en dessous et à finir la zone autour de la pénétration du plafond.

Ressource en vedette :

Trouver des installateurs locaux de puits de lumière présélectionnés