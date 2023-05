Puits de lumière et fenêtres de toit ouvrants

Les puits de lumière sont disponibles en modèles fixes et fonctionnels. La plupart des puits de lumière ouvrants ou « ouvrants » s’articulent en haut et s’ouvrent de quelques pouces pour permettre la circulation de l’air.

Les puits de lumière sont parfaits pour remplir un espace de lumière naturelle, mais ils peuvent également créer des problèmes d’accumulation de chaleur. Lorsque l’énergie rayonnante du soleil se déverse, elle peut rendre une pièce presque inhabitable. C’est là que les puits de lumière ouvrants prennent tout leur sens. Un puits de lumière qui s’ouvre peut ventiler la chaleur montante et fournir de l’air frais, ce qui rend toute la maison plus confortable.

Bien qu’un puits de lumière ouvrant puisse coûter environ 40 % de plus qu’un puits de lumière fixe, il peut faire une énorme différence en termes de confort en été.

Puits de lumière vs fenêtres de toit

Les fenêtres de toit, également appelées fenêtres de toit, sont assez différentes des lucarnes ouvrantes standard. Ils font plus que ventiler. Ceux-ci sont construits comme une fenêtre et pivotent au centre. Destinés à être montés dans un grenier ou un endroit similaire où vous pouvez les atteindre, ils peuvent être ouverts en grand. En fait, vous pouvez les faire pivoter sur tout le pourtour pour faciliter le nettoyage de la surface extérieure. Andersen propose un produit similaire, appelé « Vent Tilt », qui est essentiellement un puits de lumière de ventilation que vous pouvez faire pivoter pour le nettoyer.

Est-ce un puits de lumière ou est-ce une fenêtre de toit ? Les fabricants appliquent des noms différents à leurs produits. Plusieurs fabricants, tels que Ventarama, utilisent le terme « lucarne » pour désigner à la fois les unités fixes et opérables. Certains, comme Velux, appellent leurs modèles fixes et ventilés des puits de lumière et appellent des unités pivotantes des fenêtres de toit. D’autres, comme Benjamin Obdyke, considèrent les puits de lumière fixes et ouvrants comme des fenêtres de toit. Et d’autres encore ont leurs propres noms descriptifs, tels que « Roof-Lights » d’APC, par exemple, pour les puits de lumière ouvrants et fixes.

Commandes de puits de lumière utilisables

Étant donné que la plupart des puits de lumière sont hors de portée, les fabricants proposent plusieurs méthodes pour les ouvrir.

Puits de lumière à commande manuelle

Les modèles de puits de lumière à commande manuelle de base sont une option économique pour fournir de l’air frais et de la lumière naturelle. Ils sont ouverts et fermés à la main dans les pièces mansardées ou via une perche d’extension conçue pour être utilisée dans des plafonds de moins de 15 pieds de haut. Velux propose une perche motorisée à piles.

Puits de lumière motorisés

Presque tous les grands fabricants proposent en option des puits de lumière motorisés. Contrôlés par un interrupteur mural ou par une télécommande portative, ils coûtent un peu plus cher que les types à commande manuelle et nécessitent d’acheminer des fils électriques jusqu’au puits de lumière, mais ils rapportent de gros dividendes pour les puits de lumière qui s’ouvrent et se ferment fréquemment ou qui sont bien hors de portée. atteindre. Un modèle simple à deux fonctions peut être câblé directement à un interrupteur mural. Les modèles plus complexes, y compris les types avec stores intégrés et autres fonctionnalités, peuvent être contrôlés par une console murale spéciale ou même une télécommande sans fil.

Puits de lumière automatiques

Les puits de lumière haut de gamme peuvent fonctionner automatiquement. Les versions Velux et Milgard disposent d’un capteur de pluie qui ferme automatiquement la lucarne lorsqu’il détecte de la pluie ou de l’humidité qui constituerait une menace pour l’espace intérieur. Dans d’autres modèles sophistiqués, des capteurs de chaleur peuvent déclencher l’ouverture du puits de lumière lorsque la chaleur de la pièce atteint une certaine température prédéfinie. Certaines télécommandes sans fil peuvent être programmées pour faire fonctionner le puits de lumière à des heures prédéfinies.

