Protégez votre bassin des prédateurs

Une fois que vous avez établi votre étang à poissons, vous constaterez peut-être que vos amis et voisins ne sont pas les seuls à s’intéresser à la progression de votre poisson rouge ou de votre koï. Les explorateurs domestiques tels que le chat de la famille ou le basset du voisin – ou les visiteurs plus sauvages tels que les hérons, les ratons laveurs et même les mouffettes – peuvent venir chercher un peu de plaisir ou le déjeuner gratuit proverbial. N’importe lequel d’entre eux peut dévaster une collection de poissons prisée en très peu de temps.

Comment les éloignez-vous ? Une profondeur d’étang suffisante, de 24 pouces ou plus, est d’une grande aide. La plupart des mammifères ne peuvent pas s’accrocher à vos poissons pendant qu’ils nagent. ils doivent trouver des bases solides dans la piscine.

Les bordures de bassin en surplomb et les plantes marginales denses offrent aux poissons une cachette temporaire; il en va de même pour les «îlots» évidés en bois ou en pierres et recouverts de plantes aquatiques.

Un étang fonctionnant sous une terrasse, avec un mur solide au-dessus de l’eau et des ouvertures de la taille d’un poisson en dessous, est une autre option.

Le filet est la solution la plus sûre pour les hérons en maraude, bien que ce soit généralement une solution moins que satisfaisante visuellement.

Une clôture faite de fil électrique, ancrée à des poteaux isolés et enfilée complètement autour de la zone de l’étang, est également moins belle et peut rendre l’accès à l’étang difficile, mais elle est efficace si elle est soigneusement installée ; ces unités basse tension sont disponibles auprès des centres de rénovation et des fournisseurs de piscines de jardin.

À l’extrémité high-tech du spectre, vous pouvez installer une alarme sensible au mouvement, mais soyez prêt pour les fausses alarmes.

