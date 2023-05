Propriétés du pavage en brique

Un guide de référence expert sur les propriétés des briques utilisées pour le pavage. Couvre la taille, les couleurs, la durabilité/résistance, la résistance aux taches et le coût.

Si vous envisagez d’utiliser du pavage en briques dans le cadre de votre plan d’aménagement paysager, il est utile de bien comprendre le matériau.

Ici, nous examinons les propriétés du pavage en briques.

Taille du pavage de briques

Les briques de pavage en terre cuite ont généralement des tailles de face de 4 par 8 pouces, mais d’autres tailles sont disponibles. Les tailles de visage sont également disponibles en 3 5/8 par 7 5/8 pouces et 3 par 7 pouces. L’épaisseur peut varier entre 1 1/4 pouces et 2 1/4 pouces, ce dernier étant le plus populaire.

Couleurs de brique

Les briques de pavage en terre cuite sont disponibles dans une variété de couleurs, notamment les rouges, les bruns, les roses et les chamois. D’autres couleurs de tons de terre sont disponibles, et pratiquement toutes les combinaisons peuvent être trouvées. Lorsque vous prenez le temps de choisir la couleur parfaite pour votre projet, il est rassurant de savoir que la couleur de la brique de pavage en terre cuite choisie ne changera jamais. Le nettoyage, si nécessaire, s’effectue facilement à l’aide d’un tuyau et d’un peu de détergent.

Durabilité et résistance

Pour assurer la durabilité du produit, il est important que toutes les briques de pavage en terre cuite répondent aux normes ASTM C 902. Les normes utilisées pour tester la brique utilisée pour les murs et la brique utilisée pour le pavage sont différentes.

La brique utilisée pour les murs n’est pas faite pour supporter la circulation des piétons ou des véhicules légers. Si vous installez une brique qui ne passe pas ce test, il est tout à fait possible que la brique se fissure et/ou se désagrège après quelques années.

Les normes d’essai ASTM C 902, qui sont spécifiques aux briques de pavage, garantissent que les briques de pavage sont capables de résister à des niveaux plus élevés d’humidité, de circulation piétonnière et de circulation de véhicules légers. Cette norme tient également compte de l’énorme résistance des briques de pavage en terre cuite, qui dépassent généralement l’exigence de poids minimum de 8 000 livres par pouce carré.

Résistance aux taches

Les briques de pavage en terre cuite résistent à la plupart des taches, à l’exception de l’efflorescence, une substance poudreuse blanche qui apparaît parfois et s’efface avec le temps. Pour éviter l’efflorescence, les déverglaçants au chlorure de calcium ne doivent pas être utilisés.

Coût des pavés

Le coût des pavés en terre cuite et des pavés en béton est supérieur à celui de l’asphalte ou du béton ; cependant, la durabilité à long terme et l’attrait esthétique doivent être pris en compte dans l’évaluation de la rentabilité de toute option de pavage. La plupart des installateurs de pavés segmentaires posent à la fois des pavés en terre cuite et en béton pour le même prix.