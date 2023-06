Problèmes et réparations de pompe à chaleur par temps froid

Les pompes à chaleur ne fonctionnent souvent pas bien par temps extrêmement froid. Cet article traite de hComment résoudre les problèmes de pompe à chaleur par temps froid. Ceci est une collection de questions que nous avons reçues sur Actu immobilier.fr, ainsi que les réponses que nous avons proposées.

Veuillez noter que assurez-vous de consulter notre article, Dépannage et réparation de la pompe à chaleur.

Pompe à chaleur ne chauffe pas

Brenda : Nous avons une pompe à chaleur avec notre climatiseur. Cela fonctionne bien jusqu’à ce que la température baisse à l’extérieur. La température extérieure est maintenant de 11 degrés et aucune chaleur ne sortira. Il souffle juste de l’air froid. Nous l’avons coupé, laissé éteint pendant environ une heure, rallumé et tout ce qui sort est de l’air froid. Pouvez-vous conseiller le problème?

Richard : Je viens d’acheter une maison qui est chauffée au gaz avec pompe à chaleur. J’ai toujours eu une pompe à chaleur électrique. L’unité extérieure fonctionnera-t-elle lorsque la température sera inférieure à 40 degrés ? J’ai remarqué qu’il ne fonctionnait pas. Est-ce un problème?

Don V. Réponse : En général, les pompes à chaleur peuvent être médiocres en chauffage lorsque les températures extérieures deviennent très froides. Voici un article sur un autre site qui en parle.

L’unité extérieure de la pompe à chaleur ne s’allume pas

Jimmy : J’ai acheté une maison et elle a une unité combinée thermopompe/fournaise au gaz Bryant de 7 ans. Nous ne vivons ici que depuis 1 mois. La maison chauffe bien, mais j’ai remarqué tard hier soir que l’unité extérieure semblait n’avoir fonctionné que pendant quelques minutes. Je me suis levé deux fois plus tard dans la nuit et la fournaise fonctionnait au gaz et l’unité à l’extérieur ne fonctionnait pas. En d’autres termes, le côté gaz s’était déclenché au besoin.

L’unité extérieure devrait-elle jamais s’allumer lorsque la température est inférieure à zéro ? Hier soir, il faisait 10 degrés ici à IN. Lorsque nous avons eu des journées plus chaudes, disons 35 ou plus, l’unité a fonctionné à l’extérieur. Lorsque la pompe à chaleur fonctionne à l’extérieur, elle est plutôt silencieuse pour une unité de 3 tonnes.

Dois-je craindre que l’appareil ne s’allume lorsque la température est si froide ou essaie-t-il simplement de faire un cycle, puis il se rend compte qu’il fait trop froid, il reste donc éteint jusqu’à ce que la température extérieure se rétablisse au-dessus de zéro ou dans les années 30 ??

Don V. Réponse : Bien que l’unité ait besoin d’être réparée, je pense que votre spéculation à la fin de votre question est juste. Je suppose que la température extérieure est si froide que le chauffage auxiliaire fait tout le travail. Malheureusement, ce n’est pas très efficace – les pompes à chaleur ne sont pas optimales par temps très froid.

La pompe à chaleur est gelée

Bettina : Bonjour, mon unité de pompe à chaleur à l’extérieur est gelée et recouverte d’un épais bloc de glace. J’ai éteint mon appareil. Que puis-je faire pour dégeler l’appareil à l’extérieur ?

Don V. Réponse : Il n’est pas rare qu’une thermopompe gèle par temps froid, mais elle devrait se mettre en mode « dégivrage » et faire fondre la glace périodiquement. Voici quelques conversations sur d’autres sites qui pourraient être utiles. Assurez-vous de lire le deuxième après avoir lu le premier.

Dois-je faire fonctionner ma pompe à chaleur par temps froid ?

Roy : J’ai une thermopompe standard de type « source d’air ». Il n’a qu’un an donc il est en très bon état de fonctionnement. Vivant dans le Michigan, il fait bien en dessous de 32 degrés en hiver. Est-il sage ou non de le faire fonctionner à des températures aussi froides. Ou devrais-je m’en tenir au propane à 2,00 $/gal ?

Don V. Réponse : En général, les thermopompes, qu’elles soient à gaz ou électriques, peuvent être peu efficaces lorsque les températures extérieures deviennent vraiment froides. Voici un article sur un autre site qui en parle :

Si le chauffage auxiliaire doit démarrer, il utilise de l’électricité pour chauffer votre maison, et cela coûte très cher. Le propane à 2 $ comme source de chaleur est probablement beaucoup plus abordable.

Mes conduits de pompe à chaleur sont-ils en bon état ?

Nikko : Nous avons une pompe à chaleur qui a du mal à chauffer la maison en dessous d’environ 40 degrés. En ce moment, la température est en dessous de zéro et la maison est plus de dix degrés plus froide qu’à l’extérieur, même avec le chauffage d’appoint allumé. Nous avons payé pour faire nettoyer les conduits et les serpentins, et cela a aidé mais n’a pas résolu le problème. Nous avons examiné nos conduits du mieux que nous pouvions et avons remarqué que le système tire de l’air ENTRE le plafond de notre sous-sol et le rez-de-chaussée. Il y a une grande ouverture d’environ 1,5 pi2. Est-ce normal? Doit-on le fermer ? Il y a un registre normal au premier étage (mais pas au niveau du sous-sol chauffé) qui tire également de l’air.

Don V. Réponse : Si je comprends votre description, l’air de retour voyage dans une course entre le plafond et le sol au-dessus. Parfois, les conduits de retour d’air sont conçus de cette façon – pas de conduit métallique réel, mais plutôt une chasse en boîte. Ce n’est pas grave, car il s’agit simplement d’aspirer l’air de la pièce vers l’appareil de chauffage à travers cette poursuite. Cependant, vous ne voudriez pas fournir de l’air chauffé ou refroidi aux pièces par une chasse (trop de perte de chaleur).

Les pompes à chaleur fonctionnent-elles avec le chauffage par rayonnement ?

Stéphane : Bonjour ! Les pompes à chaleur ont-elles un sens avec les hivers du Minnesota ? De plus, peuvent-ils être utilisés avec un système de chauffage par radiateur ? Merci beaucoup.

Don V. Réponse : Les pompes à chaleur à air typiques ne sont normalement pas utilisées pour les systèmes de chauffage par rayonnement, mais les pompes à chaleur géothermiques le sont. En général, les pompes à chaleur peuvent être problématiques dans les climats très froids. Voici quelques discussions à ce sujet sur deux autres sites :

