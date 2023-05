Problèmes de câblage électrique

Comment tester un circuit électrique en toute sécurité

Problèmes de circuit électrique courants et comment vous pouvez résoudre leurs causes et leurs effets

Les circuits électriques domestiques peuvent entraîner un certain nombre de problèmes. Parmi ceux-ci figurent :

• Câblage défectueux dans la maison

• Trop de lampes ou d’appareils sur un seul circuit

• Interrupteurs muraux ou prises défectueux

• Cordons ou fiches défectueux

• Circuits défectueux dans les appareils

Les courts-circuits se produisent lorsqu’un fil chaud touche un fil neutre ou de terre; le courant supplémentaire circulant dans le circuit provoque le déclenchement du disjoncteur ou la fusion d’un fusible.

Il est parfois difficile de faire la différence entre une surcharge et un court-circuit. Pour savoir comment identifier le problème, voir Comment tracer un court-circuit ou une surcharge.

Avertir: Ne travaillez jamais sur un circuit, un luminaire, une prise ou un interrupteur sous tension ! Utilisez un testeur de circuit électrique pour vous assurer qu’un circuit n’est pas actif après avoir coupé l’alimentation – parfois plus d’un circuit est câblé à travers une boîte.

Comment tester un circuit électrique en toute sécurité

Chaque fois que vous travaillez sur un circuit électrique, il est essentiel de s’assurer d’abord que le circuit est éteint, non seulement au niveau de l’interrupteur, mais au niveau du panneau principal ou du sous-panneau qui contrôle le circuit. Ensuite, avant de travailler sur le circuit, vous devez revérifier le circuit ou l’appareil pour vous assurer qu’il est bien éteint.

Pour tester en toute sécurité un circuit électrique, utilisez un testeur de circuit (tel qu’illustré à gauche et agrandi à droite) pour vous assurer qu’aucune électricité ne le traverse.

En tenant les parties isolées des sondes, touchez l’extrémité métallique nue de la sonde noire au conducteur de mise à la terre ou à la boîte métallique mise à la terre, puis, tout en y tenant la sonde, touchez l’extrémité nue de l’autre sonde à la borne ou au fil nu qui est normalement « chaud » (en direct). Il s’agit généralement d’un fil noir ou rouge ou d’un fil blanc enveloppé dans du ruban noir pour indiquer qu’il se trouve du côté « chaud » du circuit.

Si le circuit est sous tension, le testeur s’allumera (ou signalera la présence d’électricité, selon le type de testeur que vous utilisez).

Tenez toujours les sondes du testeur par l’isolation qui les entoure. Dans le cas où le bon circuit n’a pas été éteint, ou si le système est court-circuité, les fils du circuit peuvent encore être chauds. Toucher des fils avec vos doigts ou tout outil métallique pourrait provoquer un court-circuit et très probablement vous donner un choc.

Pour tester si une prise est sous tension ou morte, vous n’avez pas besoin de retirer la façade de l’appareil. Insérez simplement les sondes du testeur dans les fentes, comme illustré à droite. Si le testeur s’allume, la prise est toujours conductrice d’électricité.