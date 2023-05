Les prises électriques, parfois appelées prises ou prises murales, constituent l’interface entre le système électrique de votre maison et les lampes, les appareils électroménagers, l’équipement de technologie domestique et d’autres appareils qui ont besoin d’électricité pour fonctionner.

Bien que les prises électriques soient fabriquées dans une variété de types et de styles, les plus courantes dans les foyers américains sont de loin les prises doubles conventionnelles. Ce sont des prises standard – celles avec deux fentes et un trou de mise à la terre qui font partie d’un système domestique standard (120 volts), conçues pour recevoir un cordon électrique et une prise conventionnels.

Un autre type de prise utilisé dans de nombreuses maisons est la prise GFCI, une variante des prises conventionnelles utilisées dans les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs où la possibilité d’électrocution est un danger sérieux. Les équipements nécessitant une alimentation de 240 volts, tels que les cuisinières électriques et les sécheuses, ont également un type spécial de prise de 240 volts conçu pour leurs prises spécialisées.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations sur les différents types de prises disponibles et sur la manière de les installer et de les réparer.

