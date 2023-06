Pression et entretien des pneus de voiture

Actu immobilier.fr est un site de rénovation domiciliaire, mais nous savons que les bricoleurs travaillent aussi parfois sur leur voiture. C’est pourquoi nous avons rassemblé quelques articles sur l’entretien et la maintenance des voitures, dans ce cas, l’entretien des pneus. Ces articles ont été écrits spécialement pour Actu immobilier.fr par l’expert automobile de renommée nationale Michael Morris.

J’espère que vous les trouverez utiles !

Entretien des pneus

Pensez-y : quatre fines plaques de caoutchouc de la taille de votre main sont tout ce qui vous sépare de l’autoroute à des vitesses qui peuvent déchiqueter du métal et des vies.

Des pneus surgonflés ou sous-gonflés, très usés ou plus vieux que leur durée de vie prévue réduisent la capacité de freinage et entraînent une mauvaise tenue de route et de mauvaises performances. En conséquence, chaque année, les pneus sont une cause majeure d’accidents de la route.

Malheureusement, les pneus reçoivent beaucoup d’abus et peu d’attention, mais un peu d’attention est tout ce dont ils ont généralement besoin.

Au moins une fois par mois, prenez quelques minutes pour les examiner et vérifier leur niveau de gonflage. Faites-les pivoter périodiquement pour égaliser l’usure de la bande de roulement. Et une fois par an, demandez à une station-service de vérifier l’équilibre de chaque pneu et l’alignement de l’avant de votre véhicule.

Prendre ces mesures simples prolongera non seulement la durée de vie de vos pneus, mais pourrait également sauver la vôtre.

Dommages aux pneus de voiture

Tout pneu qui perd de l’air de manière chronique, même en petite quantité, doit être examiné de près.

Des morceaux de verre, de fil ou de clous incrustés dans la bande de roulement sont des coupables évidents, mais la cause peut également être une jante de roue pliée ou une tige de valve desserrée ou défectueuse (les tiges de valve de type Schraeder se vissent, vous pouvez donc essayer d’en serrer une sur un pneu qui fuit pour voir si cela aide). Utilisez toujours des bouchons de valve par précaution.

Vous pouvez également vérifier une fuite lente en retirant le pneu (monté sur sa roue), en le remplissant légèrement d’air, puis en le submergeant dans un bac d’eau une section à la fois. Un mince filet de bulles d’air indiquera une fuite.

Des inspections régulières de la bande de roulement peuvent également révéler une usure inégale de la bande de roulement, qui est généralement causée par une roue déséquilibrée ou un désalignement de l’avant. Recherchez les poids d’équilibrage des roues manquants (petites taches sales ou décolorées le long de la jante où les poids ont été installés).

Des fissures dans le flanc d’un pneu indiquent que le pneu est vieux ou que son composé de caoutchouc s’est desséché. Les pneus qui ne sont pas utilisés régulièrement peuvent en fait se détériorer plus rapidement que ceux qui sont fréquemment utilisés. Les fabricants recommandent de remplacer les pneus lorsqu’ils atteignent un maximum de 10 ans, bien que les experts en sécurité disent que les pneus qui ont été mal stockés ou utilisés peuvent avoir besoin d’être remplacés après seulement cinq ou six ans, même s’ils ne sont pas usés.

Conduire avec un pneu crevé ou un pneu sérieusement dégonflé, même sur une courte distance, ruinera rapidement un pneu conventionnel ou le rendra dangereux pour une utilisation ultérieure. Si jamais vous jugez nécessaire de le faire, remplacez le pneu au lieu d’essayer de le réparer ou de le remplir d’air. De nouveaux pneus à affaissement limité ont été développés pour éviter la perte de contrôle en cas d’éclatement. La plupart de ces pneus sont conçus pour être réparés après un roulage à plat.

Usure de la bande de roulement des pneus de voiture

La sagesse automobile conventionnelle dit que si vous pouvez voir par-dessus la tête de Lincoln lorsque vous enfoncez un centime dans la rainure de la bande de roulement d’un pneu, ce pneu a une épaisseur de bande de roulement de 1/16 de pouce et doit être remplacé.

À ce stade, vous devriez également pouvoir voir un « indicateur d’usure de la bande de roulement » dans le pneu lui-même.

Tous les fabricants incluent ces indicateurs, qui sont des sections surélevées au fond des rainures de la bande de roulement qui deviennent exposées lorsqu’un pneu s’use jusqu’à 1/16 de pouce de profondeur de bande de roulement restante. Mais vous ne devriez pas attendre aussi longtemps pour acheter de nouveaux pneus.

Bien que la plupart des États autorisent une épaisseur minimale de la bande de roulement jusqu’à 1/16 de pouce (plus précisément, 1,6 mm ou 2/32 de pouce, car les fabricants évaluent la profondeur des pneus), même une quantité fractionnaire de caoutchouc supplémentaire peut améliorer votre distance d’arrêt et votre capacité de conduite. – par une marge considérablement sûre.

The Tire Rack, un détaillant à rabais en ligne, a testé des véhicules en 2007 et a constaté que les pneus avec une bande de roulement de 1/16 de pouce mesuraient en moyenne 499,5 pieds pour s’arrêter à 70 milles à l’heure. Combien est-ce? Croiriez-vous près d’un dixième de mile, soit la longueur d’une douzaine d’autobus scolaires !

Ensuite, des véhicules avec une profondeur de bande de roulement de pneu double (1/8 de pouce ou 3,2 mm) ont été testés. Cela a raccourci la distance d’arrêt de 122 pieds, soit l’équivalent de trois autobus scolaires, mais nécessitant toujours neuf longueurs d’autobus de chaussée pour s’arrêter net. Pensez-y la prochaine fois que vous conduirez les enfants à l’école.

Pour être prudent, n’attendez pas que vos pneus soient usés au minimum. Les pneus plus anciens et chauves sont également plus vulnérables aux éclatements, aux crevaisons et à d’autres types de dommages à la route. La nouvelle jauge de remplacement des pneus à domicile recommandée est désormais d’un quart au lieu d’un sou. Avec un quart, si vous pouvez voir le haut de la tête de Washington, votre pneu est à 1/8 de pouce (3,2 mm) de la bande de roulement restante. C’est le double de la limite légale mais, en pratique, deux fois plus sûr.

—Michael Morris pour Actu immobilier.fr