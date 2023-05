Préparer les arroseurs pour le printemps

Lorsque ces longues journées froides et arides de l’hiver ont finalement fondu, il est temps d’allumer le système d’irrigation. Donc, vous ouvrez grand la vanne d’alimentation, allumez la minuterie, puis reculez pour regarder – avec horreur – alors qu’un geyser éclate au milieu de la cour.

Ce qui s’est passé? Eh bien, dans votre excitation printanière, vous avez négligé de bien démarrer votre système d’irrigation après sa longue sieste hivernale. Heureusement, ce scénario est facile à éviter. Quelques étapes simples avant d’allumer votre système d’irrigation le protégeront des dommages immédiats et imprévus, tout en le rendant plus fiable année après année.

Rassemblez les fournitures d’arrosage

Assurez-vous d’avoir sous la main une collection de raccords, de colonnes montantes, de têtes d’arrosage et de buses d’irrigation de rechange au cas où. Incluez également des tuyaux supplémentaires en PVC et/ou poly, un apprêt et du ciment. Il vaut mieux avoir ces choses et ne pas en avoir besoin que d’en avoir besoin et ne pas les avoir. Enfin, si vous avez une manette automatique, remplacez les piles utilisées pour conserver vos réglages de minuterie.

Assurez-vous que le sol n’est pas gelé

Avant de «recharger» réellement vos tuyaux d’irrigation, utilisez une pelle ou une bêche pour confirmer que le sol est exempt de gel jusqu’à 12 pouces sous la surface. Remplir votre système trop tôt peut causer des dommages de gel coûteux à vos tuyaux.

Remplir les tuyaux

La plus grande menace pour votre système d’irrigation, lors du démarrage initial, est une augmentation de la pression d’air causée par l’afflux soudain d’eau dans un tuyau vide, ne donnant pas le temps à l’air dans le tuyau de s’échapper. Cela provoque souvent un bruit de claquement dans le tuyau appelé « coup de bélier ». La surpression, qui peut atteindre jusqu’à 15 fois la pression de fonctionnement souhaitée du système, peut faire éclater les raccords et faire littéralement exploser les gicleurs hors du sol. Pire encore, même si votre système ne souffle pas comme Old Faithful, vous risquez de tomber en panne plus tard lorsque vous êtes en vacances, par exemple, ou pendant les mois d’été lorsque vous avez le plus besoin de votre système d’irrigation.

Si votre système d’irrigation n’est pas équipé de soupapes de surpression ou de drains, retirez les têtes d’arrosage situées au point le plus élevé de chaque zone. Cela permettra à l’air dans les tuyaux d’être expulsé du système pendant le remplissage. Commencez à remplir le système très lentement pour minimiser la surpression et vous permettre de vérifier le fonctionnement de toutes les vannes d’arrêt et de zone.

Commencez le processus en remplissant la conduite principale du système d’irrigation (située entre la source d’eau et les vannes de zone). Ouvrez lentement la vanne d’arrêt qui contrôle l’alimentation en eau de l’ensemble du système. Un quart de tour environ est tout ce dont vous aurez besoin. Prenez votre temps et rappelez-vous que l’eau doit parcourir toute la longueur de la ligne principale. Une fois la ligne principale remplie, procéder au remplissage de chaque zone, à nouveau, en ouvrant très lentement la vanne de zone manuellement.

Le fonctionnement manuel des vannes de zone automatiques diffère d’un fabricant à l’autre, alors lisez la documentation du produit pour obtenir des instructions sur la façon de faire fonctionner manuellement la vanne. Les vannes Toro utilisent une vis de purge interne ou externe pour y parvenir.

Surveillez les endroits où vous avez retiré les gicleurs sur chaque zone. Lorsque l’eau sortant de la colonne montante ouverte est claire et sans bulles d’air, fermez la vanne de zone. Cela peut prendre jusqu’à 30 minutes pour remplir soigneusement une zone. Une fois l’eau de cette zone coupée, fermez la ou les soupapes de décharge d’air ou remplacez la ou les têtes de gicleurs que vous avez retirées, en commençant par celles qui sont les plus proches de la source d’eau. Ensuite, passez à la zone suivante et répétez le processus jusqu’à ce que toutes les zones soient remplies.

Testez le système

Une fois que vous avez rempli tout le système d’irrigation, faites fonctionner chaque zone pendant deux minutes. Cela vous permet de tester votre minuterie automatique tout en éliminant l’air restant et de vérifier que toutes les têtes pulvérisent correctement. Au fur et à mesure que chaque zone fonctionne, vérifiez la zone autour des vannes et des têtes de gicleurs pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuites ou de ruptures dans le système et que tous les gicleurs sont au niveau du sol et pulvérisent correctement. Une fois que tout est rempli et fonctionne correctement, vous pouvez alors ouvrir la vanne d’alimentation principale à sa position de fonctionnement complète. Enfin, vérifiez que vos programmes de minuterie sont toujours exacts et, si nécessaire, réinitialisez-les.

