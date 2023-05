Préparer la pièce et les murs pour le papier peint

Conseils d’experts sur la façon de préparer la pièce et les murs avant de poser du papier peint. Comprend des informations sur le traitement de divers types de surfaces murales, du papier peint existant au plâtre.

Avant de commencer à poser du papier peint, il est extrêmement important de préparer à la fois la pièce et les murs. La pose de papier peint peut être un travail salissant, il est donc important de préparer et de protéger la pièce à l’avance. De plus, parce que la pose de papier peint nécessite un travail précis et un rythme soutenu, vous voudrez avoir tous les outils et fournitures nécessaires à portée de main.

Les murs doivent être plats, lisses et capables d’accepter du papier peint pour assurer un résultat réussi.

Préparation de la salle

Commencez par retirer tous les objets légers et les meubles de la pièce. Drapez des toiles de protection sur tout ce qui reste, puis posez des toiles de protection sur le sol. Pour récupérer l’eau qui coule sur les murs, posez des serviettes sur les plinthes. N’utilisez pas de journaux comme protection n’importe où car l’encre peut se transférer sur d’autres surfaces si elles sont mouillées.

Ensuite, démontez tout ce qui se trouve sur les murs, y compris les tiges pour les couvre-fenêtres.

Il est utile de retirer toutes les plaques frontales électriques et les luminaires, mais ne le faites pas sans d’abord couper l’alimentation de ces circuits et/ou vous protéger contre la possibilité de toucher des fils sous tension.

Si vous avez peint une partie de la pièce, comme les moulures, assurez-vous qu’elle est bien sèche avant de commencer à tapisser.

Rassembler vos fournitures

Maintenant que la pièce est préparée, installez vos outils (voir Outils et fournitures pour la pose de papier peint) et votre équipement – une échelle, une ponceuse ou un bloc de ponçage, du papier de verre grain 50, des sacs en plastique, un seau, des éponges et du phosphate trisodique (TSP) ou un Substitut TSP, ammoniac ou eau de Javel. Si les murs sont de nouvelles constructions, vous aurez peut-être aussi besoin d’un scellant d’apprêt.

Si vous n’accrochez pas de papier peint pré-encollé, gardez à l’esprit que vous aurez besoin de différents adhésifs pour les murs, les coutures et les bordures. Les types dont vous aurez besoin dépendent du papier que vous avez choisi, alors demandez à votre revendeur de papier peint les recommandations du fabricant.

L’adhésif qui a été prémélangé est plus facile à travailler que l’adhésif que vous devez mélanger vous-même. Si vous choisissez d’utiliser de la pâte sèche, assurez-vous de la mélanger uniquement avec de l’eau distillée. De plus, choisissez des adhésifs à base d’argile plutôt qu’à base de cellulose ou de blé. Bien qu’ils soient un peu plus difficiles à travailler, ils offrent la meilleure adhérence.

Préparation des murs

La plupart des surfaces sont plus faciles à préparer que les murs précédemment tapissés, mais toute surface irrégulière nécessite une attention particulière.

Murs peints

Grattez la peinture écaillée et poncez légèrement les murs peints jusqu’à ce qu’ils soient lisses, puis dépoussiérez-les. Dégraissez les murs en utilisant du papier de verre fin ou une solution extra-forte de TSP (ou un substitut sans phosphate) ou de l’ammoniac et de l’eau.

Réparez et lavez les murs (voir Comment réparer les cloisons sèches ou Comment réparer les murs et les plafonds en plâtre). Une fois la surface sèche, appliquez un apprêt scellant à moins que vous ne sachiez que la peinture est alkyde.

Papier peint existant

Votre succès dépendra en grande partie du type de nouveau papier que vous choisissez et de la nature de votre ancien papier. Consultez donc votre revendeur avant d’effectuer tout achat. Par exemple, le vieux papier peut se détacher lorsqu’il est humidifié avec la pâte pour le nouveau papier, ce qui rend impossible l’obtention d’une surface lisse.

Ou, avec l’humidité de la pâte, l’encre du vieux papier peut saigner, indiquant la nécessité d’un apprêt scellant. Si l’ancien papier est en vinyle, il se peut qu’il n’accepte pas l’adhésif du nouveau papier ; dans ce cas, appliquez d’abord un apprêt vinyle sur vinyle, qui non seulement assurera l’adhérence du nouveau papier, mais servira également d’anti-moisissure.

Si vous avez testé une petite zone et êtes sûr de vos résultats finaux, commencez par préparer le mur. Recollez toutes les zones lâches, poncez les endroits rugueux et toutes les coutures, puis rebouchez les bosses ou les entailles. En utilisant de l’ammoniac et de l’eau ou une solution de TSP (ou une alternative sans phosphate), lavez le mur de bas en haut et laissez-le sécher pendant la nuit.

Surfaces moisies

Si vous ne savez pas si les taches sont dues à la moisissure, essayez de les laver avec une solution de détergent et d’eau. Si cela est inefficace, les taches sont probablement de la moisissure.

En portant des lunettes de protection et des gants en caoutchouc, épongez une solution composée à moitié d’eau de Javel et à moitié d’eau, puis une solution de TSP (ou un substitut sans phosphate) et d’eau, et rincez bien. Laissez la surface sécher complètement, au moins 24 heures. Appliquer ensuite une couche d’apprêt scellant alkyde mélangé à un additif fongicide.

Nouveaux murs en plâtre

Avant de tapisser, vous devrez attendre que le nouveau plâtre ait complètement durci, ce qui peut prendre entre un et quatre mois. Consultez votre entrepreneur pour le temps recommandé. Neutralisez le nouveau plâtre en le lavant avec du vinaigre, puis appliquez deux couches d’apprêt scellant de haute qualité.

Nouveau panneau mural

Tous les joints des panneaux muraux doivent être scotchés, rebouchés, poncés, puis dépoussiérés avec une brosse douce à poils courts. Retirez les dernières particules de poussière avec une éponge humide. Enfin, appliquez l’apprêt-scellant pour cloisons sèches.

Surfaces inégales

Le parpaing, le béton, les boiseries, le plâtre texturé et la peinture texturée sont des surfaces inégales qui devront être lissées avant d’appliquer tout papier peint. Pour les irrégularités légères à modérées ou pour une petite surface, appliquez un mastic sans retrait ou un composé de ruban adhésif pour panneaux muraux. Lorsque le mur est sec, poncez la zone et appliquez un apprêt scellant. Vous pouvez également lisser une telle surface en accrochant du papier protecteur, disponible là où vous achetez du papier peint. Si une surface est fortement inégale, elle doit être enduite.

