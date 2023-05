Préparation pour la peinture extérieure

Commencez par enlever la saleté et toute peinture cloquée ou fissurée avec un grattoir à peinture, en grattant dans le sens du grain du bois. Enlevez la peinture jusqu’au bois nu si nécessaire.

Poncez les bords de la zone où vous allez peindre, d’abord avec du papier à grain moyen, puis avec du papier à grain fin.

Si le bois est extrêmement sale, particulièrement gras ou sale à cause de la pollution, lavez-le avec un détergent doux tel que le TSP et laissez-le sécher complètement avant de commencer à peindre.

Si les dégâts d’eau constituent un problème potentiel, appliquez un hydrofuge, appliquez une couche d’apprêt à base d’huile et recouvrez de deux couches de peinture de haute qualité.

Attendez un temps clair et sec avant de peindre à des températures comprises entre 50 et 90 degrés F. Attendez que la rosée se soit évaporée et arrêtez de peindre avant que l’humidité du soir ne s’installe. Ne peignez pas les jours venteux ou poussiéreux.

Les surfaces en bois doivent être propres, sèches et exemptes de peinture écaillée ou écaillée avant de repeindre. Réparez tout dommage et essayez de résoudre tout problème structurel qui entraîne des dégâts d’eau ou vous devrez peindre à nouveau avant de vous en rendre compte.

Le séquoia, le cèdre et le cyprès ont le charme de la couleur et de la texture naturelles. Au lieu de peindre, vous préférerez peut-être sceller ces bois à la place, pour empêcher les résines naturelles de saigner à travers la finition de surface.