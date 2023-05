Préparation d’urgence aux ouragans

À l’approche de la colère d’un ouragan, la préparation est essentielle. Voici des recommandations qui sont essentielles pour se préparer à toute tempête tropicale majeure :

Tout d’abord, sachez ce qui se passe. Restez à l’écoute des applications météo, de la radio météo NOAA ou des stations de radio ou de télévision locales concernant les conditions de tempête et les instructions. Une VEILLE d’ouragan signifie que des conditions d’ouragan sont possibles; un AVERTISSEMENT d’ouragan signifie qu’ils sont attendus, généralement dans les 24 heures.

Se préparer à évacuer avant un ouragan

Discutez d’un plan d’évacuation avec tous les membres de votre ménage. Déterminez où vous logerez si vous devez quitter votre domicile. Emballez les objets importants pour une évacuation rapide si les autorités vous ordonnent de partir. Assurez-vous d’avoir :

Documents importants tels que les actes; polices d’assurance automobile, habitation et vie ; testaments et fiducies; permis de conduire avec votre adresse correcte ; cartes de sécurité sociale ; certificats de naissance et de mariage; passeports; dossiers fiscaux récents; une liste de numéros de téléphone importants ; et ainsi de suite. Conservez tous les documents papier dans des sacs en plastique à fermeture éclair. Médicaments importants sur ordonnance et fournitures médicales ainsi que tout équipement ou fournitures spéciales nécessaires pour les enfants, les personnes âgées et les membres handicapés de votre foyer. Des vêtements chauds et confortablesvêtements de pluie et chaussures lourdes. Sacs de couchage et oreillers. Un plein d’essence (obtenez-le à l’avance), des clés de voiture et des cartes de votre région et de toute autre région où vous voyagerez. Il est également judicieux d’avoir un adaptateur pour brancher votre téléphone portable sur l’allume-cigare de la voiture. Une lampe de poche avec des piles supplémentaires par personne et une radio AM/FM à piles. Une trousse de premiers soins ainsi que du savon, de la crème solaire, des médicaments antidiarrhéiques, un laxatif, du charbon actif, un antiacide et un kit de couture. Eau en bouteille. Vous aurez besoin d’au moins 1 gallon d’eau douce par personne et par jour pendant au moins trois jours.

Si les autorités vous conseillent d’évacuer, partez immédiatement.

Autres fournitures d’ouragan

Que vous restiez chez vous ou que vous partiez, prévoyez d’avoir ces choses sous la main :

Un approvisionnement de trois jours en denrées non périssables comme les fruits en conserve, les légumes, la viande, la soupe, le lait et les jus (n’oubliez pas un ouvre-boîte manuel); les aliments riches en énergie tels que le beurre d’arachide, les mélanges montagnards et les barres granola ; et tout aliment spécial dont les membres de la famille ont besoin. Gobelets, assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères en plastiquedu papier d’aluminium et des sacs à ordures en plastique robustes. Un extincteur ABC entièrement chargé. Allumettes dans un récipient étanche. Fusées de signalisation. Une boussole. Une antenne pas chère pour votre télévision (au cas où le câble s’éteindrait). Papier et crayons ou stylos. Un seau en plastique avec un couvercle hermétique. Articles de toilette comme le papier hygiénique, les produits d’hygiène féminine, etc.

Comment préparer votre maison et votre cour à un ouragan

Vous aurez peut-être besoin de quelques outils utiles et de matériaux de construction. Pour éviter de faire de longues files d’attente, il est avantageux d’obtenir ces choses bien avant qu’une tempête ne menace :

Plusieurs rouleaux de bâches en plastique et une agrafeuse pour protéger les effets personnels et aider à sceller les fenêtres et les portes. Vous devriez également avoir une paire de ciseaux à usage intensif. Une clé d’arrêt pour couper le gaz et l’eau de votre maison (assurez-vous de savoir comment procéder à l’avance). Ruban adhésif et corde-pour une variété d’utilisations. Équipement de sécurité tels que des gants en cuir épais, des masques anti-poussière, un respirateur et des lunettes de sécurité. Matériel de démolition/construction tels qu’un marteau à griffe droite, une barre plate, un pied de biche, des tournevis, une pince à joint coulissant réglable et un assortiment de clous et de vis. Une pelle peut également être utile. Vous voudrez peut-être aussi avoir des outils électriques à piles, y compris une perceuse électrique et des pointes de tournevis, avec des batteries complètement chargées (et idéalement un jeu supplémentaire). Une scie à chaîne avec du carburant supplémentaire peut être utile ; ajouter un stabilisateur au gaz pour l’aider à durer quelques mois. Pour barricader les fenêtres et les portes, vous aurez besoin de feuilles de contreplaqué extérieur de 4 x 8 pieds de 1/2 pouce et de nombreuses vis extérieures de 1 1/2 pouce (les vis sont plus solides et plus faciles à retirer que les clous). Si votre maison est en maçonnerie, installez des ancrages pour recevoir les vis et pré-percez les feuilles de contreplaqué afin de pouvoir les installer rapidement si nécessaire. Avant que la tempête ne menaceéclaircissez les branches malades ou endommagées des arbres et enlevez toutes les branches qui pourraient présenter un danger sérieux pour votre maison. Si une inondation est probable, assurez-vous d’avoir suffisamment de sable et de sacs de sable à portée de main.

Que faire lors d’une tempête

Si vous vous trouvez dans une zone ravagée par une tempête, tenez compte des conseils importants suivants des Centers for Disease Control & Prevention. Si vous avez la possibilité d’imprimer et de distribuer ces conseils aux personnes qui n’ont ni ordinateur ni électricité, merci de nous aider.

Pour encore plus d’informations sur la récupération de votre maison, veuillez consulter mon article sur US News : Comment assécher votre maison après une inondation.

Prévenir l’empoisonnement au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui est produit par de nombreux types d’équipements et qui est toxique à respirer. N’utilisez pas de génératrice, de gril à charbon, de réchaud de camping ou d’autre appareil à essence ou à charbon de bois à l’intérieur de votre maison, sous-sol ou garage ou près d’une fenêtre, d’une porte ou d’un évent. Ne faites pas rouler une voiture ou un camion dans un garage attenant à votre maison, même si vous laissez la porte ouverte. Ne chauffez pas votre maison avec un four à gaz. Si votre détecteur de monoxyde de carbone sonne, quittez immédiatement votre domicile et appelez le 911. Consultez rapidement un médecin si vous soupçonnez une intoxication au monoxyde de carbone et que vous vous sentez étourdi, étourdi ou nauséeux. Évitez les eaux de crue et les moustiques. Suivez tous les avertissements concernant l’eau sur les routes. Ne conduisez pas de véhicules ou d’équipement lourd dans les eaux de crue. Si vous devez travailler dans ou près des eaux de crue, portez un gilet de sauvetage. Si vous êtes pris dans une zone où les eaux de crue montent, porter un gilet de sauvetage, ou porter ou garder à portée de main un autre type de dispositif de flottaison. Prévenez les piqûres de moustiques en portant des pantalons longs, des chaussettes et des chemises à manches longues et en utilisant des insectifuges contenant du DEET ou de la picaridine. Vous trouverez plus d’informations sur ces répulsifs et d’autres répulsifs recommandés dans la fiche d’information Informations mises à jour concernant les insectifuges. Évitez les bâtiments et les structures instables. Éloignez-vous des bâtiments ou des structures endommagés jusqu’à ce qu’ils aient été examinés et certifiés sûrs par un inspecteur en bâtiment ou une autre autorité gouvernementale. Partez immédiatement si vous entendez des bruits de déplacement ou inhabituels qui signalent que la structure est sur le point de tomber. Méfiez-vous des animaux sauvages ou errants. Appelez les autorités locales pour s’occuper des animaux. Débarrassez-vous des animaux morts conformément aux directives locales. Méfiez-vous des risques électriques et d’incendie. Jamais toucher une ligne électrique tombée. Au lieu de cela, appelez la compagnie d’électricité et évitez tout contact avec les lignes électriques aériennes pendant le nettoyage et d’autres activités. Si les circuits électriques et l’équipement électrique ont été mouillés ou sont dans ou à proximité de l’eau, coupez l’alimentation au disjoncteur principal ou au fusible sur le panneau de service. Ne rallumez pas l’alimentation tant que l’équipement électrique n’a pas été inspecté par un électricien qualifié. Ne brûlez pas de bougies à proximité d’objets inflammables et ne laissez pas une bougie sans surveillance. Si possible, utilisez des lampes de poche ou d’autres lampes à piles au lieu de bougies. Méfiez-vous des matières dangereuses. Portez des vêtements et un équipement de protection (par exemple, des gants et un respirateur) lors de la manipulation de matières dangereuses. Lavez la peau qui pourrait avoir été en contact avec des produits chimiques dangereux. Contactez les autorités locales si vous ne savez pas comment manipuler ou vous débarrasser des matières dangereuses. Nettoie et prévient la croissance des moisissures. Nettoyer et assécher le bâtiment rapidement (sous 24 à 48 heures). Ouvrez portes et fenêtres. Utilisez des ventilateurs. Pour prévenir croissance de moisissures, nettoyez les articles et les surfaces humides avec un détergent et de l’eau. Pour retirer croissance de moisissures, portez des gants imperméables, ouvrez les fenêtres et les portes et nettoyez avec une solution d’eau de Javel composée de 1 tasse d’eau de javel dans 1 gallon d’eau. Jetez les articles poreux (par exemple, les tapis et les meubles rembourrés) qui ne sèchent pas rapidement. Réparez toute fuite dans les toits, les murs ou la plomberie. Suivez votre rythme et obtenez de l’aide. Soyez attentif à l’épuisement ou à la tension physique et émotionnelle. Établissez des priorités pour les tâches de nettoyage et rythmez le travail. Essayez de ne pas travailler seul. Demandez de l’aide aux membres de votre famille, à vos amis ou à des professionnels. Prévenir les blessures musculo-squelettiques. Utilisez des équipes de deux personnes ou plus pour déplacer des objets encombrants. Évitez de soulever tout matériau pesant plus de 50 livres (par personne). Reste calme. Quand il fait chaud, restez dans des bâtiments climatisés ; faire des pauses dans des zones ombragées ou dans des pièces fraîches ; buvez souvent de l’eau et des liquides non alcoolisés; porter des vêtements amples, légers et de couleur claire; et faire des activités de plein air pendant les heures plus fraîches. Traiter les blessures. Nettoyez toutes les plaies ouvertes et les coupures avec du savon et de l’eau propre. Appliquez une pommade antibiotique. Contactez un médecin pour savoir si un traitement supplémentaire est nécessaire (comme un vaccin contre le tétanos). Si une plaie devient rouge, gonfle ou s’écoule, consultez immédiatement un médecin. Lavez-vous les mains. Utilisez de l’eau et du savon pour vous laver les mains. Si l’eau n’est pas disponible, vous pouvez utiliser des produits à base d’alcool conçus pour se laver les mains. Porter un équipement de protection. Pour les travaux de nettoyage, portez des casques, des lunettes, des gants de travail épais et des bottes étanches avec des orteils et des semelles en acier (pas seulement une tige en acier). Portez des bouchons d’oreille ou des écouteurs de protection pour réduire le risque de bruit de l’équipement.

Que faire en cas d’urgence en cas de fuite de gaz

Une fuite de gaz peut être extrêmement dangereuse car la moindre étincelle ou flamme peut enflammer les vapeurs de gaz et provoquer une explosion.

Le gaz naturel a une odeur d’ail; si vous sentez cela ou soupçonnez une fuite de gaz, n’allumez pas d’allumettes (ou de briquet) et n’actionnez pas d’interrupteurs électriques (ils pourraient déclencher une explosion). Immédiatement:

Ventiler la maison en ouvrant portes et fenêtres. Si l’odeur de gaz est forte, déplacez tout le monde à l’extérieur en même temps. Fermez la vanne d’alimentation en gaz—situé près du compteur de gaz sur le tuyau d’arrivée de gaz—en faisant tourner la vanne d’un quart de tour à l’aide d’une clé à molette. La tige oblongue de la vanne doit être perpendiculaire (à angle droit) au tuyau d’admission pour arrêter le débit de gaz. Appelez votre fournisseur de gaz ou les pompiers depuis un portable ou le téléphone d’un voisin.

Grande ressource !

Si vous faites partie des victimes d’inondations majeures, consultez Réparer votre maison inondée, un guide gratuit de 56 pages préparé par la FEMA et la Croix-Rouge américaine. Il offre des informations complètes sur la manière de rentrer chez vous en toute sécurité, d’éviter les dangers, de traiter avec les compagnies d’assurance, les agences de recouvrement et bien plus encore.

Ressources importantes :

Centre national des ouragans Centre de prévision tropicale

Croix-Rouge américaine

L’Initiative nationale de survie aux ouragans

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Réparer votre maison inondée

REGARDE AUSSI:

Comment installer des volets métalliques Hurricane

reprise après sinistre

Portes de garage anti-ouragan