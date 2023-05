Préparation du site pour une maison préfabriquée

Il s’agit d’un guide expert sur la préparation d’un site pour une maison préfabriquée, couvrant les étapes allant du nettoyage du site à la pose des fondations.

Si vous décidez de faire installer votre maison sur votre propre terrain, vous pourriez être responsable de la préparation du site. Même si tel est le cas, il est sage de demander à votre installateur ou à votre détaillant d’inspecter le site pour s’assurer qu’il est correctement préparé pour votre nouvelle maison préfabriquée.

Voici une liste de contrôle :

1 Le site d’accueil doit être aussi plat que possible et exempt d’arbres, de gros rochers et de tout débris.

2 La surface autour du site de la maison doit être nivelée de sorte qu’elle s’éloigne de la maison pour un bon écoulement de l’eau.

3 Toutes les zones qui ont été remplies de terre doivent être correctement compactées afin que la fondation ne se déplace pas ou ne coule pas.

4 Un gros camion de livraison doit pouvoir accéder au site.

5 Vous devez prendre des dispositions pour faire préparer une fondation conformément aux plans et devis de la maison ainsi qu’aux codes locaux.

Vous pourrez peut-être effectuer vous-même le nettoyage et le nettoyage général, mais laissez les tâches telles que le nivellement et le compactage du sol à des professionnels. Les dommages causés à une maison par une mauvaise préparation du site ne sont généralement pas couverts par la garantie.

En plus de suivre les instructions du fabricant et de se conformer aux codes locaux lors de la planification de la fondation, demandez à l’entité finançant votre maison ou votre communauté locative s’il existe des exigences particulières. L’Administration des anciens combattants (VA), l’Administration fédérale du logement (FHA) et le Service du logement rural (RHS) ont des conditions préalables particulières pour les logements qu’ils financent.

Assurez-vous que votre détaillant connaît le type de financement que vous utilisez afin que la fondation puisse être prête à répondre à toutes les exigences. Si vous situez votre maison sur votre propre propriété, vous pouvez choisir parmi plusieurs types de fondations : dalle de béton, périmètre de béton, bloc de béton, piliers métalliques ou traités, ou sous-sol complet.

Demandez à votre entrepreneur en fondation de gérer l’obtention des permis de construire et d’organiser les inspections.