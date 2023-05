Préparation du bardage en bois pour la peinture

Un tutoriel utile sur la préparation d’un revêtement en bois pour la peinture, avec des étapes, des diagrammes détaillés et une vidéo pour vous aider à nettoyer, gratter et poncer plus efficacement.

Avant de peindre un bardage en bois, une bonne préparation est d’une importance cruciale. Sans une bonne préparation, tous les efforts et les dépenses que vous investissez dans la peinture peuvent être diminués par des résultats moins que brillants et un travail qui peut ne pas durer.

Une bonne préparation de la peinture comprend :

• Nettoyage du revêtement

• Gratter et poncer la peinture écaillée ou écaillée

• Réparer les zones endommagées du revêtement

Comment nettoyer un revêtement en bois

Commencez par arroser le revêtement. Vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression pour ce travail, mais maintenez la pression basse et la buse éloignée du revêtement pour éviter d’éroder le bois et de faire pénétrer l’eau dans les fissures et les crevasses.

(Le lavage seul n’est souvent pas suffisant pour éliminer la moisissure ou la moisissure de la surface.)

Pour un travail vraiment minutieux, frottez le revêtement avec une brosse à poils durs montée sur un poteau. Trempez-le dans une solution d’eau et de phosphate trisodique (TSP) ou un substitut de TSP, en mélangeant 7 parties d’eau pour 1 partie de nettoyant.

Parce que cette solution est caustique, il n’est pas recommandé de l’utiliser sur du bois nu. Portez des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc.

Après avoir frotté la surface, rincez la surface avec un tuyau.

La vidéo suivante montre bien comment nettoyer votre maison en la lavant d’abord sous pression, puis en la frottant bien.

NOTE: Les maisons peintes avant 1978 peuvent avoir de la peinture contenant du plomb. Selon les Centers for Disease Control (CDC), la peinture au plomb doit être enlevée par des entrepreneurs certifiés par l’EPA.

Gratter le parement

Avant de poncer, grattez la peinture écaillée et écaillée du parement. Travailler un grattoir à peinture dans toutes les directions, en gardant la lame à plat contre le bois afin de ne pas créer de marques de gouge.

Enfoncez toutes les têtes de clous saillantes. Remarque : Certains grattoirs à peinture sont fabriqués avec un manche qui peut être utilisé comme tête de marteau à cette fin.

Comment poncer un revêtement en bois

Utilisez une ponceuse à disque électrique de 5 pouces pour lisser les bords des zones grattées ou enlever la peinture – elle est légère et facile à manipuler. Montez dessus des disques de ponçage de 7 pouces pour poncer les surfaces primaires, puis passez aux patins de ponçage de 5 pouces pour les endroits où vous avez besoin d’un contrôle plus serré.

Commencez avec du papier de verre de grain 60, puis effectuez le lissage final avec du papier de verre de grain 100.

Au fur et à mesure que les disques se bouchent avec de la peinture, remplacez-les pour ne pas brûler la surface.

Cette vidéo montre bien le processus de grattage et de ponçage. Veuillez noter qu’il montre également des équipements spéciaux que vous pouvez utiliser si vous soupçonnez que le revêtement existant contient de la peinture à base de plomb. Cependant, ne grattez pas et ne poncez pas votre propre maison si vous suspectez de la peinture au plomb. Comme indiqué ci-dessus, engagez un professionnel certifié pour cela.

Travaillez en sections de 3 pieds, en déplaçant la ponceuse horizontalement sur le dessus de chaque planche selon un motif en forme de vague au milieu et horizontalement le long du dessous des planches.

• Lorsque vous amenez la ponceuse en contact avec le mur, elle doit tourner à plein régime. Touchez, en vous appuyant légèrement sur l’outil mais en le déplaçant constamment pour qu’il n’entaille pas le bois. Le tenir à un très léger angle l’empêchera de devenir incontrôlable.

Réparation de revêtement

Une fois les étapes indiquées ici terminées, dépoussiérez la sciure de bois et calfeutrez les joints ouverts. Apprêtez tout bois nu avec un apprêt au latex teinté vers la couleur de finition et laissez l’apprêt sécher complètement avant de commencer à peindre.

À l’aide d’un couteau à mastic et d’un composé de rebouchage extérieur en vinyle, remplissez les gouges. Si vous avez l’intention d’appliquer une teinture semi-transparente, choisissez un mastic de couleur bois assorti au lieu d’un composé de rebouchage. Laissez le patch sécher.

Utilisez un bloc de ponçage ou une ponceuse à paume avec du papier de verre grain 100 pour poncer chaque patch jusqu’à ce qu’il soit lisse. Enfin, balayez la poussière résiduelle et les éraflures.