Conseils de bricolage étape par étape pour vous aider à préparer les garnitures extérieures pour la peinture, du nettoyage au ponçage en passant par le décapage des boiseries.

En ce qui concerne les dommages causés par le soleil, la pluie et le vent, l’un des éléments les plus sensibles d’une maison est sa boiserie, et peu de choses semblent plus minables que la peinture craquelée et écaillée.

À tout le moins, la préparation des moulures et des revêtements extérieurs pour la peinture implique un nettoyage en profondeur, un ponçage léger et un apprêt de la surface. Il peut également nécessiter un grattage, un décapage, un reglaçage, une brosse métallique, un remplissage et un calfeutrage.

Préparation de la garniture extérieure pour la peinture, étape par étape

Commencez par frotter toute la saleté et la peinture farinante avec une brosse à récurer et une solution de phosphate trisodique (TSP).

Rincez soigneusement la garniture et laissez-la sécher complètement avant de préparer la surface pour l’apprêt et la peinture.

Voici quelques autres choses que vous devrez peut-être faire pour préparer votre garniture pour la peinture :

1) Gratter et/ou poncer au disque toute boiserie dont la peinture s’écaille, passer du papier à grain grossier au papier à grain fin. Portez des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière ou un respirateur.

2) Blister la peinture avec un pistolet thermique, puis décollez-le avec un couteau à mastic. Gardez un tuyau à proximité par mesure de précaution.

3) Tapez sur l’ancien composé de vitrage de fenêtre qui est fissuré ou cassant.

4) Poncez les rebords de fenêtre avec une ponceuse à disque ou une ponceuse à main, en passant du papier à grain grossier à fin.

5) Remplissez les fissures et les trous avec un composé de rebouchage extérieur en vinyle et poncez la surface lorsqu’elle est sèche.

6) Étalez un nouveau composé de vitrage le long des cadres de fenêtre en biais et laissez durcir.

L’apprêt scelle la surface et fournit une base à laquelle la peinture peut adhérer. Les apprêts à base d’alkyde à séchage lent sont votre meilleur pari. Sur bois partiellement nu, appliquer deux couches d’apprêt. Pour aider la couverture de peinture, faites teinter votre apprêt avec une partie de la couleur de finition.

