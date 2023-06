Prendre soin des plantes en pot

Qu’une plante soit dans un conteneur ou dans le sol, elle a toujours les mêmes exigences de base pour le soleil et l’ombre, l’eau, les nutriments et les soins hivernaux. Il est également sujet aux mêmes ravageurs et maladies. En ce sens, prendre soin des plantes en pots revient à prendre soin des plantes en pleine terre.

Parce que les plantes dans des conteneurs ne peuvent pas étirer leurs racines pour obtenir de l’eau et des nutriments du sol environnant, et parce que les racines ne sont généralement pas aussi isolées des températures extrêmes, il existe certaines exigences de soins spécifiques au jardinage en conteneurs.

Arroser les plantes en pot

L’arrosage est essentiel. Les plantes en pots doivent être arrosées plus souvent que les plantes en pleine terre. Cela est particulièrement vrai pour les conteneurs suspendus, ceux contenant des mélanges de sol légers et tous les conteneurs par temps chaud.

Arrosez doucement les plantes en pot, à l’aide d’un arrosoir à débit doux, d’un pulvérisateur ou d’une lance d’arrosage fixée à un tuyau d’arrosage. Trempez complètement le sol. Videz toute soucoupe sous le pot dès que possible et ne laissez jamais l’eau reposer plus de 24 heures. S’il est difficile d’enlever la soucoupe, utilisez une poire à jus pour retirer l’eau. N’oubliez pas non plus que même les jardinières à arrosage automatique devront périodiquement remplir leurs réservoirs d’eau.

L’irrigation goutte à goutte est un autre choix. Il existe des kits disponibles, ou vous pouvez configurer votre propre système. Non seulement le goutte-à-goutte utilise moins d’eau, mais un système automatisé reliant vos pots peut vous faire gagner un temps d’entretien considérable. Si vous planifiez un patio, envisagez de faire passer un système de goutte à goutte sous celui-ci avant de paver, et prévoyez de faire émerger des émetteurs du pavage à des intervalles où vous souhaitez ajouter des pots.

Immergez périodiquement les paniers suspendus et les pots plus petits pour imbiber complètement le sol. Cela aidera également à nettoyer les sels accumulés à l’extérieur des pots en terre cuite et empêchera les plantes de se dessécher. Le matin, remplissez une baignoire ou un seau d’eau froide à tiède. Immergez le pot jusqu’au bord et laissez-le reposer pendant 30 minutes.

Fertiliser les jardins en conteneurs

Les plantes en pot ont également besoin d’une fertilisation régulière. Vous pouvez utiliser des engrais inorganiques ou organiques. Le premier fournit des résultats rapides ; ces derniers mettent plus de temps à agir mais durent aussi plus longtemps. Les engrais à libération lente et les engrais secs peuvent être mélangés au sol lors de la plantation, et d’autres peuvent être ajoutés au sol tout au long de la saison de croissance. Les engrais liquides peuvent être ajoutés à l’aide d’un embout de tuyau, d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur. La plupart des experts recommandent d’utiliser un engrais liquide toutes les deux semaines tout au long de la saison de croissance.

Élagage et repiquage des jardins en conteneurs

Une taille douce, en particulier en pinçant les fleurs fanées, en coupant les branches rebelles et en façonnant et en taillant les plantes au besoin, aide à garder vos jardins en pots en bon état. Vous pouvez également tailler pour garder une plante sous contrôle et l’empêcher de dépasser son conteneur, mais cela peut être une bataille continue. Si une plante est trop grande pour son pot, transplantez-la dans un récipient plus grand.

Vous pouvez savoir si une plante est trop grande lorsqu’elle commence à tendre sur les côtés du récipient et que les racines commencent à pousser à partir des trous de drainage. Pour transplanter, tournez doucement le pot et tapotez sur le fond jusqu’à ce que la plante soit détachée et puisse être inclinée hors du récipient. Si la plante est coincée, essayez de passer un couteau entre le bord du pot et le sol. Vous devrez peut-être aussi tirer sur le sol avec vos mains, mais ne tirez pas sur la tige ou les feuilles de la plante.

Jardinage en conteneurs Survie hivernale

Les contenants et les plantes qu’ils contiennent sont vulnérables par temps froid. Les contenants peuvent se fissurer et se casser, et les feuilles et les racines des plantes peuvent geler. Si des gelées légères sont prévues dans les régions à hiver doux, il suffira peut-être d’arroser abondamment bien avant le gel prévu et d’ajouter du paillis. Pour plus de protection, vous pouvez regrouper les pots.

Si le temps est légèrement plus frais, envisagez de couvrir à la fois le pot et la plante. Une couverture en plastique épais, en tissu ou en toile de jute fonctionne bien. Parce que la couverture ne doit pas toucher la plante, créez une cage en enfonçant des piquets dans le pot ou dans le sol environnant et en drapant la couverture dessus. Vous pouvez également utiliser une cage à tomates, une chaise ou une petite table. Retirez le couvercle le lendemain matin une fois que les températures se réchauffent. Pour isoler davantage le pot, enveloppez-le dans une pellicule plastique.

Dans les climats à hiver froid, les changements de température entre le gel et le dégel qui se produisent dans les pots signifient que l’hivernage est plus compliqué. Le mieux est de déplacer les plantes à l’abri, sur un porche couvert ou sous une terrasse, dans une serre ou un cabanon, dans un garage ou un sous-sol bien éclairé, ou dans une pièce intérieure non chauffée. Si ce n’est pas possible, essayez d’utiliser une version de la méthode du pourboire du Minnesota. Creusez une tranchée d’un pied de profondeur et versez-y le récipient et la plante. Couvrir avec 18 pouces à 2 pieds de feuilles ou de paille et recouvrir de plastique.