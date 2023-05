Premiers pas pour les bricoleurs

Envisagez-vous de vous lancer tête première dans un grand projet de bricolage à domicile? Si c’est le cas, prenez un moment pour considérer quelques étapes préliminaires importantes. Les améliorations de la maison peuvent être comme un puzzle chinois en complexité, avec des pièces imbriquées qui doivent suivre exactement la bonne direction et l’ordre ou cela ne fonctionne tout simplement pas. La planification est essentielle. Il est extrêmement important d’être clair sur vos objectifs et d’élaborer un plan pour les atteindre.

Que vous ajoutiez une pièce, construisiez une terrasse ou installiez de nouvelles armoires, passer un peu plus de temps à planifier avant de lancer votre projet peut rendre le processus beaucoup plus fluide et vos résultats beaucoup plus réussis.

Voici sept étapes essentielles à une bonne planification :

1 Définissez vos priorités. Décomposez les différents éléments de vos plans et évaluez l’importance de chacun. La plupart des gens veulent des résultats rapides, peu coûteux et de haute qualité. En règle générale, vous pouvez en choisir deux. Si vous le voulez rapide et peu coûteux, il y a de fortes chances que ce ne soit pas de haute qualité. Si vous le voulez rapide et de haute qualité, il y a de fortes chances que ce ne soit pas bon marché. Et ainsi de suite.

2 Estimez le coût. Rien n’est pire que d’arrêter les progrès à mi-parcours d’un projet par manque de fonds. Pour anticiper avec précision les coûts, vous devrez faire quelques devoirs. Commencez par vous rendre dans un centre de rénovation pour connaître le coût des matériaux et des accessoires. De plus, c’est une bonne idée d’obtenir trois offres pour les travaux d’entrepreneurs ou d’autres professionnels, même si vous prévoyez de faire tout ou partie de vos propres travaux. Obtenir des offres peut vous donner une idée de ce que le travail impliquera et vous aider à déterminer les économies potentielles si vous le faites vous-même. Dans certains cas, regarder les chiffres peut vous convaincre qu’il est plus sage d’engager un professionnel.

3 Planifiez toute aide dont vous aurez besoin. Même lorsque vous le faites vous-même, vous n’êtes pas obligé de le faire PAR vous-même. Certains travaux nécessitent deux personnes ou plus pour être exécutés correctement et en toute sécurité. Avant de rencontrer ces emplois, planifiez l’aide.

Gardez à l’esprit que la plupart des améliorations domiciliaires impliquent une gamme de tâches différentes, chacune nécessitant des connaissances et des compétences, de la conception et de la construction à la plomberie, au câblage et aux travaux de finition. Votre projet global pourrait se dérouler beaucoup plus facilement si vous engagez un professionnel pour certaines pièces. Par exemple, lors de la rénovation de votre cuisine, vous voudrez peut-être installer vous-même le revêtement de sol et les armoires, mais faire appel à un plombier pour installer une nouvelle tuyauterie.

Si vous faites appel à un professionnel, assurez-vous qu’il est qualifié et fiable. La meilleure façon de trouver une bonne aide consiste à faire des recommandations personnelles. Sinon, vous pouvez trouver des professionnels qualifiés et présélectionnés sur le Web grâce à des services tels que HomeAdvisor : Obtenez un entrepreneur général local présélectionné.

4 Rassemblez vos outils et ressources. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir sur place les outils, le matériel et les autres ressources dont vous aurez besoin pour terminer le travail. Si votre boîte à outils actuelle ne comprend pas certains outils spécialisés, envisagez de les louer. Les principaux matériaux, accessoires et appareils, tels que les carreaux, les fenêtres, les armoires et les appareils de plomberie, doivent être programmés pour la livraison. Beaucoup trop de gens se lancent dans la démolition de leur ancienne cuisine pour constater que leurs nouvelles armoires sont en rupture de stock pour être livrées dans douze semaines.

5 Explorer la nécessité d’un permis. Visitez le service de construction de votre ville ou de votre comté pour savoir si des permis sont nécessaires et pour découvrir les exigences de zonage ou de construction. Assurez-vous que les changements que vous envisagez d’apporter sont possibles et légaux avant d’aller trop loin dans la planification. Il y a de fortes chances que tout ajout de pièce soit régi par des limites de recul et de zonage. Si vous avez l’intention de faire votre propre travail, assurez-vous que votre ville le permet. Certaines villes, par exemple, exigent que les travaux d’électricité et/ou de plomberie soient effectués par un professionnel agréé.

Dans la plupart des régions, des permis sont requis pour les travaux qui affectent la structure d’une maison ou qui impliquent de changer le câblage électrique ou la plomberie. Vous avez probablement besoin d’un permis si vous avez l’intention de modifier la ligne de toit, de déplacer un mur porteur ou de repositionner les appareils de plomberie. Vous n’en aurez peut-être pas besoin pour installer de nouveaux revêtements de sol, remplacer des portes et des fenêtres ou effectuer des réparations mineures. Si un permis est requis, ne procédez pas sans celui-ci.

6 Établissez un échéancier. Découpez un bloc de temps suffisamment long pour faire le travail, puis fixez des jalons pour terminer les phases du travail. Sachez que faire votre propre travail vous prendra probablement plus de temps que prévu – en fait, cela vous prendra probablement deux fois plus de temps. Dans votre calendrier, tenez compte du délai de livraison de tout ce qui doit être commandé spécialement.

7 Configurez vos systèmes. C’est généralement une bonne idée de louer une benne à ordures et de la faire livrer avant le début de toute démolition majeure ; coordonnez la livraison avec le début des travaux afin de ne pas payer de frais de location excessifs. Si des entrepreneurs ou d’autres professionnels seront impliqués dans le projet, organisez une réunion pour discuter de la logistique et du travail qui doit être accompli. C’est aussi un bon moment pour établir des horaires quotidiens et des règles de base telles que les heures de travail, l’utilisation des toilettes, etc. Assurez-vous de demander les numéros de téléphone portable de tous les acteurs clés.