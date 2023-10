Depuis son invention en 1954, la mousse florale est devenue un incontournable pour les fleuristes professionnels et amateurs. Selon une étude réalisée en 2019 par le Royal Melbourne Institute of Technology en Australie, les deux tiers des 1 200 fleuristes interrogés dans le monde utilisaient des produits verts.

Mais si la mousse florale peut être incroyablement utile, elle présente également de réelles menaces pour l’environnement et la santé des fleuristes. Voici tout ce que vous devez savoir sur les dangers de la mousse florale, ainsi que nos alternatives préférées.

Pourquoi vous ne devriez jamais utiliser de mousse florale

Sergueï Fyss/Getty Images

La mousse florale est terrible pour l’environnement. Comme l’explique le blog floral Koch, la mousse florale n’est « pas biodégradable et ne se décomposera pas dans une décharge ». Le Bloom College affirme que les blocs de mousse florale finiront par polluer nos océans, qualifiant un bloc de mousse florale de « équivalent à dix sacs en plastique ». Ouais.

De plus, l’outil coiffant contient de nombreux cancérigènes connus, comme le formaldéhyde, le noir de carbone et les sulfates de baryum. Selon Bloom College : « Bien que les quantités extrêmement faibles (de ces substances) trouvées dans des blocs individuels ne soient pas nocives à petites doses, une exposition à long terme pourrait provoquer des effets secondaires. »

Alternatives à la mousse florale

En gardant ces dangers à l’esprit, il est préférable de se tourner vers des alternatives de mousse florale sûres mais efficaces pour tous vos besoins en matière de coiffure florale. Voici cinq de nos favoris.

Fil de poulet

Koch, Bloom College et Fleur Les magazines mettent tous en avant le grillage comme l’une des meilleures alternatives à la mousse florale. Il est facile à couper et à sculpter, et ses trous en maille sont parfaits pour y insérer des fleurs. Mieux encore, il est réutilisable et « biodégradable via la corrosion ».

Pour l’utiliser, roulez-le simplement en boule et placez la boule dans un vase, un pot ou un récipient de jardin. Ensuite, poussez vos tiges de fleurs jusqu’à ce qu’elles atteignent la source d’eau.

Grenouilles fleuries ou kenzans

Les grenouilles fleuries étaient à l’origine un outil pour l’art japonais de la composition florale, connu sous le nom d’Ikebana. Ces dernières années, ils ont gagné en popularité dans le monde entier grâce à leurs matériaux réutilisables et leur design élégant.

Pour les utiliser, fixez-les d’abord au fond de votre vase ou pot de fleur avec une argile pour fleuriste. Collez ensuite les tiges des fleurs sur les épingles de la grenouille. Cela les maintiendra en place et les ouvrira pour boire plus d’eau.

Flacons d’eau

Fabriqués en plastique recyclable, ce sont de minuscules récipients dans lesquels vous pouvez insérer des tiges de fleurs simples. En règle générale, ils sont remplis d’eau et un petit capuchon en caoutchouc maintient fermement la tige et la maintient hydratée. Ils peuvent être utilisés seuls pour soutenir les tiges de fleurs, mais sont particulièrement utiles en conjonction avec du grillage.

Laine de bois

Traditionnellement utilisé comme matériau d’emballage pour les bouteilles de vin et les aliments, la fine soie de fibres de bois déchiquetée est également excellente pour la conception florale. Tout comme la laine d’acier, sa compagne plus résistante pour la vaisselle, la laine de bois fait des tonnes de petits trous pour que les tiges des fleurs puissent passer à travers. Et cela ajoute « cette sensation rustique et fraîche de la ferme à vos arrangements », selon Bloom College.

Mousse

Un joli morceau de mousse peut faire des merveilles. Naturellement biodégradable, la mousse constitue une excellente éponge pour insérer des fleurs et ajouter du côté terreux à votre arrangement. Essayez d’acheter de la mousse vivante auprès d’un grossiste ou en ligne. Pour plus de traction, enveloppez-le dans de la ficelle ou du grillage.