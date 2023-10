Pourquoi il est important d’apprendre un métier, selon un peintre professionnel

Mark Kobriger a une certaine nostalgie de l’odeur du diluant à peinture. Cela lui rappelle le sous-sol de son grand-père.

Son grand-père a peint des navires de guerre à Sturgeon Bay, dans le Wisconsin, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a dirigé sa propre entreprise de peinture après la guerre. Même si Kobriger dit qu’il ne se souvient pas très bien de son grand-père – il est décédé quand il avait huit ans – cette odeur de sous-sol l’a marqué.

Tout comme un conseil de son père, qui mettait l’accent sur l’apprentissage d’un métier.

« Il est important d’avoir une assise sur laquelle s’appuyer, que vous travailliez sur des voitures ou sur des maisons », explique Kobriger. «On ne sait jamais quand on a besoin de ce genre d’expérience, et je me suis tourné vers la peinture toute ma vie.»

Aujourd’hui peintre professionnel, Kobriger dirige sa propre entreprise. Il vit dans le comté de Door, dans le Wisconsin, avec sa femme et ses cinq enfants.

Apprendre à devenir un peintre professionnel

Kobriger a trouvé un emploi d’été en tant que peintre à l’âge de 16 ans. Cependant, après des mois de travail pénible comme gratter des plafonds, ce n’était pas quelque chose qu’il voulait poursuivre.

Mais quelques années plus tard, il a déménagé au Colorado pour un travail saisonnier dans une station de ski. Hors saison, il travaillait dans une banque. Lorsqu’un peintre professionnel lui propose un emploi, il saute sur l’occasion. Il s’est rendu compte qu’il pouvait peindre l’été et travailler pour l’industrie du ski l’hiver. C’est ce que Kobriger a fait pendant les sept années suivantes.

En tant que peintre, Kobriger a appris à améliorer son métier et à soumissionner pour des emplois. Il a également commencé à faire des choix respectueux de l’environnement, comme utiliser de la peinture sans COV, un nouveau produit à l’époque qui accordait la priorité à la santé de ses clients et de ses collègues.

Bâtir une réputation

Lorsque Kobriger a ensuite déménagé à Madison, dans le Wisconsin et a lancé sa propre entreprise, ces valeurs ont été la clé de son succès. Grâce au bouche à oreille positif, son entreprise s’est rapidement développée.

«Je suis fier de pouvoir accomplir des tâches», déclare Kobriger. « Je suis fier d’assumer la responsabilité de mes actes et d’assumer la responsabilité en général afin que les gens sachent qu’ils peuvent compter sur moi. » Tout en conciliant travail, famille et autres intérêts, Kobriger déclare : « Je peindrai probablement le reste de ma vie et dirigerai une entreprise. »

Il compte encourager ses enfants à apprendre un métier, tout comme son père l’y encourageait. Cela peut être une carrière ou quelque chose sur lequel s’appuyer. « Fabriquez des meubles de jardin », dit-il. « Faites quelque chose que vous aimez faire et qui vous permettra de gagner de l’argent. »

Pendant ce temps, l’héritage des sous-sols et du diluant à peinture perdure, rappelant à Kobriger la famille et l’amour.