Poteaux et poutres de toit de patio

Guide expert sur les meilleurs poteaux et poutres pour vos projets de toit de terrasse, cet article couvre les types de poteaux, de colonnes et de poutres, ainsi que les meilleurs matériaux pour les poteaux de terrasse.

Les principaux éléments structurels des frais généraux de patio et de pont sont des poteaux ou des colonnes et des poutres, qui vont de poteau à poteau ou de poteau à grand livre. Les poutres supportent les chevrons ou les solives du toit, qui à leur tour maintiennent le matériau de couverture.

Les dimensions minimales des poteaux et des poutres sont fixées par les exigences techniques et sont strictement régies par les codes du bâtiment locaux.

Avant de commencer la construction, pensez à finir tout le bois que vous utiliserez. Dans la plupart des cas, il est beaucoup plus facile d’appliquer une finition sur le bois lorsqu’il est assis sur des tréteaux que lorsque vous vous tenez au sommet d’une échelle. Si vous préfinissez le bois, prévoyez de le retoucher une fois la construction terminée.

Poteaux et colonnes de toit de patio

Les poteaux et les colonnes peuvent être fabriqués à partir de plusieurs types de matériaux. Ici, nous examinons les plus courants : le bois massif tel que 4 par 4, 6 par 6 et 8 par 8. Parfois, ils sont construits à partir de plus d’une taille de bois.

Tout poteau qui touchera le sol doit être traité sous pression pour résister à la pourriture. Les poteaux offrent une grande latitude pour les détails – vous pouvez les acheminer, les couper, créer des profils intéressants ou clouer des pièces décoratives pour ajouter un intérêt visuel.

Poutres de toit de terrasse

Les poutres peuvent être en bois massif ou être construites à partir de longueurs de bois de 2 pouces clouées ensemble avec des entretoises en contreplaqué traité sous pression de 1/2 pouce entre les deux (cela forme une poutre de 3 1/2 pouces d’épaisseur égale à la largeur de un 4-par poste).

Une poutre composée est plus facile à manipuler car vous pouvez l’assembler près de sa destination finale, mais en fabriquer une implique un peu plus de travail. Dans les zones très visibles, un seul faisceau solide est généralement plus beau.

Vous pouvez également construire un faisceau de 3 pouces de large sans entretoises. Il suffit de clouer ensemble les deux planches en enfonçant des clous galvanisés 10d le long des deux côtés tous les 16 pouces, en les décalant comme indiqué ci-dessus.

Appliquez un cordon de mastic silicone sur le joint entre les planches pour empêcher l’humidité de s’infiltrer entre elles. Assurez-vous que les couronnes (le côté « haut » d’une courbe ou d’une chaîne le long du bord d’une planche) sur les pièces sont alignées ; puis, lorsque vous montez la poutre sur les poteaux, placez la couronne vers le haut.

Si vous devez assembler une longue poutre composée à partir de longueurs plus courtes, échelonnez les joints entre les couches successives et prévoyez que chacun de ces joints tombe directement sur un poteau.

Certaines conceptions utilisent des solives 2 par paires pour remplacer les poutres. D’une manière générale, ces poutres jumelées ont un aspect moins lourd, plus aéré et sont plus faciles à manipuler qu’une poutre unique.

Options de poteau et de colonne de toit de patio

En plus du bois toujours populaire, les poteaux pour structures extérieures peuvent être fabriqués à partir d’autres matériaux, notamment le béton et l’acier. Le plus souvent, des matériaux alternatifs sont choisis parce que la structure a besoin de plus de solidité ou pour des raisons de style, afin de mieux compléter le style architectural ou le paysage de la maison.

Poteaux et colonnes architecturaux

De nombreuses menuiseries produisent des colonnes classiques et décoratives, disponibles auprès des revendeurs. Ceux qui doivent fonctionner comme éléments structuraux sont généralement fabriqués à partir de composites de bois massif, d’aluminium ou de fibre de verre.

Les colonnes qui n’ont pas besoin de supporter la structure ont généralement un poteau en bois ou en acier recouvert d’une «coque» décorative qui peut être en bois, en aluminium, en composite de fibre de verre ou en polyuréthane. Vous pouvez également acheter des colonnes sous forme de kit et les personnaliser avec des capuchons et des bases pour créer l’aspect décoratif que vous souhaitez.

Colonnes en béton et stuc

Les poteaux en béton sont fabriqués à l’aide de coffrages en bois (pour les carrés ou rectangulaires) ou de tubes en fibres (pour les ronds) dans lesquels le béton est coulé. Les colonnes destinées à être stuquées peuvent être construites à partir de blocs de béton ou avoir une ossature en bois avec un revêtement en contreplaqué.

Colonnes en acier

En raison de leur coût, les colonnes en acier sont rarement fabriquées pour des applications résidentielles, à moins que la structure ne soit grande et que le sol ou l’emplacement ne soit instable, ce qui nécessite qu’elles soient fabriquées sur mesure. Cependant, comme l’acier ne brûle pas, ne pourrit pas et n’est pas mangé par les termites, il offre une valeur considérable. Les colonnes en acier sont souvent recouvertes d’une façade décorative en bois.

