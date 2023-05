Poteaux de coupe et poutres de levage

Cet article est la suite de l’article Construire un toit sur une terrasse ou un patio.

Commencez par couper les poteaux de 6 à 12 pouces de plus que la longueur finale. Demandez à un assistant de tenir le premier poteau d’aplomb sur son ancrage. Si vous utilisez des poteaux traités sous pression, assurez-vous de placer l’extrémité non coupée dans la base du poteau, mais seulement si elle est carrée. Utilisez un carré de combinaison pour vérifier; si le poteau n’est pas carré, coupez juste assez le bas pour le rendre carré. Enduisez la surface coupée d’un agent de conservation hydrofuge avant de mettre le poteau en place.

Les poteaux peuvent être assez lourds, vous aurez donc probablement besoin d’une aide pour les positionner. Avant de mettre le premier poteau en place, enfoncez des piquets dans le sol et clouez une entretoise faite de 1 sur 3 ou 1 sur 4 à chaque piquet (n’utilisez qu’un seul clou pour que l’entretoise puisse pivoter). Positionnez les piquets suffisamment loin de l’extrémité du poteau pour que les entretoises puissent atteindre le milieu du poteau lorsqu’elles sont à un angle de 45 degrés, comme illustré ci-dessus à droite.

Placez le poteau carrément dans l’ancrage et vérifiez l’aplomb à l’aide d’un niveau de charpentier sur les côtés adjacents. Lorsque le poteau est d’aplomb, clouez-y temporairement les entretoises.

Utilisez un niveau de ligne, un niveau laser ou un niveau d’eau pour marquer le poteau à la bonne hauteur pour le bas des chevrons, selon vos plans. Si la structure est attenante à la maison, cette hauteur est généralement au niveau du bas du grand livre.

Mais prêtez une attention particulière à votre conception ici, car les connexions chevrons/livres/poutres varient. Par exemple, si vous utilisez un grand livre plus large que les chevrons, vous devrez mesurer à partir du haut du grand livre pour déterminer où le bas des chevrons tombera.

De cette marque, soustrayez l’épaisseur réelle (ou, dans ce cas, la « hauteur ») de toute poutre qui se trouvera entre le poteau et les chevrons. Soustrayez également toute chute nécessaire pour la pente du toit et, pour un chevron incliné, la petite encoche dans le dessous du chevron où il repose sur la poutre. Faites une nouvelle marque et, à l’aide d’une équerre combinée, continuez-la autour du périmètre du poteau. Ceci est votre ligne de coupe. Répétez l’opération pour les poteaux restants et étiquetez chacun d’eux pour savoir où le retourner après la coupe.

Poteaux de coupe

Réglez la lame d’une scie circulaire pour couper aussi profondément que possible. Pour un poteau 4 par 4, vous devrez couper le poteau deux fois, sur les côtés opposés. Pour un poteau 6 x 6, coupez le long de la ligne sur les quatre côtés, puis terminez la coupe avec une scie alternative ou une scie à main.

Assurez-vous de porter des lunettes de sécurité, des gants et un masque anti-poussière. Avant d’ériger les poteaux de façon permanente, scellez les extrémités coupées avec un agent de conservation et envisagez de les finir. Si votre conception nécessite des connecteurs métalliques pour poteaux et poutres, fixez-les au sommet des poteaux avant de soulever les poteaux.

Poutres de levage et d’assise

Hisser une grande poutre au sommet d’un poteau au-dessus de votre tête demande une force considérable; toujours obtenir de l’aide pour cette étape de la construction.

Après avoir coupé la poutre à la bonne longueur, faites-la glisser en position à côté des poteaux et glissez une courte longueur de 4 par 4 sous une extrémité. Avec une aide, soulevez cette extrémité de la poutre et manœuvrez-la dans le chapeau de poteau.

Enfoncez partiellement un clou pour fixer la poutre avant de soulever l’autre extrémité. Soulevez l’autre extrémité en utilisant la même technique. Terminez ensuite la fixation de la poutre aux chapeaux de poteau.

Bien que les connecteurs métalliques pour poteaux et poutres soient solides et faciles à utiliser, vous pouvez sécuriser cette connexion en utilisant d’autres méthodes. Par exemple, vous pouvez clouer une paire de tasseaux en bois au sommet de chaque poteau. Ou, pour une conception qui utilise des paires de 2 bys pour fournir le support qu’une seule poutre offrirait autrement, vous pouvez monter des tasseaux en contreplaqué traité sous pression sur le dessous de la paire et les visser aux sommets des poteaux.

