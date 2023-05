Pose et raccordement d’un tuyau d’arrosage

Une fois les tranchées creusées et les vannes de régulation câblées, l’installation consiste à mesurer, couper et coller, un travail fastidieux mais pas difficile. Le tuyau doit être posé aussi plat que possible au fond de la tranchée, bien qu’une petite irrégularité ne soit pas un problème. Pendant que vous travaillez, gardez l’intérieur des tuyaux aussi propre que possible.

Lorsque vous transportez des longueurs de tuyaux en PVC, ne les frappez pas et ne les laissez pas tomber. Le tuyau peut se casser ou, pire, développer une fissure capillaire que vous ne remarquerez pas tant qu’il n’éclatera pas sous une pression d’eau normale lorsque le système est en marche.

A partir des vannes de régulation, acheminer les canalisations de chaque circuit. Pour les longueurs longues et droites, vous pouvez utiliser des tuyaux avec des extrémités droites et évasées plutôt que de connecter les longueurs avec des coupleurs.

Si vous vivez dans un climat hivernal froid, installez des vannes de vidange le long du tuyau aux points les plus bas du parcours. Installez les vannes pointant vers le bas et tapissez la zone en dessous et autour d’elles avec du gravier. Les vannes s’ouvriront lorsque la pression de la ligne descendra en dessous d’environ 3 psi.

Mesurez et coupez soigneusement les tuyaux pour passer entre les raccords aux emplacements des colonnes montantes, aux coudes et à tous les autres emplacements selon les besoins. Prévoyez une longueur suffisante pour que les extrémités des tuyaux s’insèrent bien à l’intérieur des raccords.

Vous pouvez d’abord disposer toutes les longueurs de tuyaux et les raccords, puis revenir en arrière pour effectuer les connexions, ou vous pouvez vous connecter au fur et à mesure. Dans tous les cas, vérifiez l’emplacement de chaque raccord par rapport au plan d’irrigation pendant que vous travaillez. Installez le tuyau en PVC selon les étapes indiquées ici.

1Couper, positionner et appliquer l’apprêt sur les tuyaux

Utilisez des pinces coupantes à cliquet en PVC pour des coupes nettes. Une scie à métaux peut laisser des éclats de plastique à l’intérieur du tuyau qui peuvent obstruer le système. Veillez à ce que les coupes soient droites.

Étayer les extrémités du tuyau sur des longueurs de PVC de rechange placées à travers la tranchée. Le fait de caler les tuyaux facilite non seulement leur travail, mais empêche également la saleté d’y pénétrer. Assurez-vous que les deux extrémités du tuyau sont propres.

Avant de coller le PVC, étalez une couche d’apprêt PVC (souvent appelé apprêt violet) autour de l’extrémité du tuyau, comme illustré à droite, et également à l’intérieur de l’extrémité évasée jusqu’à l’épaulement. L’apprêt devrait sécher en une minute environ.

2Appliquer de la colle à solvant

Une fois que l’apprêt est sec, il est temps d’utiliser la colle à solvant pour PVC. Travaillez rapidement, car la colle prend en quelques secondes. Avec un applicateur souple (un applicateur est normalement fourni avec le récipient), appliquez généreusement le ciment sur le tuyau, comme illustré à gauche, puis plus légèrement sur l’extrémité évasée.

3Sécuriser la connexion

Glissez rapidement les pièces ensemble, puis tournez-les immédiatement à mi-chemin pour sécuriser la connexion. Maintenez les tuyaux pendant quelques secondes pendant que le ciment durcit, comme illustré à droite.

Essuyez l’excès de ciment avec un chiffon humide. Attendez au moins 6 heures avant de faire couler l’eau dans les tuyaux, et même plus longtemps dans des conditions froides de barrage.