Pose d’un sol en carreaux de céramique

Apprenez à poser un sol en carreaux de céramique dans ce guide de bricolage détaillé, qui explique les étapes de la préparation des carreaux de sol à leur jointoiement, et plus encore.

Un sol en carreaux de céramique bien installé restera beau et facile à entretenir pendant des décennies. Et en installer un est à la portée d’un propriétaire bricoleur. Cependant, de nombreux propriétaires installent la céramique de manière incorrecte, ce qui entraîne une rangée de carreaux étroits peu attrayants le long d’un mur, des lignes de joints ondulées, des surfaces inégales ou des lignes de coulis fissurées. Si vous prêtez attention aux conseils suivants, vous éviterez ces pièges.

Préparer le sol pour le carrelage

Les carreaux de sol en céramique sont plus résistants que les carreaux de mur, mais les carreaux ou le coulis entre eux se fissureront s’ils ne sont pas installés correctement sur un sous-plancher qui ne fléchira pas lorsque de lourdes charges se produiront.

Une dalle de béton peut fournir une excellente base, mais elle doit être plate et de niveau. Vous pouvez également poser des carreaux sur un sous-plancher en bois conventionnel, à condition que le sous-plancher soit très ferme. La construction typique consiste en des solives de plancher espacées de 16 pouces, surmontées d’une feuille de contreplaqué de 3/4 de pouce et d’une feuille de panneau d’appui de 1/2 pouce. Tout doit être bien vissé.

Un test simple pour déterminer si votre sous-plancher est suffisamment solide : faites sauter un adulte de grande taille sur le sol ; vous devriez sentir peu ou pas de flex. Si vous avez des doutes concernant la résistance du sous-plancher, faites appel à un professionnel pour vérifier la sous-structure du sol. Ou installez plutôt un revêtement de sol en bois ou résilient.

Le carrelage juste contre un obstacle est difficile et se traduit souvent par un travail bâclé. Dégagez la zone de tous les appareils de plomberie (y compris les toilettes). Retirez le sabot de base ou les plinthes et gardez une trace de leur emplacement. Retirez le coup-de-pied des armoires ou prévoyez d’installer un sabot de base après le carrelage.

Il est préférable d’appliquer les carreaux sur un panneau d’appui en béton et/ou du contreplaqué ou un lit de mortier plus épais sur un sous-plancher en contreplaqué. Le sol doit être fondamentalement lisse, de niveau et plat, sans saillies élevées. Vous pourrez remplir de petites dépressions lorsque vous appliquerez le mortier-colle.

Le plancher de bois franc existant peut servir de base, tant qu’il est fermement fixé, bien que vous souhaitiez peut-être l’enlever afin d’éviter que le nouveau plancher ne soit beaucoup plus haut que les planchers adjacents, ce qui peut devenir un problème dans les portes et les ouvertures entre pièces.

Un revêtement de sol résilient existant peut également servir de base si le sol est extrêmement ferme. Ce n’est généralement pas une bonne idée de carreler sur des carreaux de céramique émaillés existants, mais consultez un professionnel si vous le souhaitez. Il est généralement préférable d’arracher l’ancienne tuile.

Rendre le sous-plancher suffisamment solide, puis ajouter des carreaux de céramique peut élever le plancher au-dessus d’un plancher adjacent. La plupart des gens ne se soucient pas de devoir monter d’environ 1/2 pouce lorsqu’ils marchent d’une pièce à l’autre, mais une élévation de plus de 1/2 pouce peut créer un obstacle trébuchant. S’il y a une hausse, l’utilisation d’un seuil assez large la rendra un peu moins perceptible.

Le seuil le plus facile à installer est une bande de métal ou de bois mince qui repose sur les deux surfaces de plancher. Pour une solution plus élégante, utilisez un seuil affleurant, qui est au même niveau que les deux surfaces. L’installation d’un seuil affleurant demande une coupe plus soignée, car les carreaux (et l’autre surface) doivent le rencontrer précisément.

Poser des carreaux de sol

Planifiez soigneusement le travail pour éviter une rangée peu attrayante de carreaux très étroits dans une zone très visible. Vous pouvez mesurer et travailler avec du papier quadrillé, mais il est généralement préférable de poser des rangées de carreaux sur le sol, avec des entretoises en plastique indiquant les lignes de coulis, pour avoir une bonne idée de la façon dont la disposition se terminera. Ne vous contentez pas de mesurer le carreau pour déterminer votre grille, tenez également compte de la largeur des lignes de coulis.

En collaboration avec un assistant, tracez des lignes de craie perpendiculaires sur le sol indiquant où vous allez commencer à poser les carreaux. Vous pouvez utiliser des entretoises en plastique pour maintenir des espaces réguliers entre les tuiles, ou vous voudrez peut-être casser une grille à la craie, créant des carrés qui contiendront chacun neuf tuiles. Vous placerez ensuite les carreaux à l’intérieur de chaque grille, en observant les joints pour plus de cohérence. Cette dernière méthode fonctionne mieux lorsque les carreaux sont de forme légèrement irrégulière.

Couper des carreaux de sol

Vous pouvez choisir de couper les tuiles au fur et à mesure. Ou vous voudrez peut-être installer toutes les tuiles pleine grandeur le premier jour, les laisser durcir, puis installer les tuiles coupées.

Un coupe-pression permet de réaliser facilement des coupes droites. Si vous devez faire une ou deux découpes (encoches), utilisez un outil de grignotage. Grignoter soigneusement; plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant de couper l’encoche souhaitée. Si vous effectuez de nombreuses coupes, louez une scie à eau.

Pour une discussion complète des méthodes de coupe des carreaux de sol en céramique et en pierre, voir Comment couper des carreaux de sol en céramique.

Pose de carreaux de sol en céramique

Mélangez un lot de mortier-colle renforcé au latex en suivant les instructions du fabricant. Versez une cuillerée sur le sol et étalez-la avec le côté plat d’une truelle à dents carrées. Retournez la truelle et peignez la surface avec le côté cranté pour créer une surface aussi lisse que possible. Veillez à ne pas recouvrir les lignes de mise en page. Pour obtenir des instructions étape par étape, voir Application de mortier mince pour carrelage.

Placez les carreaux dans le thinset et appuyez dessus pour vous assurer qu’ils adhèrent.

Évitez de faire glisser une tuile sur plus d’un demi-pouce environ. Placez les carreaux contre les lignes de mise en page ou votre règle. Fixez fermement le carreau en le tapotant avec un maillet en caoutchouc. Maintenez fréquemment une règle, comme un niveau, sur le dessus des carreaux adjacents pour vous assurer que la surface finie sera plane.

De temps en temps, prenez une tuile pour vous assurer que le thinset adhère. Si moins de 75 % du carreau est enduit de ciment-colle, vous devrez peut-être beurrer les carreaux : Utilisez le côté plat de la truelle pour appliquer une fine couche de mortier à l’arrière de chaque carreau avant de le poser.

Laisser le mortier durcir avant de sceller. Souvent, cela prend moins de huit heures, mais dans une situation humide, cela peut prendre plusieurs jours.

Jointoiement de carreaux de sol

Mélanger un lot de coulis avec sable fortifié au latex ou aux polymères selon les instructions du fabricant. Versez-le sur le sol et étalez-le avec une taloche à coulis laminé. Appuyez sur le coulis dans les joints, se déplaçant dans au moins deux directions à tous les points. Ensuite, inclinez le flotteur vers le haut et utilisez-le pour racler l’excès de coulis. Raclette à un angle par rapport aux lignes de joint afin que le flotteur ne s’enfonce pas dans les joints.

Mouillez une grande serviette, puis essorez la majeure partie de l’eau. Posez la serviette sur la surface et tirez-la doucement vers l’arrière pour enlever la majeure partie du coulis restant sur la surface des carreaux, en prenant soin de ne pas enlever le coulis dans les joints.

Travaillez avec un grand seau d’eau et une grosse éponge pour enlever délicatement le reste du coulis. « Outilez » les lignes de joint à une profondeur constante avec une éponge froissée. Vous devrez laver la surface plusieurs fois; changez souvent l’eau du seau. Le lendemain, après vous être assuré que le coulis est sec, polissez les carreaux avec un chiffon sec. S’il reste un « voile » de coulis, nettoyez-le avec du vinaigre ou une solution douce d’acide chlorhydrique et d’eau.