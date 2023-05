Pose de papier peint autour des coins et des obstacles

Conseils d’experts sur la façon d’appliquer le papier peint autour des coins et des obstacles. Couvre le papier peint des coins extérieurs et intérieurs, des arcades, des sorties et des fenêtres.

La pose de papier peint dans et autour des coins nécessite des techniques spéciales et une attention particulière aux détails car la plupart des murs ne sont pas d’aplomb.

Vous ne pouvez pas simplement pousser le papier dans un coin intérieur, puis continuer à le coller sur le mur qui se croise, car cela entraînera plus que probablement un désordre désaligné et froissé. Au lieu de cela, coupez la bande où les deux murs se rencontrent et accrochez les deux bandes résultantes individuellement.

Pour les coins extérieurs, vous pouvez les entourer de papier, puis utiliser l’une des deux méthodes décrites ci-dessous pour accrocher la deuxième bande, en fonction de l’aplomb des murs qui se croisent. (Pour une bande qui se termine à un coin extérieur, coupez 1/8 à 1/4 de pouce du bord du coin pour l’empêcher de s’effilocher).

Couvrir les coins extérieurs

1 Mesurer pour la deuxième bande

Après avoir tapissé le coin, tracez un fil à plomb sur le deuxième mur d’une largeur de bande plus 1/2 pouce de l’extrémité de la bande d’angle. Mesurez l’espace entre l’extrémité de la bande d’angle et le fil à plomb à trois endroits différents.

2 Placez la deuxième bande

Si la distance au fil à plomb est plus grande en haut du mur, fendez la deuxième bande du milieu vers le bas. Si la distance est plus longue en bas, coupez la bande du milieu vers le haut. Superposez le papier de manière à ce que le bord non coupé soit d’aplomb, puis doublez le chevauchement.

Couvrir les coins intérieurs

1 Mesurer pour la première bande d’angle

Mesurez de la dernière bande au coin à trois endroits différents. La première bande d’angle doit être coupée à la plus grande longueur plus 1/4 de pouce. Mettez de côté la bande obtenue.

2 Définir la première bande

Aboutez la première bande d’angle à la précédente et poussez-la fermement dans l’angle.

3 Mesurer pour la deuxième bande

Mesurez la largeur de la bande enregistrée, puis tracez un fil à plomb sur le mur d’intersection de cette largeur plus 1/4 de pouce du coin. Placez la bande restante à côté du fil à plomb et laissez le bord du coin chevaucher la première bande. Appliquez une pâte vinyle-vinyle non poreuse sur le chevauchement. Ne vous inquiétez pas des légères imperfections dans l’alignement du motif car ces défauts mineurs passent généralement inaperçus dans les coins.

Tapisser les arcades

La pose de papier peint autour d’une arche utilise certaines des mêmes techniques que le revêtement d’un mur solide.

Bandes d’arche suspendues

Accrochez deux bandes de papier aussi hautes que l’arche et aussi larges que le chambranle; faire une coupe horizontale du bord intérieur à moins d’un pouce du mur. Enroulez le papier le long du bord de l’arche et le long du montant, en lissant les plis et les bulles au fur et à mesure.

Couper et assortir

Coupez le papier sur l’arche avec des cisailles utilitaires à moins d’un pouce du bord. Coupez de petites formes en coin qui s’étendent à 1/4 de pouce du bord. Calculez la moitié de la longueur de l’arc, puis coupez deux bandes à cette longueur (plus un quart de pouce) et à une largeur qui est 1/4 de pouce plus étroite que le montant. Appliquez le papier de haut en bas et doublez la couture.

Suspendre du papier autour d’ouvertures telles que des fenêtres, des prises de courant et des luminaires est similaire à accrocher du papier sur des murs solides et utilise plusieurs des mêmes techniques.

Tapisserie autour des fenêtres et des obstacles

1 Monter le papier

Après avoir accroché le papier autour de l’ouverture de la fenêtre, coupez-le à environ 2 pouces de plus que la largeur de la zone en retrait. Couper des fentes diagonales dans les coins.

2 Appliquer des pièces latérales assorties

Lissez tous les rabats vers le bas, puis collez des bandes assorties de chaque côté, en coupant chaque morceau à environ 1/4 de pouce plus étroit que l’espace.

Tapisser autour de grandes fenêtres

Tracez une ligne horizontale au-dessus et au-dessous de la fenêtre, en utilisant un niveau de menuisier aligné avec un élément de conception dans la bande de départ (marqué « 1 » sur le schéma). Accrochez les bandes selon le schéma, en suivant la séquence 2A, 2B, 3A, 3B et enfin 4. Vous devrez peut-être faire des ajustements à la bande 4 pour qu’elle corresponde au motif environnant.

Tapisser autour des points de vente

Coupez l’alimentation de toute prise sur laquelle vous allez tapisser et retirez la façade. Papier sur l’espace comme s’il s’agissait d’un mur solide. Ensuite, utilisez un couteau utilitaire pour trancher le papier d’un coin à l’autre. Coupez le surplus, puis repliez les bords. Remettez la façade en place.

Tapisser une façade

Papier sur chaque façade avant de replacer les façades sur les murs. Poncez et apprêtez le devant et mesurez un morceau de papier peint de 1 pouce de plus sur les quatre côtés. Appliquez de la pâte vinyle sur vinyle à la fois sur le visage et sur le papier. Tenez la plaque frontale contre la prise et fixez le papier peint de manière à ce qu’il corresponde au motif. Avec le côté papier vers le bas sur une table, coupez la bordure à 1/2 pouce et coupez les coins. Pliez le papier autour de l’assiette et lissez les bords vers l’arrière. Utilisez un couteau utilitaire pour découper les ouvertures de la prise électrique, puis replacez la façade.

Tapisser autour d’un luminaire

1 Trancher le papier peint

Après avoir coupé l’électricité, retiré le luminaire et l’avoir recouvert de papier, coupez le papier peint de la ligne du plafond, de la plinthe ou du coin, selon celui qui est le plus proche, de l’ouverture.

2 Couper les fentes

Coupez une série de fentes du centre de l’appareil vers ses bords extérieurs jusqu’à ce que vous puissiez lisser le papier autour de lui.

3 Finir

Pliez fermement les bords des fentes contre le mur, puis coupez-les avec un rasoir ou un couteau utilitaire.

Poser du papier peint autour d’un thermostat

Pour tapisser un thermostat, accrochez la bande à la ligne du plafond comme vous le feriez pour n’importe quel mur.

Lorsque vous atteignez le thermostat, lissez le papier aussi près que possible sans le coller sur le thermostat, comme illustré à gauche.

Faites une coupe en forme de X sur le thermostat suffisamment grande pour que le papier qui l’entoure soit à plat, mais pas trop large pour que le papier présente des marques de coupe. Coupez l’excédent, puis lissez le papier.