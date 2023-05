Portes moustiquaires et contre-portes

Les portes moustiquaires et les contre-portes sont des portes extérieures secondaires, c’est-à-dire qu’elles s’adaptent sur vos portes d’entrée extérieures principales pour étendre leur utilité.

Les contre-portes bloquent les courants d’air, minimisent les pertes d’énergie et ajoutent une mesure de sécurité supplémentaire. Les portes moustiquaires, bien sûr, vous permettent d’utiliser les portes pour la ventilation sans admettre les moustiques, les mouches et autres insectes.

Bien que les portes moustiquaires et les contre-portes puissent être deux éléments différents, les combinaisons moustiquaires/contre-portes ont une double fonction : elles ont des panneaux de verre qui peuvent être retirés et remplacés par des panneaux moustiquaires.

Comme vous le trouverez dans le Guide d’achat des contre-portes, une variété de matériaux sont utilisés pour les contre-portes et les portes moustiquaires, le bois et l’aluminium étant les plus courants. Ce guide d’achat vous aidera à prendre une décision d’achat éclairée.

Regarde aussi:

• Guide d’achat des moustiquaires et contre-portes

• Réparations de moustiquaires et contre-portes

• Installation de moustiquaires et contre-portes