Portes d’entrée et portes d’entrée : achat, fabrication, etc.

La porte d’entrée est souvent la première chose qu’un visiteur remarque en s’approchant d’une maison.

De belles portes et quincailleries de porte qui correspondent au style et à la palette de couleurs de votre maison et de votre cour font toujours une impression positive et peuvent même améliorer la valeur de votre maison. Donc, si vous voulez que votre porte d’entrée contribue à l’apparence générale de votre maison, accordez-lui un peu d’attention. S’il est en bon état mais a besoin d’un petit lifting, vous pouvez simplement le mettre à jour. S’il a connu des jours meilleurs et qu’il doit vraiment être remplacé, c’est peut-être le moment de le faire. Si tel est le cas, assurez-vous de consulter tous les articles du guide d’achat répertoriés ci-dessous.

Bien sûr, une porte extérieure n’est pas nécessairement la porte d’entrée de la maison. Les portes-fenêtres, les portes d’accès au garage, les portes-fenêtres et les portes coulissantes en verre entrent également dans la catégorie des « portes extérieures ». Les portes avant et arrière sont abordées dans cette section ; Pour plus d’informations sur les portes coulissantes en verre, les portes-fenêtres et les portes-fenêtres, voir Portes coulissantes et portes-fenêtres.

Les articles de cette section vous aideront à prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’une porte d’entrée ou d’une porte d’entrée et vous expliqueront comment la plupart des types de portes sont construits. Vous trouverez également des instructions de bricolage étape par étape sur la façon d’installer et de réparer plusieurs types de portes extérieures.

• Guide d’achat des portes d’entrée et d’entrée

• Comment sont fabriquées les portes d’entrée

• Comment réparer une porte

• Coupe-froid d’une porte d’entrée

• Comment mettre à jour une porte d’entrée