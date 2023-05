Portes de garage — Achat, réparation et installation

Non seulement la porte de garage est généralement l’un des éléments les plus visibles d’une maison typique, mais c’est aussi la plus grande pièce mobile.

En tant que tel, il est avantageux de le garder beau et de fonctionner correctement. Les deux principaux types de portes de garage sont les sectionnelles enroulables, de loin les plus populaires, et les battantes ou basculantes.

Une porte basculante est constituée d’un seul panneau qui pivote vers l’extérieur et vers le haut. Une porte sectionnelle à enroulement est composée de quatre sections horizontales ou plus qui sont articulées ensemble et montées avec des rouleaux sur des rails de chaque côté. Avec ce type, la porte peut rouler vers le haut et vers l’arrière.

Bien que les sectionnels coûtent 25 % à 35 % de plus que leurs homologues inclinables, ils valent le coût supplémentaire dans la plupart des cas, car ils sont plus sûrs et plus faciles à utiliser, peuvent être ouverts même lorsqu’une voiture est garée directement devant, et permettre beaucoup plus d’espace libre dans le garage. Parce que les portes de garage sectionnelles s’adaptent derrière plutôt que dans l’ouverture, elles sont également plus étanches et sécurisées.

Les deux types de portes de garage sont fabriqués à partir de composites de bois, d’acier et de fibre de verre dans des conceptions affleurantes, à panneaux surélevés et à panneaux encastrés. Ils peuvent être achetés avec une variété d’options telles que des fenêtres et des télécommandes.

