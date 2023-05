Portées maximales des poutres et des chevrons du toit de terrasse

Une partie essentielle de la planification d’un projet de toit de terrasse ou de belvédère consiste à déterminer le nombre, la taille et l’espacement des chevrons, des poutres et des poteaux, en fonction des charges qu’ils supporteront.

Dans les régions à climat doux, les toits de patio sont généralement conçus pour des charges de 30 lb/pi2 (livres par pied carré). Pour les toits lourds ou dans les zones avec des chutes de neige ou des vents importants, appelez votre service de construction local pour connaître les exigences du code.

Les tableaux ci-dessous donnent les portées maximales pour les chevrons et les poutres. Les chiffres sont basés sur des matériaux de qualité. Pour les grades inférieurs, les portées doivent être plus courtes. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de maximums. En d’autres termes, raccourcir légèrement les portées se traduira par une structure plus solide.

Découvrez les charges que vos frais généraux doivent supporter, puis déterminez les tailles de chevrons. Ensuite, calculez les emplacements des poutres et la meilleure façon de les coordonner avec les chevrons.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit de minimums pour l’espacement indiqué – vous pouvez sélectionner des tailles plus grandes pour supporter des charges excessives ou pour l’apparence. Bien sûr, des tailles plus robustes augmentent également votre facture de bois.