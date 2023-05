Pommeaux de douche cascade et douches à panneau

Ce guide du consommateur impartial vous aide à choisir la meilleure pomme de douche cascade ou douche à panneau murale pour une expérience de douche massante satisfaisante.

Les systèmes de douche d’aujourd’hui offrent de nombreuses façons de se mouiller. Le plus populaire est toujours une pomme de douche fixe installée à environ 78 pouces du sol et inclinée pour pulvériser à hauteur d’épaule. Une option plus polyvalente est une douchette à main sur une barre coulissante, qui peut accueillir des baigneurs de différentes hauteurs. Mais ce ne sont que le début des options disponibles pour les douches. Nous examinons ici deux des options les plus populaires dans les douches spécialisées : les pommes de douche cascade et les douches à panneaux.

Pommeaux de douche cascade

Une pomme de douche cascade montée au plafond offre un effet de trempage et peut compléter une pomme de douche de base. Recherchez une pomme de douche qui a des trous au centre ainsi qu’autour du périmètre pour le meilleur jet. Les pommes de douche cascade sont également disponibles dans des styles muraux pour remplacer les pommes de douche conventionnelles, comme indiqué sur la photo à droite. Certaines pommes de douche ont une gamme de réglages qui vous permettront de sélectionner le débit d’eau que vous préférez, du jet fin au gros, ainsi que différents niveaux de pulsation pour un massage à l’eau.

Douches à panneaux pour tout le corps

Les jets de pulvérisation muraux peuvent être combinés avec un système aérien pour créer une douche à panneaux pour tout le corps. Ces conceptions « surround » ont des commandes qui vous permettent d’utiliser seulement quelques jets à la fois, et des commandes de volume individuelles pour chaque banque de deux ou trois jets. À l’extrémité supérieure du spectre des prix, ils peuvent coûter 300 $ ou plus.

Assurez-vous que les jets les plus hauts peuvent être éteints séparément afin qu’ils n’arrosent pas les personnes de petite taille au visage. Vous aurez également besoin d’une vanne d’arrêt pour pouvoir prendre une douche ordinaire si vous le souhaitez.

Commandes de douche spécialisées

Si vous envisagez une installation de douche très élaborée qui implique l’installation de plusieurs pommeaux de douche différents, sachez qu’il peut être délicat de coordonner plusieurs sources d’eau. Vous trouverez peut-être utile de faire concevoir votre système par un professionnel afin de ne pas être en proie aux fluctuations de température et de pression.

Le centre de commande d’un système de douche est la soupape de commande. Il allume et éteint l’eau, ajuste la température de la douche et contrôle la quantité d’eau qui va à la pomme de douche et aux jets latéraux. Sa capacité détermine le nombre d’options de pulvérisation que votre système peut inclure.

Une douche à jets multiples peut utiliser 50 gallons d’eau en huit à dix minutes. Votre facture d’eau est donc susceptible d’augmenter et vous aurez peut-être besoin d’un deuxième chauffe-eau (ou plus) pour répondre à la demande de douches plus longues ou consécutives.

De nombreuses villes exigent désormais l’utilisation de pommes de douche à faible débit dans les rénovations ; qu’il soit nécessaire ou non, vous voudrez peut-être installer ce type pour réduire votre facture d’eau. Si vous décidez d’acheter un pommeau de douche économe en eau, n’essayez pas de réduire les coûts : les modèles bon marché délivrent souvent une bruine dérisoire qui se refroidit en tombant. Pour en savoir plus, consultez le Guide d’achat des pommes de douche à faible débit.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la plomberie local présélectionné