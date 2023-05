Plus de 20 façons d’économiser sur votre facture de chauffage

Réduisez votre consommation d’énergie, réduisez vos coûts de chauffage et améliorez le confort de votre maison grâce à ces étapes de bricolage immédiates. Offre d’excellentes idées pour réduire la consommation d’énergie et les coûts.

Alors que le coût du chauffage des maisons augmente de plus en plus, de nombreux propriétaires se démènent pour trouver des moyens de rester au chaud tout en ayant suffisamment d’argent pour acheter des produits d’épicerie. La plupart des maisons sont chauffées au gaz naturel, au mazout ou à l’électricité, et les prix de ces combustibles continuent d’augmenter. Alors comment faire des économies sur les factures de chauffage cet hiver ?

Les combustibles de chauffage pèsent toujours lourd dans nos budgets. Selon Energy.gov, le mazout domestique représente généralement environ 42 % de la facture de services publics d’une maison (Source : Energy.gov, 2020).

Voici quelques conseils utiles pour économiser de l’énergie et de l’argent. Tous ces éléments sont relativement faciles et peu coûteux à mettre en œuvre. Les méthodes supplémentaires, telles que l’achat d’équipements de chauffage à haut rendement, d’appareils éconergétiques et l’installation d’isolation, sont coûteuses à court terme, mais les économies sont plus que rentables à long terme.

Voici quelques stratégies utiles que vous pouvez essayer dès maintenant.

Réglez votre thermostat

Oui, cela signifie que lorsque vous êtes à la maison, vous devrez peut-être mettre un pull. Mais en baissant votre thermostat de 2 degrés, vous pouvez économiser environ 6 % sur votre facture d’énergie. En d’autres termes, si votre facture d’énergie mensuelle est de 300 $, vous pouvez économiser environ 18 $. Le département américain de l’énergie recommande de maintenir votre thermostat à un maximum de 68 degrés.

Ne faites pas fonctionner le chauffage lorsque vous êtes absent

Lorsque vous dormez ou que vous n’êtes pas chez vous, la température peut encore baisser. Un thermostat programmable vous donnera le contrôle nécessaire. Il peut être programmé pour baisser la chaleur à 61 degrés juste avant d’aller vous coucher, ramener la chaleur à 68 degrés quelques minutes avant de vous lever le matin, baisser la chaleur lorsque vous partez au travail, et ramenez-le à une température confortable juste avant de rentrer chez vous. Selon Energy.gov, l’installation de l’un d’entre eux peut permettre d’économiser environ 10 % sur les coûts de chauffage et de climatisation en abaissant le réglage de votre thermostat de 7 à 10° pendant 8 heures par jour (Source : Energy.gov, 2020).

Faire des folies sur un thermostat « intelligent »

Mieux encore, un thermostat «intelligent» comme celui fabriqué par Nest, ecobee3 ou Honeywell. Non seulement ceux-ci sont programmables, mais ils apprennent vos habitudes et ajustent automatiquement la température en conséquence, et certains peuvent être commandés via une application pour téléphone portable. Ils sont disponibles dans les centres de rénovation domiciliaire et sur Amazon pour 100 $ à 250 $. Cela peut sembler coûteux, mais leurs fonctionnalités peuvent faire économiser beaucoup d’argent à long terme. .

Sachez que le fait de régler le thermostat sur une température élevée ne réchauffera pas une pièce plus rapidement. Cela ne fera que chauffer la pièce plus longtemps, jusqu’à ce que la température atteigne le réglage le plus élevé. En procédant ainsi, vous gaspillez de l’énergie et vous risquez d’oublier de remettre le thermostat à la bonne température.

Utilisez la chaleur du soleil

Profitez du chauffage naturel qu’offre le soleil.

Fenêtres et Rideaux

Les fenêtres qui font face au soleil peuvent être des capteurs solaires très efficaces. Ouvrez les rideaux sur les fenêtres orientées au sud, à l’est et à l’ouest (dans l’hémisphère nord) pendant la journée pour réchauffer les surfaces intérieures et bannir les poches d’air froid. Fermez ensuite tous les rideaux la nuit pour empêcher la chaleur de s’échapper. Envisagez de suspendre des rideaux thermiques pour plus d’efficacité. Amazon propose une grande variété de rideaux thermiques.

Si vous prévoyez de laisser les rideaux ouverts pendant de longues périodes, envisagez d’appliquer un film anti-UV pour empêcher la décoloration des sols et des meubles.

A lire aussi : Comment appliquer un film pour fenêtre

Supprimer les barrières extérieures à la lumière du soleil

Bien que les clôtures et les arbres qui bloquent le vent puissent aider à protéger une maison des pertes de chaleur pendant l’hiver, envisagez de tailler ou d’élaguer les arbres et les buissons qui empêchent le soleil d’atteindre les fenêtres. Les arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles pendant l’hiver sont idéaux car ils permettent le soleil pendant l’hiver mais fournissent de l’ombre pendant l’été. Plus il y a de lumière solaire dans votre maison, plus vous ressentirez de chaleur rayonnante à l’intérieur.

Contrôle où l’air chaud est livré

En utilisant quelques stratégies simples, vous pouvez maximiser la distribution de chaleur à l’intérieur.

Fermer les portes intérieures

Envisagez de réduire la chaleur dans les pièces rarement utilisées en fermant les portes ou les bouches d’aération. Mais n’éteignez pas une pièce où se trouve le thermostat – cela ferait en sorte que le système de chauffage reste allumé la plupart du temps. En évitant de pomper de la chaleur dans les espaces inutilisés, vous remarquerez un chauffage plus efficace des zones les plus importantes de la maison.

Utilisez des amortisseurs si vous en avez

Si votre maison est chauffée par un système à air pulsé, demandez à un professionnel du CVC s’il est possible de fermer les registres de chauffage dans les pièces inutilisées ou d’ajuster les registres dans les conduits pour rediriger la chaleur vers les pièces qui en ont besoin. Cela devrait être fait par un professionnel parce que les systèmes CVC sont équilibrés et qu’une trop grande «contre-pression» causée par la fermeture des évents peut entraîner une fuite des conduits et un fonctionnement inefficace de la fournaise.

Assurez-vous que le flux de chaleur des registres et des évents n’est pas bloqué par des meubles ou des rideaux. Et vérifiez l’évidence : assurez-vous qu’ils sont réglés sur « ouvert » !

Radiateurs et poêles à bois ou à granulés

Vous pouvez parfois rester à l’aise dans des pièces individuelles tout en baissant le thermostat du système de chauffage central si vous utilisez des radiateurs ou des poêles à bois ou à granulés pour garder les espaces confortables. Méfiez-vous, cependant, que les radiateurs électriques peuvent accumuler de l’électricité coûteuse, car ce sont des appareils à « consommation élevée ».

Considérations sur la conception de la maison

Dans de nombreuses maisons à deux étages, la chaleur distribuée au rez-de-chaussée monte au deuxième étage où elle surchauffe les pièces à l’étage. Dans un scénario typique, quelqu’un en bas augmente le chauffage, puis quelqu’un à l’étage ouvre une fenêtre pour fournir une ventilation de refroidissement. L’« effet de cheminée » qui en résulte attire plus d’air chaud à l’étage et l’envoie par la fenêtre, provoquant un courant d’air en bas. Ceci, bien sûr, va à l’encontre des efforts de conservation et de confort et n’est pas bon pour les relations familiales.

Si possible, fermez les portes entre le haut et le bas pour empêcher l’air réchauffé de monter. Ensuite, essayez de réduire l’apport de chaleur aux pièces à l’étage. En fin de compte, la meilleure façon de résoudre ce problème consiste à installer un système de chauffage zoné qui utilise des registres automatisés pour contrôler le flux de chaleur.

Même dans une maison de plain-pied, la chaleur monte et s’accumule au plafond. Si votre maison est équipée d’un ventilateur de plafond réversible, réglez-le pour qu’il tourne lentement en sens inverse afin de repousser doucement l’air chaud vers le bas dans la pièce.

Réduire la perte de chaleur

Une fois que vous avez payé pour réchauffer l’air de votre maison, faites tout votre possible pour empêcher cet air réchauffé de s’échapper.

Coupe-froid pour portes et fenêtres

Certaines maisons ne se sentent jamais à l’aise parce que la chaleur produite à l’intérieur s’échappe par les murs. L’étanchéité à l’air, le calfeutrage et les coupe-froid des portes et des fenêtres aideront à résoudre ces problèmes.

A lire aussi : Comment calfeutrer les portes et les fenêtres.

Améliorez l’isolation

Si l’isolation de votre maison est vieille ou inadéquate, vous pourriez facilement perdre de la chaleur précieuse à travers les murs ou le plafond. Souvent, l’amélioration de l’isolation des combles peut faire une différence notable dans la rétention de chaleur d’une maison. Si vous avez un grenier non fini, l’ajout d’une isolation supplémentaire peut être un projet relativement facile.

A lire aussi : Comment isoler et grenier, et comment acheter l’isolation de la maison

Vérifiez la cheminée

Assurez-vous que le registre ou le conduit du foyer est fermé lorsque le foyer n’est pas utilisé – une cheminée ouverte peut aspirer une énorme quantité d’air chauffé hors de la maison, en particulier dans des conditions venteuses.

Éteignez les ventilateurs

De plus, minimisez l’utilisation de ventilateurs de ventilation, tels que les ventilateurs de salle de bain ou de cuisine, car ils aspirent l’air chauffé hors de la maison. Assurez-vous de les éteindre dès qu’ils ont fait leur travail. Un minuteur ou un détecteur de présence en fait une évidence. Vous pouvez trouver de nombreux types de capteurs d’interrupteurs d’éclairage en ligne sur Amazon.

Maximisez votre système de chauffage

Assurez-vous que votre système de chauffage fonctionne à son efficacité maximale. Cela se résume généralement à un entretien régulier.

Effectuer un entretien régulier

Si votre maison est chauffée avec un système à air pulsé, faites entretenir le système régulièrement. Nettoyez les filtres ou remplacez-les tous les mois ou tous les deux mois.

A lire aussi : Comment remplacer un filtre de fournaise, de climatisation ou de pompe à chaleur

Inspecter les conduits

Assurez-vous que les conduits d’air ne sont pas obstrués et qu’ils sont correctement scellés. Une énorme quantité d’air chauffé peut être gaspillée si les joints entre les conduits de chauffage se déconnectent. Un professionnel du CVC peut vous aider à déterminer si tel est le cas. Assurez-vous également que tous les conduits traversant des zones non chauffées telles que le vide sanitaire ou le grenier sont isolés.

Efficacité du radiateur

Si votre maison utilise la chaleur rayonnante, assurez-vous que les radiateurs sont propres et dégagés. Les radiateurs à eau chaude doivent être débarrassés de l’air emprisonné une ou deux fois par saison. À moins que vous ne sachiez comment le faire vous-même, engagez un professionnel. Pour améliorer l’efficacité d’un radiateur, vous pouvez placer un réflecteur résistant à la chaleur entre le radiateur et un mur extérieur. Ceux-ci sont disponibles en ligne ou dans les centres de rénovation domiciliaire.

Contrôler l’humidité

Le chauffage n’est pas qu’une question de chiffre sur un thermomètre. L’humidité relative affecte également le confort. Maintenir une humidité assez élevée en hiver vous permet de faire fonctionner votre thermostat à une température plus basse et de maintenir le confort.

Vous pouvez mesurer l’humidité intérieure de votre maison avec un hygromètre peu coûteux (« hygromètre »), disponible en ligne (naviguez sur Amazon) ou dans la plupart des quincailleries. Le taux d’humidité idéal pour la plupart des maisons est de 25 à 40 % en hiver et inférieur à 60 % en été.

Si vous trouvez que votre maison a trop ou trop peu d’humidité, envisagez d’utiliser un humidificateur. Ceux-ci sont disponibles en modèles de pièce ou en tant qu’unité fixée à la fournaise. Un déshumidificateur peut également réduire le taux d’humidité si nécessaire.

Tenez compte des factures d’électricité

Si votre maison est chauffée à l’électricité, sachez que de nombreux services publics d’électricité ont une facturation « échelonnée ». Avec cela, plus vous utilisez d’énergie électrique, plus vous payez par kilowatt d’utilisation. Si vous réduisez la consommation électrique globale, vos coûts resteront dans les niveaux de facturation inférieurs.

Un dernier mot : ces stratégies ne sont que les premiers pas vers l’efficacité énergétique, mais ce sont des moyens relativement faciles et abordables de garder votre maison confortable et chaleureuse.

Cet article a été développé et adapté de l’original, qui a été écrit par le fondateur de HomeTips, Don Vandervort, et paru à l’origine sur USNews.com.