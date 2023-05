Plomberie de lavabo de salle de bain

Fonctionnement de la plomberie du lavabo de la salle de bain, y compris un schéma de l’assemblage de la plomberie du drain

Un évier de bain a généralement deux trous de fixation sur des centres de 4, 6 ou 8 pouces. Les types plus larges sont destinés à recevoir un robinet en deux parties, avec des poignées de robinet séparées du bec. Les trous de 4 ou 6 pouces peuvent recevoir un ensemble central ou un robinet à levier unique. Des tubes d’alimentation flexibles transportent l’eau des vannes d’arrêt au mur jusqu’aux raccords filetés à la base du robinet.

Le tuyau d’évacuation qui traverse un lavabo de salle de bain est généralement équipé d’un bouchon qui se soulève et s’abaisse lorsque vous tirez ou appuyez sur un bouton ou une poignée juste derrière le corps du robinet. Le bouton est en fait la tête d’une tige de levage fixée à une chape, qui est une barre de liaison. La chape se connecte à un ensemble tige et boule de pivot qui se compose d’une tige qui traverse une boule de pivot en caoutchouc et s’incline légèrement vers le haut jusqu’au cordier du bouchon.

Le drain de l’évier a une bride qui est scellée au trou de l’évier avec du mastic de plombier. Cette bride est vissée dans le corps du drain, qui est serré sous la cuvette de l’évier avec un contre-écrou.

L’embout, qui peut être monté sur un bouchon escamotable, se fixe à un siphon au moyen de raccords à joint coulissant. Un siphon d’évier reste rempli d’eau afin que les gaz d’égout ne puissent pas pénétrer dans la pièce ; le siphon est relié à un mamelon fileté inséré dans un T de la ligne de vidange. Une garniture d’écusson cache la connexion.

Un obturateur mécanique est actionné par un système de leviers et de tiges. Si cela ne fonctionne pas correctement, la solution consiste généralement à régler la vis de chape ou la position de la tige de pivot.