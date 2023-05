Planter des arbres et des haies

Vous pouvez trouver des arbres à feuilles caduques vendus comme racines nues pendant leur période de dormance (de la fin de l’automne au début du printemps) ou toute l’année sous forme de plantes en balles et en toile de jute ou en conteneurs. Les conifères et les conifères peuvent être trouvés sous forme de boules et de toile de jute du début de l’automne au printemps ou dans des conteneurs tout au long de l’année.

Sélection des plantes

Recherchez des plantes avec des troncs et des branches solides. Les plantes à racines nues doivent avoir des racines fraîches. Les plantes en boules et en toile de jute doivent avoir des mottes de racines complètement recouvertes et qui semblent fermes et humides. Les plantes en pot ne doivent pas avoir les racines qui poussent dans un tapis au fond du pot. Les conifères et les conifères doivent avoir un feuillage sain et être exempts d’insectes.

Soyez prudent lorsque vous manipulez un arbre en boule et en toile de jute. Soutenez le système racinaire lorsque vous déplacez l’arbre et ne le tenez pas par le tronc. Ces plantes peuvent être très lourdes, vous voudrez peut-être demander de l’aide pour les déplacer.

Plantation

Lors de la plantation, commencez par un trou deux fois plus large que la motte de racines et légèrement moins profond que le système racinaire. Effilez les côtés du trou légèrement vers l’extérieur en bas, puis creusez plus profondément autour des bords inférieurs du trou pour permettre aux racines de pousser vers le bas et pour empêcher le sol de se déposer. Façonner le sol au centre du trou en un cône arrondi pour servir de base à la plante. Conservez le sol que vous avez enlevé pour remplir autour de la nouvelle plante. Les arbres font généralement mieux s’ils sont plantés dans le même sol que le lit de jardin environnant plutôt que dans un sol amendé. L’exception concerne les arbres en balles et en toile de jute. Ils sont généralement cultivés dans un sol lourd. Si la terre de votre jardin est légère, ajoutez des amendements au sol excavé.

Faire tremper un arbre à racines nues dans l’eau pendant quatre heures avant de le planter. Placez l’arbre de manière à ce que le sommet de la motte soit légèrement au-dessus du sol environnant. Répartissez les racines sur le cône et vers le bas. Maintenez la plante en place, puis commencez à remplir le trou avec la terre que vous avez retirée. Lorsque vous remplissez le trou, assurez-vous que le sol est bien tassé. Lorsque le sol est à environ 4 pouces du haut du trou, ajoutez de l’eau pour le mettre en place. Si la plante commence également à s’installer, ajoutez plus de terre sous la motte. Terminer le remplissage avec de la terre, puis arroser à nouveau. Ne pas trop arroser; le sol doit être humide mais pas détrempé.

Pour une plante en boule et en toile de jute, le haut de la motte doit reposer à environ 2 pouces au-dessus de la ligne du sol. Si le revêtement est en toile de jute, détachez le haut et tirez la toile de jute à mi-chemin de la motte. Si le revêtement est synthétique, retirez-le complètement.

Remplissez le trou avec de la terre, en le raffermissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’il soit à environ 4 pouces du haut. Humidifiez le sol et ajoutez plus de terre sous la plante si elle s’est installée. Continuez à remplir le trou et à raffermir le sol; lorsque vous avez terminé, humidifiez le sol jusqu’à ce qu’il soit complètement humide mais pas détrempé.

Si vous plantez à partir d’un récipient, retirez délicatement la plante; vous devrez peut-être tapoter sur le fond du récipient pour détacher la motte. Placez la plante sur le cône de sorte que la motte soit légèrement au-dessus du sol environnant. Étalez les racines autour du cône et remplissez le trou avec de la terre en la raffermissant au fur et à mesure. Une fois que vous avez fini de remplir le trou, arrosez jusqu’à ce que le sol soit humide mais pas détrempé.

Jalonner des arbres

La plupart des arbres ne nécessitent pas de tuteurage, mais si un arbre a un tronc faible, une cime très lourde ou est exposé à un vent constant, un tuteurage peut être nécessaire. Placez deux piquets dans le sol de chaque côté de la motte. Attachez l’arbre aux piquets aussi bas que possible mais à au moins un pied au-dessus du sol. Si vous ajoutez un support parce que le tronc de l’arbre est faible, déterminez où placer les attaches en maintenant le tronc en place d’une main et en passant l’autre main sur le tronc en commençant au niveau du sol. Notez l’endroit où l’arbre reste droit et attachez l’arbre aux piquets à environ 6 pouces au-dessus de cet endroit.

Choisissez des cravates faites d’un matériau doux et large. Enroulez chaque lien autour du tronc, puis attachez-le à un pieu. Gardez les liens lâches; il devrait y avoir environ 2 pouces de mou. Retirez les enjeux et les liens après la première année.

Arrosage et fertilisation

Un arrosage régulier est essentiel pour tous les arbres nouvellement plantés, même ceux qui tolèrent la sécheresse. Pour encourager les racines des arbres à s’enfoncer profondément dans le sol, faites un bassin d’arrosage autour de l’arbre en formant une berme à l’extérieur de la ligne d’égouttement de l’arbre, ou de la canopée, et une autre berme à environ 6 pouces de la couronne du tronc.

D’autres options incluent des tuyaux de trempage, des trempages de racines profondes ou une irrigation goutte à goutte. Arrosez les arbres nouvellement plantés lorsque le sol est sec à 2 pouces de profondeur. Une fois qu’un arbre est établi, arrosez seulement au besoin. Une exception est si les arbres sont exposés et qu’un gel profond est prévu; arrosez-les abondamment pour aider à protéger leurs racines.

Si un arbre est régulièrement exposé à des vents desséchants, au soleil brûlant, à des températures glaciales ou à des dommages causés par des animaux, enveloppez le tronc avec de la toile de jute ou une enveloppe de tronc pour le protéger. Retirez l’emballage après la première année.

Fertilisez régulièrement la plupart des arbres nouvellement plantés pendant les premières années, puis ne fertilisez que si la croissance est faible ou si l’arbre ne prospère pas. Les arbres fruitiers ont généralement besoin d’une alimentation régulière. Le printemps et l’été sont les meilleurs moments pour fertiliser; ne pas fertiliser un mois avant le gel prévu. Appliquez de l’engrais sur le bord de la canopée de l’arbre et arrosez abondamment par la suite.