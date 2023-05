Planification ou achat d’une cuisine extérieure

Conseils d’experts sur la façon de construire une cuisine extérieure ou un barbecue sur mesure ou d’acheter une cuisine extérieure modulaire préfabriquée, avec des informations sur la planification, l’emplacement, la construction, le raccordement à l’eau et à l’électricité et les codes locaux.

Ah, l’arôme d’un gril londonien grésillant émanant du barbecue de votre voisin. Vous jetez un coup d’œil par-dessus la clôture, vous attendant à voir Herb recroquevillé sur sa vieille bouilloire à charbon.

Mais alors vous le voyez et, une fois que vous le faites, votre vie ne peut plus jamais être la même. Herb a une nouvelle cuisine extérieure.

Ce n’est pas qu’un barbecue. C’est un centre de cuisson, peaufiné avec un gril brillant, un réfrigérateur et des armoires en acier inoxydable à tomber par terre. C’est solide et fier : un hommage à la construction en maçonnerie. Et vous devez en avoir un juste comme ça.

La jalousie ne vous mènera nulle part. Mais un plan, un entrepreneur en maçonnerie et quelques milliers de dollars pourraient le faire.

Sachez qu’une cuisine extérieure avec un barbecue intégré est une entreprise sérieuse. J’espère qu’il fera partie de votre jardin pendant très longtemps.

Avantages et inconvénients des cuisines extérieures

Une cuisine extérieure peut être un moyen très rentable d’agrandir l’espace utilisable d’une maison. En construire un coûte beaucoup moins cher que de réaménager une cuisine intérieure. Par conséquent, la construction d’une cuisine extérieure peut être un excellent moyen d’ajouter un espace de divertissement et de préparation des aliments. Alors que les propriétaires peuvent dépenser de 30 000 $ à 100 000 $ ou plus pour une rénovation majeure de la cuisine, ils peuvent construire une cuisine extérieure pour 2 000 $ à 10 000 $, voire beaucoup plus s’ils mettent tout en œuvre.

Une cuisine extérieure peut aussi être un vrai plus pour une petite maison. Il attirera les invités vers la cour, le patio ou la terrasse. En ouvrant l’espace intérieur, il enlève une partie de la chaleur de la cuisine de la maison.

Bien qu’une cuisine extérieure puisse ajouter énormément à votre plaisir et à des souvenirs de temps avec votre famille et vos amis, si vous en construisez une, vous ne récupérerez probablement pas 100 % de votre investissement lors de la vente de votre maison. Selon l’étude Cost vs. Value de Remodeling Magazine, les améliorations de patio arrière récupèrent environ 55% de leur coût lors de la vente d’une maison. L’idée est donc de créer ce genre d’équipement pour le plaisir de votre propre famille. Aucune garantie, mais votre cuisine extérieure n’est peut-être que la caractéristique qu’un futur acheteur aime chez vous.

Planifier une cuisine extérieure personnalisée

Il est important de le planifier et de le construire avec qualité pour s’assurer qu’il durera et qu’il vous servira bien. Voici quelques conseils clés :

Emplacement, emplacement, emplacement

Placez votre barbecue et votre espace de divertissement près de la maison, en particulier de la cuisine. Idéalement, une cuisine extérieure devrait être située là où elle est le moins exposée possible aux éléments et protégée du vent.

Parce qu’il est conçu pour le divertissement, un patio existant est souvent un site idéal, mais méfiez-vous des matériaux inflammables au-dessus, y compris les arbres, les treillis et les toits de patio.

Autoriser les utilitaires

Un évier nécessitera une alimentation en eau et un drain. L’électricité est nécessaire pour un réfrigérateur extérieur, une rôtisserie et l’éclairage. Considérez comment et où ces services publics seront acheminés de la maison à la cuisine extérieure.

Conception pour le confort. Une cuisine extérieure est comme une cuisine intérieure et doit être conçue avec bon nombre des mêmes considérations. Le comptoir doit mesurer entre 32 et 36 pouces de haut et au moins 24 pouces de profondeur.

Utiliser une construction solide

Un grand barbecue en maçonnerie lourd nécessitera une dalle de béton, généralement une dalle de 4 pouces d’épaisseur renforcée d’acier coulée sur un lit de gravier de 4 à 6 pouces de profondeur.

Beaucoup ont une base de périmètre deux fois plus large que les murs du barbecue et de 16 à 18 pouces de profondeur (6 pouces sous la ligne de gel). Assurez-vous d’installer toute plomberie ou conduit de câblage rugueux avant de couler la dalle.

Construire selon le code

Avant de finaliser votre conception, vérifiez les exigences de zonage pour vous assurer que votre cuisine extérieure sera à une distance légale des limites de propriété.

Bien que vous n’ayez pas besoin d’un permis de construire pour la construction de la cuisine extérieure, vous aurez probablement besoin d’un permis pour tout travail d’électricité ou de plomberie. Et, dans la plupart des cas, un gril à gaz encastrable doit être encadré par un matériau ininflammable.

Acheter une cuisine extérieure modulaire préfabriquée

Une façon de contourner la construction d’un édifice permanent en brique ou en pierre consiste à acheter une cuisine extérieure modulaire préfabriquée. Au prix d’environ 500 $ à plus de 8 000 $, vous pouvez acheter une cuisine extérieure préfabriquée en ligne ou par l’intermédiaire de fabricants spécialisés et de grands centres de rénovation domiciliaire. Une pléthore de styles et de configurations est disponible.

Les modèles bas de gamme mesurent environ 6 pieds de long et comprennent un gril, un comptoir et une ou deux armoires de cuisine extérieures. Comme vous pouvez l’imaginer, les modèles haut de gamme sont des centres de cuisson complets qui incluent des appareils électroménagers et plus encore.

La plupart des cuisines extérieures préfabriquées sont conçues pour un montage rapide et facile à faire soi-même avec des outils de base. Dans la plupart des cas, le montage ne prend que quelques heures.