Planification d’une rénovation de plomberie

Conseils d’experts sur la planification d’un remodelage de la plomberie, y compris des diagrammes sur l’emplacement des toilettes, des éviers et d’autres appareils, et des conseils sur l’acheminement de l’alimentation et des tuyaux d’évacuation

Lors de la planification de tout ajout de plomberie, vous devez d’abord tenir compte des restrictions du code ; les limites de la disposition de votre système ; et, bien sûr, vos propres capacités. Bien qu’il soit généralement simple d’acheminer les conduites d’alimentation vers un nouvel emplacement, le raccordement aux tuyaux de vidange-évacuation-évent (DWV) est une autre histoire.

Le moyen le plus simple et le plus rentable d’ajouter un nouvel appareil ou un groupe d’appareils est de les connecter à la pile de sol principale existante, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un drain de dérivation. Une stratégie courante consiste à les installer au-dessus ou au-dessous des luminaires existants sur la pile, de manière superposée (comme illustré à droite), mais vérifiez attentivement les codes pour les restrictions.

Une autre méthode consiste à placer le ou les nouveaux luminaires dos à dos avec un groupe existant attaché à la pile de sol principale (voir ci-dessous à gauche). Si votre ajout prévu se trouve de l’autre côté de la maison par rapport à la plomberie existante, vous devrez probablement faire passer une nouvelle cheminée de ventilation à travers le toit et un nouveau drain de dérivation vers la cheminée du sol (voir ci-dessous à droite) ou vers le drain principal de la maison via un nettoyage existant.

Pour économiser sur les coûts de main-d’œuvre, attachez un lavabo, une baignoire ou une cabine de douche (mais pas une toilette) directement dans un drain de dérivation existant si possible. Une fois que vous avez conçu une stratégie de raccordement à votre système DWV, l’étape suivante consiste à étudier les voies d’accès possibles pour faire passer les tuyaux vers les emplacements des nouveaux appareils ou appareils. Pour ce faire, vous devrez d’abord vous familiariser avec l’anatomie de base de la maison.

Trois façons courantes d’installer de nouveaux appareils incluent au-dessus ou en dessous d’anciens appareils sur la cheminée du sol (A), dos à dos avec les installations existantes (B) et avec une nouvelle cheminée de ventilation et un drain de dérivation (C).