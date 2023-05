Conseils d’experts sur la planification d’une nouvelle terrasse en bois, y compris comment acheter les meilleurs matériaux de terrasse, comment planifier la construction de la terrasse et choisir les matériaux de terrasse.

Une belle terrasse en bois polyvalente peut ajouter du plaisir à la vie quotidienne. La couleur chaude et la texture douce du bois apportent quelque chose de la forêt dans votre paysage, et s’il est teinté, il peut tenir le coup même dans la compagnie la plus formelle. Tout aussi important, une terrasse est un investissement à long terme car elle augmente la valeur de revente de votre maison.

Une terrasse offre une surface durable nécessitant peu ou pas de nivellement et un minimum d’entretien. Parce que la terrasse est surélevée au-dessus du sol et peut sécher rapidement, c’est un choix naturel partout où le drainage pose un problème.

Voici quelques conseils de base pour la planification, la conception et la construction de la terrasse de vos rêves :

Planification du site pour une nouvelle terrasse

Examinez la cour et décidez quels problèmes la terrasse devrait résoudre. Les terrasses peuvent être construites sur un terrain en forte pente, le long d’une cour latérale ou même devant une maison comme entrée. Tenez compte de la direction du vent, de la quantité d’ensoleillement ou d’ombre souhaitée, de la disponibilité d’eau et de prises électriques et d’autres conditions fixes. Généralement, les coins sud-ouest et sud-est d’une maison offrent la meilleure combinaison de soleil et d’ombre.

Nouvelles directives de planification de pont

Assurez-vous de vérifier les codes et réglementations du bâtiment locaux pour déterminer les directives et les restrictions que vous devez suivre. Consultez un professionnel du bâtiment si la terrasse doit être étendue ou si la construction est difficile. Si vous décidez de le faire vous-même, vous voudrez peut-être diviser un grand projet de terrasse en projets plus petits et plus gérables.

Bois pour une terrasse

Les résineux comme le séquoia et le cèdre sont traditionnels, mais les importations de feuillus offrent de nouvelles options. Pour encore moins d’entretien et un impact environnemental moindre, pensez aux terrasses dites composites, fabriquées à partir de matériaux recyclés. Notez, cependant, que vous aurez toujours besoin de bois ou d’un autre matériau pour les éléments de structure – les composites ne sont pas évalués pour leur résistance.

Catégories de bois de platelage

Les grades de jardin robustes à texture nouée, qui sont plus économiques que les grades architecturaux, sont idéaux pour les structures extérieures. Choisissez une qualité entièrement en bois de cœur telle que Construction Heart ou Deck Heart pour des applications au sol ou près du sol. Les qualités striées d’aubier, Construction Common et Deck Common, par exemple, sont de bons choix pour les applications hors sol telles que les planches de terrasse elles-mêmes.

Quincaillerie pour ponts

Une variété de supports de solives, de connecteurs brevetés et de fixations de terrasse sont disponibles pour aider le bricoleur. Utilisez toujours de la quincaillerie de qualité supérieure, galvanisée à chaud, en acier inoxydable ou en aluminium. Pour éviter les fissures, pré-percez des trous pour les clous ou les vis aux extrémités des lames de terrasse.

Garde-corps de pont

En règle générale, toute terrasse à plus de 30 pouces au-dessus du sol nécessite une balustrade ou une barrière similaire. Au-delà de la sécurité, les garde-corps constituent également un élément de conception important. Quelle est la vue ? Utilisez des garde-corps pour l’encadrer ou le bloquer. Remplissez les vides avec des lattes verticales, de l’acrylique ou des grilles.

Finitions de terrasse en bois

Pour une apparence et une performance durables, une finition hydrofuge de qualité contenant un anti-moisissure et un inhibiteur d’ultraviolet est recommandée. Pour de meilleurs résultats, la finition doit être appliquée directement sur le bois avant la construction et couvrir tous les côtés, bords et extrémités. Une deuxième application est recommandée lorsque le pont est terminé.

Commodités pour les ponts

Une fois la terrasse terminée, l’ajout d’aménagements complète le travail d’individualisation de votre projet et en fait un véritable centre de vie en plein air. Les accessoires populaires incluent les spas, les abris d’ombrage, les écrans d’intimité, les bancs intégrés et les jardinières.