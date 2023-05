Planification d’un système d’arrosage pour pelouse et jardin

Vérifiez auprès du service du bâtiment de votre région avant de commencer à planifier un système de gicleurs. Recherchez toutes les restrictions ou codes d’installation qui pourraient affecter la conception, y compris les réglementations relatives aux dispositifs anti-retour et les tailles de vannes et de tuyaux que vous êtes autorisé à utiliser.

Vous devrez également appeler vos entreprises de services publics pour déterminer s’il y a des lignes de gaz, d’eau, de téléphone ou de câble sur votre propriété qui pourraient être brisées ou perturbées par des tranchées pour les gicleurs. Marquez l’emplacement de tous les services publics souterrains sur l’aménagement de votre jardin.

Pour commencer à planifier votre système d’irrigation, localisez d’abord l’approvisionnement en eau, qui est généralement la source d’eau de votre domicile. Ensuite, trouvez le point où vous connecterez votre système à ce tuyau d’alimentation en eau.

Il est important de vérifier et de noter la pression d’eau de votre maison et le débit du tuyau d’alimentation en eau qui desservira les gicleurs. Une pression d’eau inférieure à 40 livres par pouce carré limite les têtes d’arrosage que vous pouvez installer.

Une pression d’eau élevée peut également être un problème : pour éviter la buée au niveau de la buse d’arrosage, les systèmes entre 80 et 100 psi peuvent nécessiter une régulation de la pression ou du débit.

Dessiner un plan d’implantation

Un plan d’aménagement d’irrigation soigneusement mesuré et à l’échelle vous aidera à faire une liste de courses complète avant de vous rendre à la quincaillerie. À l’aide d’une copie de votre plan de jardin, marquez l’endroit où vous avez l’intention de placer les têtes d’arrosage et notez les zones qu’elles couvriront. Ensuite, utilisez un deuxième plan pour noter où iront les vannes de régulation et les tuyaux.

Le nombre de vannes que vous utilisez affectera la taille du système de collecteur dont vous aurez besoin. Additionnez la longueur totale du tuyau, y compris un pied supplémentaire tous les 20 pieds pour couvrir les petites erreurs de mesure.

Inclure des coudes et des croix pour les coins et les branches de chaque circuit. Pour chaque tête de gicleur, ajoutez une colonne montante filetée et tout autre raccord, tel qu’un té ou un coude fileté, pour chaque colonne montante.

N’oubliez pas un clapet anti-retour pour les vannes anti-siphon, ainsi qu’une vanne d’arrêt, du ruban adhésif pour filetage, du ciment PVC et un apprêt pour les raccords coulissants.

Modèles et espacement des têtes d’arrosage

Pour déterminer quels types de têtes d’arrosage fonctionneront le mieux dans votre jardin, jetez un autre coup d’œil à votre plan de jardin.

Faites des copies (une pour chaque zone) afin d’avoir suffisamment d’espace pour noter le nombre, le type et l’emplacement des têtes de gicleurs de chaque circuit.

Si vous prévoyez une combinaison d’arroseurs et de goutte à goutte, planifiez d’abord les arroseurs, puis le goutte à goutte.

Vous disposez de nombreuses options pour concevoir votre modèle de gicleurs, car les têtes de gicleurs sont disponibles dans une large gamme de distances de projection et de buses.

Commencez à planifier des espaces rectangulaires, car les zones irrégulières ou courbes sont plus difficiles.

Vous souhaitez utiliser le moins de têtes de gicleurs possible dans chaque zone tout en maintenant une bonne couverture. Plus de têtes de gicleurs signifient plus de circuits, ce qui augmentera le coût global d’installation de votre système.

Les têtes d’arrosage doivent toujours être placées de manière à ce que les pulvérisations se chevauchent – la distance projetée par une tête doit atteindre la tête de l’arroseur suivant. C’est ce qu’on appelle la couverture tête à tête, et les gicleurs doivent être placés à égale distance dans chaque zone pour y parvenir.

Zones rectangulaires

Dans les espaces rectangulaires, commencez par placer des gicleurs dans les coins, en ajoutant plus le long du périmètre si nécessaire.

Une pelouse de 30 pieds sur 60 pieds, par exemple, peut utiliser des rotors de 30 pieds dans chaque coin et au milieu de chaque côté long.

Pour des dimensions moins faciles à diviser, placez une tête d’arrosage dans les coins et déterminez le plus petit nombre de têtes pour chaque côté long en fonction de la distance de projection des têtes de pulvérisation ou des rotors.

Placez une tête d’arrosage au milieu de la pelouse si la zone est plus large que les têtes d’arrosage ne peuvent projeter.

Zones irrégulières

Les zones aux formes irrégulières nécessitent un peu plus de précision. Utilisez des têtes de gicleurs munies de buses à jet réglable; vous devrez peut-être ajouter une tête avec un rayon de pulvérisation différent pour couvrir entièrement la zone.

Si vous ne pouvez pas éliminer la surpulvérisation, réduisez-la autant que possible et assurez-vous qu’elle n’endommagera pas les clôtures, le revêtement de votre maison ou d’autres surfaces qui ne devraient pas être exposées à une humidité excessive.

Bandes et espaces étroits

Des buses spécialisées qui projettent l’eau selon un schéma rectangulaire plutôt qu’en arc de cercle peuvent être utilisées pour arroser d’étroites bandes de pelouse.

Une buse à bande latérale est utilisée sur l’extrémité longue d’une bande, une buse à bande centrale est placée au milieu et une buse à bande d’angle dans les coins. Pour une bande comme celle entre le trottoir et la rue devant de nombreuses maisons, il n’y aurait besoin que d’une bande latérale et de deux bandes d’angle.

Les buses en bande peuvent couvrir des zones de 4 ou 5 pieds de large et jusqu’à 30 pieds de long.

Emplacements des arroseurs sur piquets

L’installation de gicleurs dans un paysage établi nécessite une cartographie et des mesures minutieuses.

Commencez par dessiner un schéma d’irrigation à l’échelle, indiquant où vous prévoyez de placer les tuyaux ; travaillez autant que possible autour des racines des arbres et de l’aménagement paysager. Il n’est pas nécessaire d’installer tout le système en une seule fois, vous pouvez répartir le travail sur quelques week-ends, en installant un circuit à la fois.

Une fois votre aménagement terminé, sortez dans votre cour et marquez les emplacements des têtes de gicleurs avec des piquets ou des drapeaux. « Connectez » chaque tête d’arrosage avec de la peinture, de la craie ou de la ficelle enroulée autour des piquets ou des drapeaux pour tracer les emplacements des tuyaux, y compris le tuyau d’alimentation en eau, les emplacements des vannes de contrôle et où vous devrez creuser une tranchée pour le câblage entre les minuteries. et vannes.

Pour vous assurer que vos lignes marquées correspondent à votre disposition d’irrigation, revenez en arrière et mesurez à nouveau les distances entre les têtes d’arrosage. Les têtes d’arrosage doivent être correctement espacées pour arroser chaque zone à fond mais sans gaspiller d’eau.

Têtes d’arrosage de traçage

Une fois que vous avez déterminé les types de têtes d’arrosage dont vous aurez besoin pour votre système d’irrigation, il est temps d’esquisser leurs emplacements, ainsi que les emplacements des tuyaux.

Pour de meilleurs résultats, chaque zone de votre aménagement paysager doit avoir son propre circuit d’irrigation, et certaines zones peuvent en avoir besoin de plus d’un. Pour une utilisation plus efficace de l’eau, assurez-vous d’utiliser le même type de tête d’arrosage avec la même sortie sur chaque circuit, en d’autres termes, n’utilisez pas de têtes d’arbustes et de rotors sur le même circuit.

Gardez à l’esprit le débit de votre source d’eau lorsque vous planifiez le nombre de têtes d’arrosage. Pour garantir une pression d’eau appropriée pour chaque tête, un circuit ne doit pas utiliser plus de 75 % du débit d’eau disponible.

Par exemple, si votre robinet a un débit de 16 gallons par minute (gpm), un circuit ne devrait pas utiliser plus de 12 gpm.

Consultez le livret d’instructions du fabricant pour trouver la sortie totale d’une tête d’arrosage, puis ajoutez la sortie de chaque tête sur le circuit pour déterminer la sortie totale.

Notez la sortie de chaque tête d’arrosage à côté de son emplacement sur votre schéma d’irrigation, puis attribuez autant de têtes que possible à chaque circuit.

Si vous avez un débit de 10 gpm à votre robinet, par exemple, vous pouvez installer 15 gicleurs qui utilisent 0,5 gpm chacun. Si vous constatez que vous dépassez le débit recommandé pour un circuit, basculez certaines têtes de gicleurs vers un autre circuit ou divisez le circuit en deux.

Après avoir disposé vos gicleurs sur chaque circuit, vous devrez disposer les tuyaux qui relient chaque circuit à la source d’eau. Commencez par un tuyau allant de la source d’eau principale aux vannes de régulation.

La disposition de vos tuyaux déterminera l’efficacité de chaque tête de gicleur. Le tuyau qui traverse le moins de têtes de gicleurs pour atteindre le gicleur final maintient la meilleure pression et le meilleur débit d’eau dans tout le circuit.

A l’inverse, plus l’eau doit parcourir de têtes d’arrosage dans un circuit pour atteindre la dernière, plus la pression et le débit d’eau seront faibles.

Lors de la planification de la disposition de vos tuyaux, évitez les racines des arbres, les allées et autres surfaces pavées. Si vous posez des tuyaux pour une pente, posez-les autant horizontalement que possible.